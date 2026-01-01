Les sorties cinéma du mois de janvier 2026 à Besançon

Découvrez les sorties ciné du mois de janvier 2026... Au programme ? Les puritains, Marsupilami, Le mage du Kremlin ou encore Les légendaires...

Mégarama Beaux-Arts de Besançon

Les puritains (metropolitan opera)

Le 10 janvier 2026

Lord Walton, partisan de Cromwell, accorde la main de sa fille Elvira à Arturo Talbot, partisan des Stuart, au grand dam de Sir Riccardo Forth qui lui était initialement destiné. Malgré son amour pour Elvira, Talbot prend le risque de libérer la Reine Henriette, veuve du dernier roi de la dynastie des Stuart, maintenue prisonnière de la forteresse gardée par Lord Walton.

Le mage du Kremlin

Avant-première le 18 janvier 2026

Russie, au début des années 1990, au lendemain de l'effondrement de l'URSS. Dans un nouveau monde qui promet la liberté et flirte avec le chaos, un jeune artiste devenu producteur de télévision, Vadim Baranov, devient de manière inattendue le spin doctor d'un membre prometteur du FSB (ex-KGB), Vladimir Poutine.

Les Légendaires

Avant-première le 18 janvier 2026

Les Légendaires, intrépides aventuriers, étaient les plus grands héros de leur temps. Mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus... des enfants de 10 ans ! Danaël, Jadina, Gryf, Shimy et Razzia vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkhell et libérer leur planète de l’enfance éternelle…

Marsupilami

Avant-première le 25 janvier 2026

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux : ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement : un adorable bébé Marsupilami apparaît et le voyage vire au chaos !

Didier

Rediffusion le 22 janvier

Jean-Pierre, un manager d’équipe de foot, est doublement dans la mouise. Côté ballon, ça ne tourne pas rond, et côté salon, Didier, le labrador qu’on vient de lui confier, s’est mystérieusement métamorphosé en homme… Du moins en apparence, car Didier n’a rien perdu de ses réflexes d’animal à quatre pattes. Or, un chien, tout le monde le sait, ça rapporte la baballe. Un talent que Jean-Pierre pourrait bien mettre à profit…

La vie est un long fleuve tranquille

Rediffusion le 23 janvier

Dans une petite ville du nord de la France, deux familles nombreuses, les Le Quesnoy et les Groseille, d'origines bien différentes, n'auraient jamais du se rencontrer. Mais c'était sans compter sur Josette, l'infirmière devouée du docteur Mavial, amoureuse et lasse d'attendre qu'il quitte sa femme. Dans un moment d'égarement la douce infirmière a échangé deux nouveau-nés, un Groseille (les pauvres) contre un Le Quesnoy (les riches), pour se venger de la vie et du docteur. Comprenant que Mavial ne l'épousera jamais, elle révèle le-pot-aux roses aux deux familles…

Charlie à la chocolaterie

Rediffusion le 24 janvier

Charlie est un enfant issu d'une famille pauvre. Travaillant pour subvenir aux besoins des siens, il doit économiser chaque penny, et ne peut s'offrir les friandises dont raffolent les enfants de son âge. Pour obtenir son comptant de sucreries, il participe à un concours organisé par l'inquiétant Willy Wonka, le propriétaire de la fabrique de chocolat de la ville. Celui qui découvrira l'un des cinq tickets d'or que Wonka a caché dans les barres de chocolat de sa fabrication gagnera une vie de sucreries.

Mamma Mia

Rediffusion le 24 janvier

C'est en 1999, sur la ravissante île grecque de Kalokairi que l'aventure romantique commence, dans un hôtel méditerranéen isolé, la villa Donna, tenu par Donna, sa fille Sophie et le fiancé de Sophie, Sky. Juste à temps pour son mariage prochain, Sophie poste nerveusement trois invitations destinées à trois hommes bien différents dont elle pense que l'un d'eux est son père. De trois points du globe, trois hommes s'apprêtent à retourner sur l'île - et vers la femme - qui les avait enchantés 20 ans auparavant.

La soupe au chou

Rediffusion le 25 janvier

Glaude Ratinier (Louis de Funès) et Francis Chérasse (Jean Carmet) dit le bombé, deux paysans heureux, vivent une vie paisible partagée entre l'amour de la terre et celui du vin rouge. Un soir, nos deux compères, par une séance de "pets" imposants déclenchent un gros orage dont les éclairs viennent rompre le calme des astres. Alors qu'il s'endort Glaude a la visite d'un etre démuni de sourcils dont la soucoupe volante s'est posée dans son champ. Ils sympathisent. Glaude le surnomme "la denrée", lui fait gouter sa soupe aux choux et lui en donne à rapporter dans son monde extra-terrestre. La Denrée continue à rendre visite à son nouvel ami, découvre le vin rouge et la notion du plaisir et propose à Glaude de venir vivre sur sa planète afin d'apprendre aux siens à cuisiner cette soupe désormais sacrée. Glaude accepte à condition qu'il puisse emmener son vin rouge, ses cigarettes, son vieux chat et bien évidemment, Chérasse son complice. Tout le monde s'étant mis d'accord, la soucoupe emmène les 2 complices, ravis de laisser un monde où l'évolution à leur sens, ne pouvait aboutir qu'à un échec.

Coco

Rediffusion le 25 janvier

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un monde étonnant et coloré lié aux célébrations des ancêtres. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…

Mégarama Ecole Valentin

L’infiltrée

Avant-première le 8 janvier 2026

Maxime rêvait de devenir agent infiltré… Lupita va réaliser son rêve !

Primate

Avant-première le 16 janvier 2026

PRIMATE suit un groupe d'amis dont le séjour idyllique sur une île lointaine dégénère en un affrontement bestial.

La mage du Kremlin

Avant-première le 18 janvier 2026

Les légendaires

Avant-première le 18 janvier 2026

Marsupilami

Avant-première le 25 janvier 2026

Connaissance du monde

Sortie le 26 janvier 2026

Surnommée « pays du sourire », la Thaïlande séduit avec ses plages paradisiaques, ses eaux cristallines, ses montagnes verdoyantes, ses nombreux temples et sa cuisine parfumée. Majoritairement bouddhiste, ce pays d’Asie du Sud-Est partage ses frontières avec le Myanmar, le Laos, le Cambodge et la Malaisie, ce qui fait d'elle la porte d'entrée par excellence en Asie. La Thaïlande est un kaléidoscope de cultures, teinté par les différentes vagues d'immigrations des pays avoisinants. Thaïlande ou Muang Thaï signifie « Terre des Hommes libres ». Ce haut-lieu de la tolérance, cette terre d'accueil pour de nombreuses tribus peut se targuer de n'avoir jamais été colonisée. Partez à la rencontre des différents peuples qui composent cette mosaïque unique et laissez- vous envoûter par ces magnifiques paysages à faire rêver et par la découverte des nombreux trésors du Royaume de Thaïlande. La gentillesse - qui est l'un des fondements de la culture Thaï - et ses habitants si souriants sauront assurément vous charmer !

Cinéma Victor-Hugo

Les Échos du passé

Sortie le 7 janvier 2026

Jusqu’à l’aube

Sortie le 14 janvier 2026

Dreams