Les menus des cantines à Besançon (du 3 au 7 novembre 2025)

Les finales nationales de la 48e édition de la compétition des métiers WorldSkills France se sont tenues du 16 au 18 octobre 2025 à Marseille. L’événement a réuni près de 800 jeunes compétitrices et compétiteurs venus de toute la France, répartis sur une soixantaine de métiers, allant de l’artisanat à l’industrie, en passant par les services. La Région Bourgogne-Franche-Comté était représentée par une équipe régionale de 57 candidats engagés dans 50 métiers.