Les menus des cantines à Besançon (du 8 au 12 septembre 2025)

Lundi 8 septembre
- Pommes de terre au maquereau
-
Blanquette de poulet frais
-
Poêlée de haricots verts
-
Tomme grise
-
Fruit frais de saison
-
Pain
Mardi 9 septembre
- Betteraves rouges sauce crème
-
Omelette aux herbes
-
Petits pois vapeur
- Yaourt nature sucré
- Pain
Jeudi 11 septembre
-
Croutons Laitue au Xerès
- Pommes de terre au reblochon
- Fruit frais de saison
- Pain aux noix
Vendredi 12 septembre
- Concombre à la menthe
-
Filet de hoki beurre blanc
-
Courgettes persillées
- Gâteau de ménage
- Pain