Besançon
Culture

Les grands rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer à Besançon

Publié le 24/08/2025 - 18:00
Mis à jour le 24/08/2025 - 16:59

Chaque année, la rentrée est synonyme de nombreux événements pour les Bisontins. Le mois de septembre 2025 ne fera pas exception, offrant une variété d’activités allant de la musique à l’histoire, la littérature à la culture, que nous avons souhaité rassemblé dans cet article.

Festival Bières en boucle

Le festival indépendant revient pour une deuxième édition à la Citadelle de Besançon. Cet événement célèbre le travail de brasseries artisanales de l’Est de la France, dans une ambiance conviviale et festive. Le bar "Bières & Caetera", organisateur du festival, prévoit différents stands de restauration, ainsi qu’une programmation musicale pour accompagner les festivaliers.

  • Citadelle de Besançon- Parc Saint Etienne, le 6 septembre 2025,  de 18h30 à 00h30. Les billets sont disponibles à la vente en ligne.

Événement "bienvenue aux étudiants"

Ce rendez-vous est devenu un moment "incontournable" de la rentrée pour les nouveaux arrivants à l’Université Marie et Louis Pasteur. Le bureau de la vie étudiante organise comme chaque année une journée festive avec des animations, DJ sets, et quelques surprises…

  • Campus de la Bouloie, le 11 septembre 2025 à partir de 9h du matin. Les informations sont aussi à retrouver sur leur site internet et leur compte instagram.

78e Festival international de musique

Le festival international de musique revient à Besançon pour une 78e édition du 12 au 27 septembre. Près de 40 prestations musicales sont au programme, dont de la musique symphonique, contemporaine, mais aussi du jazz, de la musique de chambre, pendant 16 jours. Le festival accueille aussi le 59econcours des jeunes chefs d’orchestre.

Livres dans la Boucle

Livres dans la Boucle est devenu l’un des festivals littéraires "les plus importants de France", rassemblant chaque année plus de 33.000 visiteurs et de nombreux auteurs. Organisé par Grand Besançon Métropole, cette 10e édition propose des rencontres, lectures, performances et concerts dessinés… de quoi plaire aux grands lecteurs comme aux curieux !

  • Parc de Chamars, 19, 20 et 21 septembre 2025 (vendredi de 15h à 19h, samedi de 10h à 19h, et dimanche de 10h à 18h30) La liste des auteurs qui seront présents est disponible en ligne.

Journées européennes du Patrimoine

Comme tous les ans à l'occasion de cette fête nationale, de nombreux musées bisontins ouvriront leurs portes gratuitement au public les 20 et 21 septembre 2025. Plusieurs animations sont aussi prévues dans les différents lieux culturels, allant des ateliers créatifs aux concerts, en passant par des visites guidées inédites…

Les informations sont à retrouver directement sur le site internet du musée de votre choix, ou sur le site sortir à Besançon, qui propose un aperçu des activités proposées par chaque lieu.

Détonation Festival

Le festival Détonation revient à la fin du mois de septembre pour une 12e édition, avec une programmation riche, pour ce qui est devenu un moment clef de la rentrée bisontine. Parmi les têtes d’affiche, on retrouve entre autres Feldup, Eloi, Malik Djoudi, Miki, La Chica, et Bryan’s Magic Tears.

  • La Rodia, 4 avenue de Chardonnet, les 26 et 27 septembre 2025, de 19h à 3h30.

La programmation complète est accessible en ligne, tout comme la billetterie de l’événement.

festival international de musique journées européennes du patrimoine livres dans la boucle rentrée

Publié le 24 aout à 18h00 par Salomé F.
