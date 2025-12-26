Vendredi 26 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Culture Loisirs
Cinéma

Les films à voir au cinéma pendant les vacances de Noël

Publié le 26/12/2025 - 15:05
Mis à jour le 26/12/2025 - 12:28

Découvrez les films à voir dans les cinéma de Besançon pendant les vacances de Noël. Au programme ? La femme de ménage, Insaisissables 3, Zootopie 2 ou encore Avatar

Mégarama Beaux-Arts de Besançon

Zootopie 2

  • Animation
  • 1h47
  • Tout public

Les agents de police Judy Hopps et Nick Wilde doivent suivre la piste sinueuse d'un mystérieux reptile qui arrive à Zootopie et met la métropole des mammifères sens dessus dessous. Pour résoudre l'affaire, Judy et Nick doivent se rendre sous couverture dans des quartiers inconnus de la ville. Cette mission va mettre à l'épreuve leur relation personnelle et professionnelle comme jamais auparavant.

Les enfants vont bien

  • Drame
  • 1h51
  • Tout public

Un soir d’été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants Gaspard et Margaux, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu, car elles ne sont pas revues depuis longtemps. Au réveil, Jeanne découvre le mot laissé par sa sœur : “Elle ne reviendra pas”. Après la sidération, vient la colère lorsqu’à la gendarmerie Jeanne comprend qu’aucune procédure de recherche ne pourra être engagée : Suzanne a fait le choix insensé de disparaître…

Five nights at Freddy's 2

  • Horreur
  • 1h44
  • Interdit aux - de 12 ans

N'importe qui peut survivre à cinq nuits. Cette fois, il n'y aura pas de seconde chance.

Chasse gardée 2

  • Comédie
  • 1h40
  • Tout public

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l'ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut : ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal : nouveaux voisins, nouveaux problèmes…

Rebuilding

  • Drame
  • 1h36
  • Tout public

Après qu'un incendie a ravagé la ferme familiale, un éleveur cherche une solution.

L'âme idéale

  • Comédie
  • 1h38
  • Tout public

Elsa, médecin, cache au reste du monde qu’elle voit les morts et les aide à "passer de l’autre côté". Convaincue que son don provoque le rejet, elle a renoncé aux histoires d'amour et s'est enfermée dans la solitude et le travail. Jusqu’au jour où elle fait la rencontre d’Oscar, un mort qui ne sait pas qu’il est mort...

Le chant des forêts

  • Documentaire
  • 1h36
  • Tout public

Un homme marche, sac au dos, bâton à la main, veste lourde et chaude sur les épaules, vers les profondeurs d’une vieille forêt moussue. Ni le vent, ni la brume, ni même la neige ne l’arrêteront dans son élan pour rejoindre son affût, sa planque : un sapin. En se glissant sous ses branches basses, l’homme s’efface et un monde s’éveille. Celui des bêtes. Le vieux sage nous invite à partager des émotions puissantes à ses côtés, celles qu’il a ressenties au cours de milliers d’affuts. Le moment est venu pour lui d’ouvrir son savoir, ses souvenirs de ses plus belles rencontres sauvages. Au cours d’un voyage dans nos forêts proches, il nous éveillera au "sensible", où plus précisément à la poésie du monde sauvage, celle qu’il a transmise à son fils dès l’âge de 12 ans et qu’il transmettra peut-être à son petit-fils.

Avatar : de feu et de cendres

  • Science-fiction, aventure
  • 3h12
  • Tout public

Le troisième volet de la saga Avatar. Après avoir exploré la forêt luxuriante dans Avatar 1 et les océans dans Avatar 2 : La Voie de l’Eau, Avatar 3 : Feu et Cendres s’aventurera dans des paysages volcaniques à couper le souffle. Le film introduira une nouvelle tribu Na’vi, surnommée le peuple des cendres, vivant à proximité d’un volcan actif. Ces Na’vi, bien plus belliqueux que les clans vus jusqu’à présent, représenteront un défi de taille pour Jake Sully et sa famille. Selon James Cameron, cette tribu apportera une nouvelle dynamique à l’univers de Pandora, en incarnant une force conflictuelle influencée par un environnement extrême.

Bob l'éponge

  • Animation, comédie
  • 1h28
  • Tout public

Bien décidé à prouver à M. Krabs qu’il est désormais un grand garçon, Bob se lance sur les traces du légendaire Hollandais Volant, un redoutable pirate fantôme. Cap sur une épopée déjantée, entre fous rires, frissons et péripéties sous-marines, jusque dans les abysses les plus mystérieux de l’océan — là où aucune éponge n’a jamais osé plonger !

La femme de ménage

  • Thriller
  • 2h11
  • Interdit aux - de 12 ans

À sa sortie de prison, Millie Calloway décroche un emploi de femme de ménage en résidence chez la riche famille Winchester, composée de Nina, son mari Andrew et leur fille Cecelia. Mais ce qui ressemblait à un nouveau départ, pour la jeune femme qui souhaite se reconstruire, se transforme vite en cauchemar. Millie découvre en effet que rien dans cette maison parfaite n’est ce qu’il paraît. Entre manipulations psychologiques, secrets de famille et désirs interdits, Millie navigue à vue sur un océan de mensonges, de trahisons et de jeux de pouvoir.

