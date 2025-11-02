Les sorties cinéma du mois de novembre à Besançon

Mégarama Beaux-Arts de Besançon

La bonne étoile

Avant-première le 9 novembre — Sortie le 12 novembre

France 1940, Jean Chevalin et sa famille vivent dans la misère après que ce dernier ait jugé bon de… déserter ! La situation n’est plus tenable. Convaincu que « certains » s’en sortent mieux, Chevalin a une brillante idée : se faire passer pour juifs afin de bénéficier de l’aide des passeurs pour accéder à la zone libre. De malentendus en révélations, il va entrainer sa famille dans ce grand périple qui déconstruira ses préjugés un à un…

Insaisissable 3

Avant-première le 11 novembre - Sortie le 12 novembre

Les Cavaliers sont de retour pour le braquage le plus impressionnant jamais imaginé ! Accompagnés d'un groupe de jeunes magiciens qui espèrent suivre leur trace, ils vont devoir repousser les limites de l'illusion pour orchestrer leur tour le plus spectaculaire : dérober le joyau le plus précieux du monde des mains d'une redoutable organisation criminelle…

Running Man

Avant-première le 14 novembre - Sortie le 19 novembre

Dans un futur proche, The Running Man est l’émission numéro un à la télévision : un jeu de survie impitoyable où des candidats, appelés les Runners, doivent échapper pendant 30 jours à des tueurs professionnels, sous l’œil avide d’un public captivé. Chaque jour passé augmente la récompense à la clé — et procure une dose d’adrénaline toujours plus intense. Ben Richards, ouvrier désespéré prêt à tout pour sauver sa fille gravement malade, accepte l’impensable : participer à ce show mortel, poussé par Dan Killian, son producteur aussi charismatique que cruel. Mais personne n’avait prévu que Ben, par sa rage de vivre, son instinct et sa détermination, devienne un véritable héros du peuple… et une menace pour tout le système. Alors que les audiences explosent, le danger monte d’un cran. Ben devra affronter bien plus que les Hunters : il devra faire face à un pays entier accro à le voir tomber.

G-dragon 2025 world toür übermensch

Sortie le 6 novembre

The One of a Kind World Tour était la première tournée de concerts en tête d'affiche du chanteur et rappeur sud-coréen G-Dragon, à l'appui de son premier EP One of a Kind

La Bohème

Sortie le 8 novembre

À Paris, quatre amis artistes – un poète, un peintre, un musicien et un philosophe – affrontent le froid et la faim tant bien que mal avec gaieté. Un jour, la jeune et frêle Mimi frappe à leur porte et retourne le cœur de Rodolfo. D'abord idyllique, leur romance fougueuse se heurte aux aléas de la vie…

League of legends worlds 25 finals in cinema

Sortie le 9 novembre

La finale des Worlds de League of Legends 2025 débarque dans vos cinémas ! 17 équipes du monde entier s'affrontent pour avoir une chance d'être couronnées championnes du monde. Préparez-vous pour un événement épique avec des équipes repoussant les limites du jeu, des actions à couper le souffle et des champions joués à leur plus haut niveau.

La voix du glacier blanc

Sortie le 12 novembre

Sept étudiants chalonnais, novices en alpinisme, partent à l'assaut de La Roche Faurio dans le massif des Écrins. À travers leur aventure, ils découvrent « la voix du Glacier Blanc », témoin du recul des glaciers alpins, et interrogent l'impact de cette fonte sur notre avenir.

La nuit de la glisse 2025

Sortie le 14 novembre

La Nuit de la glisse 2025 vous embarque pour une soirée exceptionnelle avec deux films unis par une même quête : celle du moment parfait. "Chronicles of a wild decade" revisite les années 2010 à travers les archives de Thierry Donard et l'engagement total d'une génération d'athlètes. En seconde partie, "Free birds" vous propulse dans le présent avec de jeunes riders qui repoussent les limites dans des décors extrêmes, du surf XXL à Nazaré au speedriding dans les Alpes. Deux époques, une même passion.

Gisèle (opéra de Paris)

Sortie le 16 novembre

Ballet romantique par excellence, Giselle marque l'apogée d'une nouvelle esthétique. Tutus vaporeux, gaze blanche, tulle et tarlatane envahissent la scène. Dans la transfiguration fantastique d'une tragédie, les Wilis participent à l'illusion de l'immatérialité. Créé à l'Académie royale de Musique le 28 juin 1841, le ballet voyage en Russie et disparaît du répertoire avant son retour en France en 1910.

Wicked : partie 2

Sortie le 9 novembre

Depuis qu'elle s'est opposée au Magicien d'Oz, Elphaba est surnommée la Méchante sorcière de l'Ouest par la population du Pays d'Oz qui pense qu'elle est maléfique. De son côté, Glinda est devenu la figure populaire du régime du Magicien et est surnommée la Bonne Glinda, tandis que Fiyero devient le capitaine de la garde du Magicien, bien qu'il doute encore de la culpabilité d’Elphaba.

Arabella

Sortie le 22 novembre

Le comte Waldner a perdu toute sa fortune au jeu et espère un mariage heureux pour sa jolie fille Arabella. Parmi ses prétendants se trouve Matteo, qui reçoit des lettres enflammées qu'il pense être d'Arabella, mais qui viennent en réalité de sa sœur, Zdenka.

Zootopie 2

Sortie le 26 novembre

Suite du film d'animation Zootopie sorti en 2016.

Mégarama Ecole-Valentin

Shelby Oaks

Avant-première le 14 novembre - Sortie le 19 novembre

Obsédée par la disparition de sa sœur, une femme s’engage dans une quête désespérée qui la conduit au cœur d’un mystère terrifiant, orchestré par un mal insaisissable.

Sinister

Sortie le 7 novembre

Ellison est un auteur de romans policiers inspirés de faits réels. Dans l’espoir d’écrire un nouveau livre à succès, il emménage avec sa famille dans une maison où les anciens propriétaires ont été retrouvés inexplicablement pendus. Ellison y découvre dans le grenier des bobines 8mm contenant les images de meurtres d’autres familles. Qui a filmé ces tueries et pour quelle raison ? Ellison va tenter de répondre à ces questions tandis que le tueur présumé, une entité surnaturelle présente sur les films, menace de plus en plus sa famille.

Le roi des rois

Sortie le 5 novembre

Walter, un garçon turbulent, ne rêve que des exploits du Roi Arthur et de sa fidèle épée Excalibur. Son père, Charles Dickens, décide alors de lui raconter la vie du « Roi des rois » : Jésus-Christ. Grâce aux talents de conteur et à l’imagination débordante du célèbre romancier, Walter, accompagné de son chat Willa, va vivre une aventure palpitante et découvrir l’une des plus belles histoires de l’humanité.

Festival du film de rando- histoires & crapahutes

Sortie le 14 novembre

Programme de 5 court-métragesLa saison 2 (automne 2025) du festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES vous emmène découvrir de nouvelles aventures humaines incroyables sur fond de randonnée!

Cinéma Victor Hugo

La Vague

Sortie le 5 novembre

Réalisateur Sebastián Lelio

Deux procureurs

Sortie le 5 novembre

Réalisateur : Sergei Loznitsa

L’inconnu de la grande arche

Sortie le 5 novembre

Réalisateur: Stéphane Demoustier

On vous croit

Sortie le 12 novembre

Réalisateurs : Arnaud Dufeys , Charlotte Devillers

