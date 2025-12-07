Les événements de décembre à découvrir au Frac Franche-Comté

Durant le mois de décembre 2025 et les vacances scolaires de Noël, le FRAC Franche-Comté accueille petits et grands pour un large panel d’activités.

Au programme : le dernier temps du cycle de conférences d’initiation à l’art contemporain, une lecture publique d’un texte de théâtre documentaire de Renaud Serraz, ainsi qu’une série d’ateliers et de visites pour les enfants et les familles, en lien avec les trois expositions du moment.

Conférences

Conférence d’initiation à l’art contemporain : souffles, vibrations et éclats de lumière, quand l’art nous émerveille, nous éveille ou nous réveille #3

Mercredi 3 décembre, 18h30 (durée : 1h)

Le Frac propose un cycle de conférences d’initiation à l’art contemporain dans une approche sensible et accessible à tous. Trois rendez-vous pour se familiariser avec l’art et approfondir ses connaissances.

Pour notre troisième et dernier rendez-vous, nous nous pencherons sur la manière dont les oeuvres agissent, en regard du monde et face à ses troubles. Parce que l’art est un lieu de possibles et d’espoir, d’émerveillements et d’engagements.

Claire Kueny, Docteure en histoire et théorie de l’art / critique d’art / enseignante-chercheuse à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon.

5€ / Réduit : 3€ / Gratuit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap

Salle de conférence du Frac

Première lecture publique d’un texte de théâtre documentaire de Renaud Serraz

Jeudi 4 décembre, 18h30 (durée : 1h30)

Quand les phalanges repoussent - En 5e à Notre-Dame de Garaison de Renaud Serraz - par Élise Marie (comédienne)

Cet automne le Frac a accueilli Renaud Serraz et Élise Marie dans le cadre d’une première résidence de recherche.

Élargissant l’affaire Bétharram à d’autres institutions religieuses, un article de presse paru dans un quotidien national réveille la mémoire enfouie d’un ancien élève de Notre-Dame de Garaison, dans les Hautes-Pyrénées. Encouragé par les investigations d’une journaliste, l’enfant de 12 ans livre enfin sa vérité à l’adulte qu’il est devenu, ainsi qu’à ses proches. Une histoire sous la forme d’un journal qui relate la libération de la parole et de la mémoire. Une histoire vécue, qui après plusieurs décennies de silence, peut aujourd’hui se révéler, interrogeant au passage les racines systémiques des violences institutionnelles, comme celles - domestiques - de nombreuses familles européennes. Un chemin inattendu vers la résilience et vers l’énigme d’une grotte préhistoriques aux mains mutilées.

Gratuit, dans la limite des places disponibles (entrée déconseillée au moins de 14 ans)

Salle de conférence du Frac

Les ateliers pour enfants

Ateliers Touchatou 4-6 ans

Mercredi 26 décembre, 14h30 (durée : 1h30)

Conçu pour initier les enfants de 4 à 6 ans aux notions artistiques fondamentales et aux thèmes de l’exposition en cours, l’atelier Touchatou s’organise autour de la découverte ludique des œuvres et de l’expérimentation plastique en atelier. Une véritable pépinière pour les jeunes artistes en herbe !

6 €, sur inscription préalable

Ateliers 7-10 ans

Vendredi 2 janvier, 14h30 (durée : 2h)

Un parcours amusant à travers les expositions et l’architecture du Frac suivi d’un temps en atelier, où l’accent est mis sur une démarche artistique spécifique.

6 €, sur inscription préalable

Visites-ateliers parents-enfants

Samedis 27 décembre et 3 janvier, 15h30 (durée : 1h30)

La visite-atelier réunit petits et grands autour d’un parcours de visite de l’exposition qui se termine par un temps en atelier. Découvertes et créativité vous attendent !

Gratuit avec le billet d’entrée, sur inscription préalable

Traversée des expositions

Tous les dimanches, 15h (durée : 1h30)

Un parcours qui permet de découvrir les expositions présentées au Frac, en compagnie d’un médiateur ou d’une médiatrice.

Gratuit, inscription à l’accueil le jour même

Exposition

Abdessamad El Montassir, Une pierre sous la langue

Exposition du 17 octobre 2025 au 1er mars 2026

L’exposition Une pierre sous la langue, dont le nom fait référence à un poème sahraoui qui préconise de mettre un caillou sous la langue pour oublier et de le jeter vers le soleil pour se souvenir, rassemble des œuvres inédites et faisant partie de la collection du Frac, toutes créées entre 2021 et 2025 par l’artiste franco-marocain Abdessamad El Montassir.

Depuis 2015, à travers ses installations sonores, filmiques et photographiques, Abdessamad El Montassir revient sur l’histoire récente et ancestrale de sa région natale : le Sahara du sud du Maroc. Une exposition où il est question de paysages, de mémoire, d’Histoire politique, de la vie des habitant.e.s du désert d’hier et d’aujourd’hui, de leur relation à tous les êtres vivants, mais aussi de beauté et de poésie.