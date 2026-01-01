Jeudi 1 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Culture Loisirs
Cinéma

Les sorties cinéma du mois de janvier 2026 à Besançon

Publié le 01/01/2026 - 14:00
Mis à jour le 29/12/2025 - 10:56

Découvrez les sorties ciné du mois de janvier 2026... Au programme ? Les puritains, Marsupilami, Le mage du Kremlin ou encore Les légendaires...

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
1/2 - © Alexane Alfaro
2/2 - © Alexane Alfaro

Mégarama Beaux-Arts de Besançon

Les puritains (metropolitan opera)

  • Le 10 janvier 2026

Lord Walton, partisan de Cromwell, accorde la main de sa fille Elvira à Arturo Talbot, partisan des Stuart, au grand dam de Sir Riccardo Forth qui lui était initialement destiné. Malgré son amour pour Elvira, Talbot prend le risque de libérer la Reine Henriette, veuve du dernier roi de la dynastie des Stuart, maintenue prisonnière de la forteresse gardée par Lord Walton.

Le mage du Kremlin

  • Avant-première le 18 janvier 2026

Russie, au début des années 1990, au lendemain de l'effondrement de l'URSS. Dans un nouveau monde qui promet la liberté et flirte avec le chaos, un jeune artiste devenu producteur de télévision, Vadim Baranov, devient de manière inattendue le spin doctor d'un membre prometteur du FSB (ex-KGB), Vladimir Poutine.

Les Légendaires

  • Avant-première le 18 janvier 2026

Les Légendaires, intrépides aventuriers, étaient les plus grands héros de leur temps. Mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus... des enfants de 10 ans ! Danaël, Jadina, Gryf, Shimy et Razzia vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkhell et libérer leur planète de l’enfance éternelle…

Marsupilami

  • Avant-première le 25 janvier 2026

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux : ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement : un adorable bébé Marsupilami apparaît et le voyage vire au chaos !

Didier

  • Rediffusion le 22 janvier

Jean-Pierre, un manager d’équipe de foot, est doublement dans la mouise. Côté ballon, ça ne tourne pas rond, et côté salon, Didier, le labrador qu’on vient de lui confier, s’est mystérieusement métamorphosé en homme… Du moins en apparence, car Didier n’a rien perdu de ses réflexes d’animal à quatre pattes. Or, un chien, tout le monde le sait, ça rapporte la baballe. Un talent que Jean-Pierre pourrait bien mettre à profit…

La vie est un long fleuve tranquille

  • Rediffusion le 23 janvier

Dans une petite ville du nord de la France, deux familles nombreuses, les Le Quesnoy et les Groseille, d'origines bien différentes, n'auraient jamais du se rencontrer. Mais c'était sans compter sur Josette, l'infirmière devouée du docteur Mavial, amoureuse et lasse d'attendre qu'il quitte sa femme. Dans un moment d'égarement la douce infirmière a échangé deux nouveau-nés, un Groseille (les pauvres) contre un Le Quesnoy (les riches), pour se venger de la vie et du docteur. Comprenant que Mavial ne l'épousera jamais, elle révèle le-pot-aux roses aux deux familles…

Charlie à la chocolaterie

  • Rediffusion le 24 janvier

Charlie est un enfant issu d'une famille pauvre. Travaillant pour subvenir aux besoins des siens, il doit économiser chaque penny, et ne peut s'offrir les friandises dont raffolent les enfants de son âge. Pour obtenir son comptant de sucreries, il participe à un concours organisé par l'inquiétant Willy Wonka, le propriétaire de la fabrique de chocolat de la ville. Celui qui découvrira l'un des cinq tickets d'or que Wonka a caché dans les barres de chocolat de sa fabrication gagnera une vie de sucreries.

Mamma Mia

  • Rediffusion le 24 janvier

C'est en 1999, sur la ravissante île grecque de Kalokairi que l'aventure romantique commence, dans un hôtel méditerranéen isolé, la villa Donna, tenu par Donna, sa fille Sophie et le fiancé de Sophie, Sky. Juste à temps pour son mariage prochain, Sophie poste nerveusement trois invitations destinées à trois hommes bien différents dont elle pense que l'un d'eux est son père. De trois points du globe, trois hommes s'apprêtent à retourner sur l'île - et vers la femme - qui les avait enchantés 20 ans auparavant.

