L’Unef dénonce une "explosion" du coût de la vie étudiante à Besançon

Alors que la précarité étudiante est en constante évolution en France, la dernière enquête de l’Unef Franche-Comté publiée le 30 août 2025, révèle que le coût de la vie étudiante à Besançon est en hausse de 6,67%.

Alors qu’il était de 1092,62€ en 2024, le coût mensuel de la vie étudiante à Besançon serait désormais, selon l’Unef, de 1121,15€ en 2025, soit une évolution de 6,67%. Une augmentation jugée "nettement supérieure à la moyenne nationale" (+4,12%). Cette "explosion du coût de la vie étudiante" classe d’ailleurs la ville de Besançon dans le Top 10 des villes universitaires qui enregistre la plus forte augmentation.

Ce résultat serait dû en partie à l’augmentation du coût du logement étudiant (+3,4%), une dépense qui représente 50% du budget étudiant. Le loyer moyen est ainsi passé de 412€ par mois en 2024 à 426€ en 2025. L’Unef fait également le constat que les étudiants se tournent désormais beaucoup vers des locations privées "par manque de places dans les logements CROUS" qui affichent eux aussi une augmentation de loyers de 3,26%.

Pas d'augmentation du côté des transports mais...

Avec un tarif stable de 180€ par an, les prix des transports en commun restent stables dans la capitale comtoise. Pour autant pour l'Unef, cette dépense reste "un poids dans le porte-monnaie des étudiants" d’autant que, faute de tarification adaptée, les étudiants boursiers doivent s’acquitter de la même somme qu’un élève non boursier.

L’Unef tient alors à alerter "vivement sur les conséquences de cette précarité" et insiste sur le fait qu’elle a "un impact sur la santé tant physique que psychique des étudiants". D’après le syndicat, cette brusque augmentation obligerait également "beaucoup d'étudiants à se salarier en même temps que leurs études, ce qui ne permet pas la réussite de toutes et tous".

Face à ce constat local, l’Unef de Franche-Comté revendique la gratuité des transports pour les étudiants, le gel des loyers CROUS et la construction de cités U.