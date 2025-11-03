Les menus des cantines à Besançon (du 3 au 7 novembre 2025)

Lundi 3 novembre
- Salade verte, vinaigretteservie à part
- Cappelletti sauce tomate crèmée
- Yaourt aromatisé au citron
Mardi 4 novembre
- Velouté de poireaux
- Sauté de dinde fraîche à la moutard et petits pois vapeur
- Camembert
- Fruit frais de saison
Jeudi 6 novembre
- Pommes de terre au cantal
- Oeufs durs à la béchamel et choux fleur
- Fruit frais de saison
Vendredi 7 novembre
- Taboulé aux pois chiches Massaï
- Pavé de Hoki sauce coco citron et purée de patates douces fraîches
- Yaourt à l’ananas