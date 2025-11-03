Lundi 3 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Education

Les menus des cantines à Besançon (du 3 au 7 novembre 2025)

Publié le 03/11/2025 - 08:45
Mis à jour le 03/11/2025 - 08:28

Voici les menus des cantines scolaires de Besançon pour cette semaine du lundi 3 au venredi 7 novembre 2025.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Lundi 3 novembre

  • Salade verte, vinaigretteservie à part
  • Cappelletti sauce tomate crèmée
  • Yaourt aromatisé au citron

Mardi 4 novembre

  • Velouté de poireaux
  • Sauté de dinde fraîche à la moutard et petits pois vapeur
  • Camembert
  • Fruit frais de saison

Jeudi 6 novembre

  • Pommes de terre au cantal
  • Oeufs durs à la béchamel et choux fleur
  • Fruit frais de saison

Vendredi 7 novembre

  • Taboulé aux pois chiches Massaï
  • Pavé de Hoki sauce coco citron et purée de patates douces fraîches
  • Yaourt à l’ananas

cantine école menus

Publié le 3 novembre à 08h45 par Elodie Retrouvey
Education

Franche-Comté
Education

L’université Marie et Louis Pasteur se classe à la 24e position du classement international de Leiden

L’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) signe son retour dans le classement international de Leiden qui évalue chaque année la performance scientifique des universités à travers le monde. Pour l’édition 2025, l’UMLP se distingue, en se plaçant directement à la 24e position des établissements d’enseignement supérieurs français classés, apprend-on ce 31 octobre 2025.

université Marie et Louis Pasteur
Publié le 31 octobre à 17h01 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Education

WorldSkills 2025 : les Bourguignons-Francs-Comtois ont brillé lors des finales nationales à Marseille

Les finales nationales de la 48e édition de la compétition des métiers WorldSkills France se sont tenues du 16 au 18 octobre 2025 à Marseille. L’événement a réuni près de 800 jeunes compétitrices et compétiteurs venus de toute la France, répartis sur une soixantaine de métiers, allant de l’artisanat à l’industrie, en passant par les services. La Région Bourgogne-Franche-Comté était représentée par une équipe régionale de 57 candidats engagés dans 50 métiers. 

region bourgogne franche-comte worldskills
Publié le 23 octobre à 11h00 par Alexane
Besançon
Education

Besançon : Théo Saintvoirin remporte le concours régional du Meilleur jeune boulanger

Le CFA Hilaire de Chardonnet (CFA HDC) à Besançon a annoncé avec fierté la victoire de son apprenti boulanger Théo Saintvoirin, lauréat du premier prix régional du concours du Meilleur Jeune Boulanger de France. Ce succès lui ouvre les portes de la finale nationale, où il représentera la région Bourgogne-Franche-Comté.

boulangerie cfa hilaire de chardonnet
Publié le 15 octobre à 08h56 par Alexane
Franche-Comté
Education

Retour des “24h dans le supérieur” cet automne à l’université Marie et Louis Pasteur

Du 20 au 24 octobre 2025, l'université Marie et Louis Pasteur proposera aux lycéens en classe de seconde, première et terminale une immersion dans le monde universitaire à l'occasion de l'opération "24h dans le supérieur". 

24h dans le supérieur études supérieures lycée université bourgogne franche-comté université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 13 octobre à 11h42 par Elodie Retrouvey
Besançon
Education Société

L’Université Marie et Louis Pasteur signe la Charte d’engagement LGBT+ de L’Autre Cercle

VIDÉO • Au lendemain de la Panthéonisation de Robert Badinter qui a dépénalisé l’homosexualité en 1982 et à la veille de la Journée mondiale du coming out, l’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) a officialisé son engagement contre les LGBT-phobies en signant la Charte d’engagement LGBT+ de l’association L’Autre Cercle vendredi 10 octobre 2024 à la Maison de l’étudiant à Besançon.

charte d'engagement lgbt LGBTQIA université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 19 octobre à 14h30 par Alexane
Besançon
Education Société

Un dictionnaire juridique franco-suisse pour “se comprendre un peu mieux”

En marge du cinquantième anniversaire du jumelage des villes de Neuchâtel et Besançon, le centre de recherches juridiques de Franche-Comté (CRJFC) et la faculté de droit de l’Université de Neuchâtel (UniNE) viennent de publier un dictionnaire juridique "éclectique" franco-suisse. Pour célébrer son lancement et présenter l’ouvrage à la communauté judiciaire et universitaire, l’université Marie et Louis Pasteur (UMLP) a organisé une journée d’échanges franco-suisse ce vendredi 10 octobre 2025 à l’espace Gramont du centre diocésain de Besançon.

dictionnaire neuchâtel universite université Marie et Louis Pasteur
Publié le 10 octobre à 14h28 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Education

L’Université Marie et Louis Pasteur progresse dans le classement Times Higher Education 2026

Pour la troisième année consécutive, l’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) figure dans le classement international Times Higher Education (THE), l’un des plus reconnus et influents au niveau mondial, a-t-on appris vendredi 10 octobre 2025.

classement enseignement supérieur recherche université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 10 octobre à 11h07 par Alexane
Franche-Comté
Education

Soixante-dix chercheurs de l’Université Marie et Louis Pasteur parmi les 2 % les plus cités au monde

Chaque année, l’Université de Stanford publie une étude répertoriant les 2 % des chercheurs les plus cités au monde, tous domaines confondus. Dans l’édition 2025, 70 chercheurs de l’Université Marie et Louis Pasteur figurent dans ce classement mondial, une distinction qui témoigne de la qualité et de la visibilité internationale de leurs travaux.

recherche scientifiques université de stanford université Marie et Louis Pasteur
Publié le 7 octobre à 10h54 par Alexane
Besançon
Culture Education

La nuit des étudiants, c’est ce soir à la Rodia

Véritable temps fort de la rentrée, la nuit des étudiants du monde vise à accueillir lors d'une soirée festive les étudiants internationaux fraîchement arrivés dans la capitale comtoise. Organisé pour la 11e année par l'association des étudiants internationaux ESN Besançon avec ses partenaires, l’événement se tiendra à la Rodia de Besançon le samedi 11 octobre 2025. 

ESN Besançon étudiants La Rodia nuit des étudiants
Publié le 11 octobre à 10h34 par Elodie Retrouvey

