Les fouilles dans le "cimetière" d'Émile Louis suspendues au moins jusqu'à l'automne

Les fouilles entamées dans l'Yonne fin mai dans le "cimetière" du tueur en série des années 70, Émile Louis, interrompues après le décès accidentel d'un gendarme, ne reprendront pas avant l'automne, au mieux, a indiqué mardi le parquet à l'AFP. "Après entretien avec la gendarmerie, il apparaît qu'en raison de l'accident mortel de vendredi, nous ne pourrons bénéficier dans l'immédiat de l'ensemble des techniciens indispensables à la conduite de fouilles criminelles", a déclaré le procureur d'Auxerre, Hugues de Phily.

"Les fouilles sont suspendues. Elles pourraient reprendre à l'automne", a-t-il ajouté dans un message à l'AFP. Les recherches devaient initialement se poursuivre jusqu'à vendredi. Un gendarme de 41 ans est décédé vendredi après avoir été heurté par un engin de chantier sur le site des fouilles, à Rouvray, près d'Auxerre.

L'adjudant faisait partie des 448 gendarmes mobilisés depuis le 26 mai pour ratisser le "cimetière" d'Émile Louis dans le but de retrouver, environ 50 ans après leur disparition, d'éventuelles traces des victimes du tueur en série. Seuls deux chaussures et un vélo, "probablement de femme et d'ancienne facture", ont été retrouvés lors de cette opération dont le coût s'élève à. 100.000 euros, a récemment indiqué M. de Phily. Le procureur disait cependant rester "très prudent" quant à l'intérêt de ces objets pour l'enquête.

Seules deux de ses sept victimes identifiées ont été retrouvées dans ce "cimetière"

Les secteurs fouillés sont ceux où Émile Louis avait indiqué dans les années 2000 avoir enterré ses victimes, toutes des jeunes femmes handicapées, pupilles de l'assistance publique. Seules deux de ses sept victimes identifiées ont été retrouvées dans ce "cimetière", ainsi qu'un crâne d'une huitième victime potentielle, découvert fin 2018.

De précédentes fouilles avaient déjà été menées dans le secteur à l'automne dernier. Seuls "une semelle de chaussure à talon, deux pièces de textile et un vêtement" avaient été retrouvés. Ces découvertes avaient cependant été jugées prometteuses par les parties civiles, qui avaient donc demandé une nouvelle campagne de fouilles malgré son coût élevé.

Émile Louis a été condamné en 2004 à la réclusion criminelle à perpétuité pour les viols et assassinats de sept jeunes femmes disparues dans l'Yonne entre 1975 et 1979. L'ancien chauffeur de car, qui transportait ses victimes de leur famille d'accueil à leur institut médico-pédagogique, est décédé en 2013 à 79 ans.

(Source AFP)