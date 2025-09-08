Lundi 8 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Education

Les menus des cantines à Besançon (du 8 au 12 septembre 2025)

Publié le 08/09/2025 - 11:03
Mis à jour le 08/09/2025 - 10:30

Voici les menus des cantines scolaires de Besançon pour cette dernière semaine avant les vacances d'été, du lundi 8 au vendredi 12 septembre 2025.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Lundi 8 septembre

  • Pommes de terre au maquereau
  • Blanquette de poulet frais  
  • Poêlée de haricots verts
  • Tomme grise
  • Fruit frais de saison
  • Pain 

Mardi 9 septembre

  • Betteraves rouges sauce crème
  • Omelette  aux herbes 
  • Petits pois vapeur
  • Yaourt nature sucré
  • Pain

Jeudi 11 septembre

  • Croutons Laitue au Xerès 
  • Pommes de terre au reblochon
  • Fruit frais de saison
  • Pain aux noix

Vendredi 12 septembre

  • Concombre à la menthe
  • Filet de hoki beurre blanc 
  • Courgettes persillées
  • Gâteau de ménage
  • Pain

Publié le 8 septembre à 11h03
Education

Besançon
Education

Réussir une rentrée c’est “un travail de dentelle” rappelle la rectrice de l’académie de Besançon

Ce lundi 1er septembre 2025, comme partout en France, les écoliers bisontins ont repris la direction de l’école. La rectrice de l’académie de Besançon Nathalie Albert-Moretti et Anne Vignot, la maire de Besançon, étaient présentes à leurs côtés pour les accueillir ce matin à l’école Granvelle. 

maire rectrice rentrée des classes rentree scolaire
Publié le 1 septembre à 11h01 par Elodie Retrouvey
Montbéliard
Education Santé

Une nouvelle filière de manipulateur en radiologie médicale dès la rentrée à l’IFMS de Montbéliard

À compter du 2 septembre 2025, une nouvelle filière de manipulateur en électroradiologie médicale (DEME) ouvre au sein de l'Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS) de Montbéliard et accueillera 20 étudiants issus de Parcoursup, apprend-on dans un communiqué de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

études hôpital Nord Franche-Comté IFMS université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 29 aout à 10h13 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Education

Une rentrée scolaire 2025 : “La priorité est la réussite des élèves sans exception”, pour Nathalie Albert-Moretti

VIDEO • La rectrice de l’académie de Besançon a tenu une conférence de presse ce mercredi 27 août 2025 à quelques jours de la rentrée scolaire pour exposer les enjeux de cette année. 194.673 élèves seront accueillis dans 1.221 écoles.

académie de besançon éducation rentree scolaire scolaire
Publié le 28 aout à 14h00 par Hélène L.
Franche-Comté
Education

Des places encore disponibles à l’Enilea de Mamirolle et Poligny pour la rentrée de 2025

Pour les élèves qui n'auraient pas encore trouvé leur école oiur la rentée de septembre, l'École nationale de l’innovation, des laboratoires, de l’eau et de l’alimentation (Enilea) rappelle qu’il reste encore quelques places disponibles dans plusieurs formations dispensées à Mamirolle et Poligny. Voici le détail des places disponibles.

enilea études supérieures formation
Publié le 27 aout à 15h01 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Education Société

Sondage – Pour vous, la rentrée est-elle une source d’anxiété ?

Changement de rythme, blues de fin de vacances, peur de l’inconnu, reprises des cours ou du travail la rentrée est parfois redoutée par les enfants, comme par les adultes. Dans un climat politique tendu et une organisation quotidienne bien plus exigeante que lors des vacances, la rentrée 2025 ne s’annonce pas de tout repos. Et pour vous, la rentrée est-elle une source d’anxiété ? 

rentrée rentree scolaire sondage stress
Publié le 30 aout à 15h21 par Elodie Retrouvey
Port-sur-Saône
Education Social

À Port-sur-Saône, une journée consacrée à la jeunesse et aux initiatives locales

Organisé à l’initiative du préfet de la Haute Saône, l’événement aura lieu le jeudi 28 août 2025 à Saôn’Expo de Port-sur-Saöne et réunira "élus, futurs élus, agents publics, associations, ainsi que les jeunes et leurs familles" le temps d’une journée consacrée à la jeunesse et aux initiatives locales. 

jeunes jeunesse préfecture de la haute-saône
Publié le 22 aout à 16h52 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Education Jeunesse

L’enseignement catholique de Franche-Comté prépare sa rentrée scolaire 2025

Ce vendredi 22 août 2025, c’est déjà la rentrée pour les chefs d’établissements, professeurs et associations de parents d’élèves au sein de l’enseignement catholique. Hier matin, Mireille Besseyre, directrice de l’enseignement catholique en Franche-Comté, a dressé un bilan des projets lancés et des objectifs pour l’année à venir.

affaire Betharram enseignement catholique rentrée 2025
Publié le 22 aout à 12h00 par Salomé F. • Membre

