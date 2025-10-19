Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?

Découvrez les films à l'affiche dans les cinémas Mégarama Beaux-Arts et Ecole Valentin ce mois d'octobre 2025 pour frissonner à Halloween...

Cinéma Mégarama Beaux-Arts

Black phone 2

Depuis son enlèvement, Finney, aujourd’hui âgé de 17 ans, éprouve beaucoup de mal à reprendre le cours d’une vie normale, alors que rien ni personne ne saurait arrêter Gwen, sa sœur de 15 ans. Mais le sinistre téléphone se met à sonner dans les rêves de l’adolescente, où elle voit sans cesse trois garçons se faire pourchasser dans un camp de montagne appelé Alpine Lake. Déterminée à mettre fin à ces cauchemars et à en percer le mystère, Gwenn persuade son frère de se rendre sur place, malgré le blizzard qui frappe la station. C’est là qu’elle découvre l’horrible vérité derrière le lien entre l’Attrapeur et sa propre famille. Les deux adolescents vont alors devoir affronter un tueur que la mort a rendu presque invincible et à qui leurs destins sont beaucoup plus liés qu'ils n’auraient pu l’imaginer.

The conjuring : l'heure du jugement

Ed et Lorraine Warren sortent de leur retraite en 1986 pour enquêter sur l'effroyable affaire Smurl. Confrontés à une entité démoniaque d'une noirceur inédite, ils sont rejoints par leur fille Judy, désormais adulte et dotée de dons médiumniques, et son compagnon Tony. Une ultime enquête où la foi, la famille et le surnaturel s'entrelacent dans une lutte désespérée contre le mal.

Cinéma Mégarama Ecole Valentin

Marche ou crève

Dans une Amérique totalitaire instaurée après une longue guerre fratricide, 50 jeunes hommes participent à une marche d'endurance de plus de 500 kilomètres, filmée et diffusée en direct. Les marcheurs ont l'obligation de conserver un rythme constant, avec interdiction formelle de s'arrêter. Après trois avertissements consécutifs, les contrevenants sont froidement abattus. Un seul en sortira vivant, avec une somme faramineuse et un prix de son choix. Habité par un motif secret, le jeune Raymond Garraty tente sa chance, nouant sur la route un fort lien d'amitié avec l'Afro-Américain Peter McVries.

Horreur/SF adaptation du roman de Stephen King

Les intrus – chapitre 2

Sortie : 29/10/2025

Les Intrus sont de retour – plus brutaux et impitoyables que jamais. Lorsqu’ils découvrent que l’une de leurs victimes, Maya, a survécu, ils reviennent pour terminer ce qu’ils ont commencé. Traquée et isolée, Maya doit affronter un nouveau chapitre terrifiant alors que les tueurs insensés et inarrêtables, la traquent, prêts à éliminer quiconque se mettra en travers de leur route.