Histoires de fantômes chinois III

  • Fantastique
  • 1h44
  • Tout public

Un siècle plus tard, après les événements du temple de l'Orchidée. Un moine bouddhiste et son disciple Fong voyagent vers un autre temple pour y livrer un Bouddha en or. Mais après quelques mésaventures avec des brigands sur le chemin, ils décident de s'arrêter un moment et de trouver refuge au temple de l'Orchidée. Mais pendant la nuit le grand moine flaire la présence de fantômes et décident alors de partir se balader en pleine forêt pour les chasser, en laissant à Fong la garde du Bouddha en or. Seulement un fantôme nommé Lotus réussit à rentrer dans le temple et à s'approcher de Fong pour le séduire...

Une enfance allemande

  • Drame, Guerre
  • 1h33
  • Tout public

Printemps 1945, sur l’île d’Amrum, au large de l'Allemagne. Dans les derniers jours de la guerre, Nanning, 12 ans, brave une mer dangereuse pour chasser les phoques, pêche de nuit et travaille à la ferme voisine pour aider sa mère à nourrir la famille. Lorsque la paix arrive enfin, de nouveaux conflits surgissent, et Nanning doit apprendre à tracer son propre chemin dans un monde bouleversé.

Father mother sister brother

  • Drame, comédie
  • 1h51
  • Tout public

Des frères et sœurs séparés se retrouvent après des années de séparation, obligés de faire face à des tensions non résolues et de réévaluer leurs relations tendues avec leurs parents émotionnellement éloignés

Mégarama Ecole-Valentin

Insaisissable 3

  • Thriller
  • 1h52
  • Tout public

Les Cavaliers sont de retour pour le braquage le plus impressionnant jamais imaginé ! Accompagnés d'un groupe de jeunes magiciens qui espèrent suivre leur trace, ils vont devoir repousser les limites de l'illusion pour orchestrer leur tour le plus spectaculaire : dérober le joyau le plus précieux du monde des mains d'une redoutable organisation criminelle…

Wicked : partie 2

  • Romance, fantastique
  • 2h17
  • Tout public

Depuis qu'elle s'est opposée au Magicien d'Oz, Elphaba est surnommée la Méchante sorcière de l'Ouest par la population du Pays d'Oz qui pense qu'elle est maléfique. De son côté, Glinda est devenu la figure populaire du régime du Magicien et est surnommée la Bonne Glinda, tandis que Fiyero devient le capitaine de la garde du Magicien, bien qu'il doute encore de la culpabilité d’Elphaba.

Mission Père Noël

  • Animation
  • 1h30
  • Tout public

Timo, un petit elfe, va accomplir son rêve : fabriquer des cadeaux dans l'atelier du Père Noël. C'est un lieu féérique où travaillait son grand-père et Timo va enfin prendre la relève. Mais une grande fabrique de cadeaux a remplacé le petit atelier et la tradition de Noël est sur le point de disparaître. Timo et son petit renne partent alors pour une grande mission : sauver la magie de Noël !

À la poursuite du père noël

  • Comédie
  • 1h37
  • Tout public

Zoé, 7 ans, en a assez que Timothée lui mène la vie dure. Pour se venger, elle demande au Père Noël une sarbacane à air comprimé, parfaite pour détruire le jouet préféré de Timothée. Sauf que le cadeau qu’elle reçoit à Noël n’est pas celui qu’elle attendait. Hors de question d’en rester là ! Zoé doit retrouver le Père Noël pour qu’il répare son erreur, quoi qu’il en coûte !

Stitch Head

  • Animation
  • 1h29
  • Tout public

Dans son laboratoire de fortune au cœur du château Grotteskew, le plus fou des savants fous donne (presque) vie à sa toute dernière création monstrueuse. Tapi dans l'ombre, son tout premier cobaye, longtemps oublié, observe : Stitch Head, un petit être étrange composé de morceaux, de bric, de broc et de pièces détachées. Un jour, une troupe de monstres fatigués arrive en ville, menée par son propriétaire, Fulbert Freakfinder. Le spectacle a besoin d'une nouvelle attraction… et lorsque Freakfinder rencontre le modeste Stitch Head, il sait qu'il vient de trouver sa vedette.

Heidi

  • Animation
  • 1h19
  • Tout public

Un nouveau film d'animation sur la célèbre petite orpheline des alpes suisses imaginée par Johanna Spyri.

