Les Résidences d’artistes arrivent prochainement au coeur des territoires du Doubs

Les Résidences d’artistes, projet piloté par le Département du Doubs, invitent les Communautés de communes volontaires à accueillir une compagnie artistique sur leur territoire, afin qu’ensemble elles proposent des temps de médiation sur le processus de création artistique et des spectacles de théâtre, danse et musique, accessibles à tous gratuitement. Cette année, la neuvième édition se tiendra sur tout le territoire du 11 au 19 décembre 2025.

Comme chaque année, des Communautés de communes du territoire ont répondu à un appel à projets du Département en avril pour accueillir des compagnies en résidence. Le Département prend en charge les frais de prestation artistique. L’accueil des résidences se fera de la manière suivante :

la Communauté de communes des 2 Vallées Vertes accueillera Les Sens des Mots (théâtre) et l’Indicible Compagnie (théâtre) jusqu’au 19 octobre,

la Communauté de communes du Pays de Sancey Belleherbe accueillera A Bocca Chiusa (musique) jusqu'au 19 octobre,

la Communauté de communes Altitude 800 accueillera la compagnie Lysimaque (théâtre) jusqu'au 24 octobre,

la Communauté de communes Loue Lison accueillera l'association À demain j'espère (théâtre) du 1er au 12 décembre,

la Communauté de communes du Plateau du Russey accueillera Advaïta L Cie (danse) du 6 au 14 décembre,

Pays Montbéliard Agglomération accueillera Valkyrira (théâtre de marionnettes) du 12 au 19 décembre.

Le programme des trois premières résidences

Communauté de communes des 2 Vallées Vertes

11 et 12 octobre 2025 : Compagnie Les sens des mots et l’Indicible compagnie

Match 1 – L’homme qui voulait jouer Richard 3 - Théâtre

Pays-de-Clerval : samedi 11 octobre – 19 h - Salle des fêtes de la Mairie - 1 rue Porte de Noyes

Arcey : dimanche 12 octobre – 15 h - Gymnase intercommunal - Rue des Dahlias

Entrée gratuite – Tout public / Informations et réservations Communauté de communes des 2 Vallées Vertes : 03 81 97 85 10, contact@cc2vv.fr, www.cc2vv.fr

Communauté de communes du Pays de Sancey Belleherbe

17 et 18 octobre 2025 : Le quatuor Bocca Chiusa

Sans cible - Musique

Sancey : vendredi 17 octobre – 20 h - Salle du patronage Chansons et vagabonds - Itinérance dans le répertoire de la chanson française - Musique

Lanans : samedi 18 octobre – 19 h - Café associatif Chez La P'tite Suzanne

Entrée libre - Tout public à partir de 6 ans / Réservations : 06 88 49 77 45 ou chezlaptitesuzanne@gmail.com / Informations : Communauté de communes du Pays de Sancey Belleherbe : 03 81 86 87 62, tourisme@payssancey-belleherbe.fr

Communauté de communes Altitude 800

11, 18 et 24 octobre 2025 : Compagnie Lysimaque

L'Amour en Vin... - Théâtre

Goux-les-Usiers : samedi 11 octobre – 20 h - Salle des fêtes

Levier : vendredi 24 octobre – 19 h 30 - Salle des fêtes

La conférence des animaux - Sortie de résidence - Théâtre

Goux-les-Usiers : samedi 18 octobre – 17 h - Salle des fêtes

Entrée gratuite – Tout public à partir de 7 ans / Informations et réservations : Communauté de communes Altitude 800 : 03 81 38 27 50, cca@cca800.fr, www.cca800.fr