La soupe au chou

  • Rediffusion le 25 janvier

Glaude Ratinier (Louis de Funès) et Francis Chérasse (Jean Carmet) dit le bombé, deux paysans heureux, vivent une vie paisible partagée entre l'amour de la terre et celui du vin rouge. Un soir, nos deux compères, par une séance de "pets" imposants déclenchent un gros orage dont les éclairs viennent rompre le calme des astres. Alors qu'il s'endort Glaude a la visite d'un etre démuni de sourcils dont la soucoupe volante s'est posée dans son champ. Ils sympathisent. Glaude le surnomme "la denrée", lui fait gouter sa soupe aux choux et lui en donne à rapporter dans son monde extra-terrestre. La Denrée continue à rendre visite à son nouvel ami, découvre le vin rouge et la notion du plaisir et propose à Glaude de venir vivre sur sa planète afin d'apprendre aux siens à cuisiner cette soupe désormais sacrée. Glaude accepte à condition qu'il puisse emmener son vin rouge, ses cigarettes, son vieux chat et bien évidemment, Chérasse son complice. Tout le monde s'étant mis d'accord, la soucoupe emmène les 2 complices, ravis de laisser un monde où l'évolution à leur sens, ne pouvait aboutir qu'à un échec.

Coco

  • Rediffusion le 25 janvier

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un monde étonnant et coloré lié aux célébrations des ancêtres. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…

Mégarama Ecole Valentin

L’infiltrée

  • Avant-première le 8 janvier 2026

Maxime rêvait de devenir agent infiltré… Lupita va réaliser son rêve !

Primate

  • Avant-première le 16 janvier 2026

PRIMATE suit un groupe d'amis dont le séjour idyllique sur une île lointaine dégénère en un affrontement bestial.

La mage du Kremlin

  • Avant-première le 18 janvier 2026

Les légendaires

  • Avant-première le 18 janvier 2026

Marsupilami

  • Avant-première le 25 janvier 2026

Connaissance du monde

  • Sortie le 26 janvier 2026

Surnommée « pays du sourire », la Thaïlande séduit avec ses plages paradisiaques, ses eaux cristallines, ses montagnes verdoyantes, ses nombreux temples et sa cuisine parfumée. Majoritairement bouddhiste, ce pays d’Asie du Sud-Est partage ses frontières avec le Myanmar, le Laos, le Cambodge et la Malaisie, ce qui fait d'elle la porte d'entrée par excellence en Asie. La Thaïlande est un kaléidoscope de cultures, teinté par les différentes vagues d'immigrations des pays avoisinants. Thaïlande ou Muang Thaï signifie « Terre des Hommes libres ». Ce haut-lieu de la tolérance, cette terre d'accueil pour de nombreuses tribus peut se targuer de n'avoir jamais été colonisée. Partez à la rencontre des différents peuples qui composent cette mosaïque unique et laissez- vous envoûter par ces magnifiques paysages à faire rêver et par la découverte des nombreux trésors du Royaume de Thaïlande. La gentillesse - qui est l'un des fondements de la culture Thaï - et ses habitants si souriants sauront assurément vous charmer !

Cinéma Victor-Hugo

Les Échos du passé

  • Sortie le 7 janvier 2026

Jusqu’à l’aube

  • Sortie le 14 janvier 2026

Dreams

  • Sortie le 28 janvier 2026

cinéma cinéma mégarama film sortie

Publié le 1 janvier à 14h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture Politique Sport

Évènements à suivre en 2026 : quelques dates à retenir à Besançon…

C’est reparti pour une année… 2026 sera chargée en actualité notamment en raison des élections municipales qui se dérouleront au mois de mars. D’autres évènements, notamment dans les domaines de la culture et du sport, vont rythmer l’année à Besançon. On fait le point.

