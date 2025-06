Les événements “Rendez-vous au jardin” proposés ce week-end dans le Doubs

Besançon

Visite des Terrasses de Besançon

Samedi 7 et dimanche 8 juin de 9h à 18h

Situé sur les hauteurs de Bregille, ce jardin aménagé sur un terrain très pentu vous captivera et entraînera votre imagination vers de lointaines contrées au gré de ses nombreuses terrasses à thème. Dans cette ambiance propre à la rêverie, au milieu d'arbustes taillés et de vivaces, le visiteur flânera le long des cascades, bassins et rivières ou choisira de méditer en contemplant une vue exceptionnelle.

Lieu : Les Terrasses de Besançon, 36 chemin des Ragots, 25000 Besançon.

5€

La Citadelle

Les Vaites

Visite guidée des Vaîtes

Dimanche 8 juin de 14h à 15h30

Pour les Rendez-vous aux jardins 2025, venez vous promener dans ces 34 hectares de jardins, de vergers, d'exploitations maraîchères et horticoles, d'espaces boisés et de zones humides en cœur de ville. Retrouvez plus d'une quarantaine d'espèces protégées. Découvrez ce lieu exceptionnel en compagnie de membres de l'association Les jardins des Vaîtes.

Lieu : arrêt de tram Brûlefoin

Gratuit

Lecture poétique et goûter partagé aux Vaites (adulte)

Dimanche 8 juin de 16h30 à 17h30.

À l'occasion des Rendez-vous aux jardins 2024, venez découvrir des fragments de poésie jardinière. Après la lecture de textes sélectionnée, vous pouvez apporter de quoi partager un goûter convivial ensemble.

Lieu : un jardin populaire aux Vaites, 42 rue Anne Frank, 25000 Besançon.

Gratuit

Chalezeule

Visite des jardins de Cocagne pour le grand public

Samedi 7 juin de 14h à 17h30

Venez visiter le jardin de Cocagne en vous laissant guider par nos salariés en insertion. Notre boutique sera ouverte exceptionnellement samedi 7 juin de 14h à 17h30. Vous y trouverez nos légumes, mais aussi des produits locaux de nos partenaires (miel, pesto, vinaigre, etc.).

En famille, en couple ou en solo, petits et grands, nous vous attendons pour un moment de convivialité.

Lieu : Les jardins de Cocagne, 3 chemin de la Combe Balland 25220 Chalezeule.

Visite commentée gratuite | Prévoir des bottes ou de vieilles chaussures pour la visite.

Musée des Maisons Comtoises de Nancray

Visites et animations autour des jardins du musée des Maisons comtoises

Samedi 7 et dimanche 8 juin

Venez flâner au cœur des différents jardins et potagers du musée et découvrez les visites et animations thématiques proposées à l'occasion des Rendez-vous aux jardins 2025, ainsi que la grande diversité de plantes qui y sont cultivées.

Lieu : Musée des Maisons comtoises, 25360 Nancray

Tarifs : 12€ / Familles : 37€ / Tarif réduit : 8€50 / Gratuit pour les - de 6 ans.

Malbrans

Le jardin de Rosemary

Samedi 7 et dimanche 8 juin de 9h à 19h

Aménagé sur 800 m2 en pente, le jardin Rosemary compte un potager, 20 fruitiers greffés maison, 5 massifs de fleurs avec des bordures tressées et une constituées de 6 sortes de pierres, 4 rocailles, un petit sous-bois, une tonnelle, un poulailler-serre-musée tuilerie en cours, une meule de foin, 5 tinte-tuiles et une citerne en pierres. Venez le visiter librement à l'occasion des Rendez-vous aux jardins 2025.

Lieu : Jardin Rosemary, 14 rue des Vignes, 25620 Malbrans.

Gratuit

Palise

Visite du clos de "La dame verte"

Samedi 7 et dimanche 8 juin de 10h à 18h

Découvrez les différentes ambiances du clos de "La dame verte" et n’hésitez pas à solliciter les propriétaires pour une visite plus documentée. Ils seront heureux de répondre à vos questions et de vous donner leurs conseils de jardinage et de culture.

Un grand nombre d'arbres, d'arbustes et de vivaces composent les différents espaces. Le nom de la plupart des végétaux est indiqué.

Les arbres d'ornement structurent l'espace et les différents jardins. De nombreux hydrangeas côtoient les rosiers et une grande variété d'arbustes. Les vivaces, les graminées et une belle collection de hostas ponctuent les plates-bandes.

Le jardin a la particularité d'être animé par des poules soies, des coureurs indiens, mais aussi le chien et les chats de la maison. Tout ce petit monde contribue à l'équilibre du lieu.

Des visites sont possible en dehors de cet événement sur réservation et selon disponibilité de mai à juin 2025.

Le comité des fêtes de Palise organise la fête des plantes et un vide jardin le dimanche 27 avril 2025.

Lieu : Le Clos de La dame verte, 11 rue du Maréchal Moncey 25870 Palise.

2€ / Gratuit pour les - de 18 ans.