Panique à Noël

  • Animation
  • 1h20
  • Tout public

Une adorable famille de souris se prépare à célébrer Noël dans leur chaleureuse maison. Tout est prêt pour des fêtes parfaites… jusqu’à l’irruption d’intrus qui débarquent soudain. Des humains ! Pire : une famille d’humains, qui souhaitent eux aussi profiter d’un Noël à la campagne. Mais pas question pour les souris de se laisser déloger ! Elles décident de faire fuir coûte que coûte les trouble-fêtes. La guerre est déclarée, et, dans cette bataille de Noël, personne ne se fera de cadeaux…

La pire mère au monde

  • Comédie, drame
  • 1h30
  • Tout public

Louise de Pileggi, brillante substitut du procureur, a toujours eu des relations complique?es avec sa me?re Judith qu’elle n’a pas vue depuis 15 ans. Quand elle se retrouve mute?e au petit tribunal ou? Judith est greffie?re, Louise devient la cheffe de sa me?re. Et pire encore : elles vont devoir collaborer dans une affaire a? premie?re vue banale, mais qui va mettre leurs nerfs a? vif.

Anaconda

  • Comédie
  • 1h40
  • Tout public

Doug et Griff sont amis d'enfance et partagent depuis toujours un rêve un peu fou : réaliser leur propre remake de leur film préféré, le cultissime Anaconda. En pleine crise de la quarantaine, ils décident enfin de se lancer, et se retrouvent à tourner en plein cœur de l'Amazonie. Mais le rêve vire rapidement au cauchemar lorsqu'un véritable anaconda géant fait son apparition et transforme leur plateau déjà chaotique en un véritable piège mortel. Le film qu'ils meurent d'envie de faire ? Va être vraiment mortel...

Cinéma Victor Hugo

Le maître de Kabuki

  • Drame
  • 2h54
  • Tout public

Nagasaki, 1964 - A la mort de son père, chef d’un gang de yakuzas, Kikuo, 14 ans, est confié à un célèbre acteur de kabuki. Aux côtés de Shunsuke, le fils unique de ce dernier, il décide de se consacrer à ce théâtre traditionnel. Durant des décennies, les deux jeunes hommes évoluent côte à côte, de l’école du jeu aux plus belles salles de spectacle, entre scandales et gloire, fraternité et trahisons... L'un des deux deviendra le plus grand maître japonais de l'art du kabuki.

L'Engloutie

  • Drame
  • 1h37
  • Tout public

1899. Par une nuit de tempête, Aimée, jeune institutrice républicaine, arrive dans un hameau enneigé aux confins des Hautes-Alpes. Malgré la méfiance des habitants, elle se montre bien décidée à éclairer de ses lumières leurs croyances obscures. Alors qu’elle se fond dans la vie de la communauté, un vertige sensuel grandit en elle. Jusqu’au jour où une avalanche engloutit un premier montagnard…

Le temps des moissons

  • Drame
  • 2h15
  • Tout public

Chuang doit passer l’année de ses dix ans à la campagne, en famille mais sans ses parents, partis en ville chercher du travail. Le cycle des saisons, des mariages et des funérailles, le poids des traditions et l’attrait du progrès, rien n’échappe à l’enfant, notamment les silences de sa tante, une jeune femme qui aspire à une vie plus libre.

Metropolis

  • Animation
  • 1h52
  • À partir de 10 ans

A Metropolis, une cité futuriste, les humains cohabitent avec les robots. Le gigantesque gratte-ciel Ziggurat abrite les élites de la société, tandis que les pauvres et les robots sont condamnés à une vie souterraine. Le détective Shunsaku Ban enquête sur un trafic d'organes humains et fait la rencontre du docteur Laughton, un scientifique rebelle. Ce dernier a conçu Tima, une merveilleuse fillette qui est aussi un androïde d'un nouveau genre. Celle-ci est destinée à trôner au sommet de Ziggurat...

L'Agent secret

  • Drame, policier
  • 2h40
  • Tout public avec avertissement

Brésil, 1977. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C’est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête…

Le quai des brumes

  • Drame
  • 1h31

Par une nuit ténébreuse, un déserteur du nom de Jean arrive au Havre dans l’espoir de quitter la France. En attendant un bateau, il trouve refuge au bout des quais, dans une baraque autour de laquelle gravitent plusieurs marginaux.

Dites lui que je l'aime

  • Comédie dramatique
  • 1h32
  • Tout public

Romane décide d’adapter pour le cinéma le livre de Clémentine Autain consacré à sa mère. Ce projet va l’obliger à se confronter à son passé et à sa propre mère qui l’a abandonnée quand elle avait neuf mois.

La voix de Hind Rajab

  • Drame
  • 1h29
  • Tout public

29 janvier 2024. Les bénévoles du Croissant-Rouge reçoivent un appel d'urgence. Une fillette de six ans est piégée dans une voiture sous les tirs à Gaza et implore qu'on vienne la secourir. Tout en essayant de la garder en ligne, ils font tout leur possible pour lui envoyer une ambulance. Elle s'appelait Hind Rajab.

Infos +

  • Mégarama Beaux-Arts : 3, rue Gustave Courbet, 25000 Besançon
  • Mégarama Ecole Valentin : 1, rue des Sources, 25480 Ecole-Valentin
  • Cinéma Victor Hugo Lumière : 6, rue Gambetta, 25000 Besançon

Publié le 26 décembre à 15h05 par Elodie Retrouvey