bien urbain festival de musique besançon franche-comté festival detonation festival drolement bien festival du bitume et des plumes foire comtoise handball municipale 2026
Publié le 1 janvier à 12h00 par Alexane
Besançon
Culture

Les visites guidées hivernales à découvrir dans le Grand Besançon

Pour son programme hivernal, l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon fait le plein de surprises et de nouveautés. De décembre à avril 2026, les guide-conférenciers vous invitent à la découverte des trésors cachés bisontins, entre patrimoine millénaire et expériences insolites. On fait le point sur les nouveautés à ne pas manquer. 

office du tourisme besancon visite guidée
Publié le 26 décembre 2025 à 14h08 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Sport

Les cuivres de l’Orchestre Victor Hugo s’invitent au prochain match de l’ESBF

Désireux de "porter la musique partout et pour tous", une partie de l’Orchestre Victor Hugo sera présente au palais des sports de Besançon le 3 janvier 2026 pour revisiter des musiques actuelles et populaires visant à soutenir les joueuses de l’ESBF, dans leur derby face à Dijon.

esbf handball musique orchestre victor hugo franche-comté
Publié le 25 décembre 2025 à 11h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Société

Transphobie, détournement de fonds… L’association Le Cercle, cible d’un boycott, s’explique

Le 14 décembre 2025, La Rodia a annoncé sur sa page Instagram la venue de Piche, une artiste drag queen très connue en France, un évènement co-organisé avec Le Cercle. Ce devait être une bonne nouvelle, mais cette annonce à déclencher une vague de commentaires appelant au boycott de l’association qui a vocation à organiser des évènements culturels queer à Besançon. Explications.

association concert le cercle LGBTQIA Queer spectacle transphobie
Publié le 23 décembre 2025 à 12h00 par Alexane
Besançon
Culture

Un concert “made in France” de l’Orchestre Victor Hugo pour le Nouvel An

L’Orchestre Victor Hugo de Besançon présentera le samedi 10 janvier à Micropolis et le dimanche 11 janvier 2026 à l’Axone de Montbéliard son concert du Nouvel An intitulé cette année Made in France. Celui-ci célébrera l’art de vivre "à la française", sous la baguette de Jean-François Verdier.

concert concert du nouvel an l'axone micropolis besancon orchestre victor hugo franche-comté
Publié le 1 janvier à 16h34 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

“On voudrait pas crever” : le livre de Laurent Chalumeau et Jacky Schwartzmann est arrivé chez Reservoir Books…

Reservoir Books avait lancé un appel à la solidarité le 10 juin 2025 suite à des dettes accumulées ne lui permettant plus de commander de nouveaux livres auprès de ses fournisseurs et mettant en péril sa survie. C’est dans cette continuité que les deux auteurs de renommés ont souhaité aider la librairie bisontine à travers On voudrait pas crever.

jacky schwartzmann livres reservoir books
Publié le 19 décembre 2025 à 10h00 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Culture

Deux auteurs comtois reçoivent les prix littéraires “Marcel-Aymé” et “Lucien-Febvre”

La remise officielle de l’édition 2025 des prix littéraires "Marcel-Aymé" et "Lucien-Febvre", a eu lieu lundi 8 décembre 2025, à l’Hôtel de Région à Besançon, en présence de Loïc Niepceron, conseiller régional délégué à la politique de la ville, et de Augustin Guillot, président de l’association du livre et des auteurs comtois (ALAC).

livre region bourgogne franche-comte
Publié le 14 décembre 2025 à 18h00 par Hélène L.

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions

Le "Raclette tour 2026" de Chicandier fait étape à Belfort
Offre d'emploi

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Les sorties cinéma du mois de janvier 2026 à Besançon
Infos pratiques

Où faire son marché à Besançon et dans le Grand Besançon ?
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Tourisme hivernal : une nouvelle formule de séjour à Métabief avec le Pass Méta’

Sondage

 2.49
nuageux
le 01/01 à 15h00
Vent
3.58 m/s
Pression
1014 hPa
Humidité
61 %
 