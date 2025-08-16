Les Instants gourmands : le rendez-vous culinaire revient à Besançon

Les Instants gourmands reviennent à Besançon pour fêter leur 30e anniversaire, du 28 au 31 août 2025. Une cinquantaine de chalets seront installés sur la place Granvelle pour célébrer la gastronomie locale, mettre en avant les producteurs et artisans de la région, et accueillir les quelques 12000 visiteurs attendus.

Pour cette 30e édition, la ville de Besançon fête aussi 50 ans de jumelage et d’amitié avec la ville de Neuchâtel. Les Instants gourmands accueilleront ainsi cette année les caves de Neuchâtel, Chocolatissimo et un restaurateur neuchâtelois.

Instants sons

Jeudi 28 août 2025 :

12h-14h : Opus Jazz

18h-20h30 : Mo’Blues

20 :30-22 :30 : Tabak (musique irlandaise)

Vendredi 29 août 2025

12h-14h : Julien Locatelli (accordéon)

18h-20h30 : ZO (Dj Set)

20h30-22h30 : Selva Sonora (trad, sud-américain)

Samedi 30 août 2025

12h-14h : Les Bastardeaux (swing valse)

18h-20h30 : Combo Del Sol (chansons latino et musiques métissées)

20h30-22h30 : Black voices combo (DJ Set afro tropical funk)

Dimanche 31 août 2025

12h-14h : Swing en boucle (Jazz swing)

15h-18h : Golden Coasters (Jazz nouvelle Orléans)

Instants cuisine

Des ateliers de cuisine et de dégustation sont organisés pour les plus jeunes, en partenariat avec le restaurant Le Sauvage. Les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 août, les enfants à partir de 7 ans sont invités à participer à ces animations, de 11h à 12h.

Instants divins

Les Instants gourmands proposent une formule découverte, parmi les sélection des viticulteurs. Pour profiter de cette offre, il faut se rendre au chalet d’accueil et se munir d’un verre et de tickets. Les tarifs sont de 6€ pour 2 découvertes, et 10€ pour 4 découvertes, le verre à pied compris.

Instants brunch

Pour fêter ce trentième anniversaire, l’Office du commerce organise le dimanche 31 août un brunch dans la cour du Palais Granvelle, en partenariat avec la Scop carte blanche. La formule proposée comprend : bagel à la truite du Jura, salade composée, fromage, mini viennoiserie, pain, beurre, confiture, et brochette de fruits...

Les tarifs sont de 20€ pour les adultes et 12€ pour les enfants. Trois services sont prévus, à 11h, 12h et 13h, et les places sont limitées. Il est indispensable de réserver via ce lien : inscription pour le brunch .

Infos +

L’événement est gratuit et ouvert à tous, de 10h30 à 1h du matin. La vente de produits de restauration et de boissons s’arrête à 00 :30.

Pour limiter les déchets, la ville invite les participants à venir avec sa vaisselle et son gobelet.

La liste complète des exposants est disponible sur le site de la ville.