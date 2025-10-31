L’université Marie et Louis Pasteur se classe à la 24e position du classement international de Leiden

L’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) signe son retour dans le classement international de Leiden qui évalue chaque année la performance scientifique des universités à travers le monde. Pour l’édition 2025, l’UMLP se distingue, en se plaçant directement à la 24e position des établissements d’enseignement supérieurs français classés, apprend-on ce 31 octobre 2025.

Ce classement, élaboré par le Centre d’études des sciences et des technologies de l’Université de Leiden (Pays-Bas), évalue les universités selon leurs performances scientifiques, en se basant exclusivement sur des indicateurs bibliométriques et notamment sur le nombre de publications scientifiques. Il mesure la qualité et l’impact de la recherche menée au sein des établissements. Cette année, 1594 universités ont été répertoriées. Sur les quelque 80 établissements d’enseignement supérieur français, seuls 34 ont été classés.

"Ce retour dans le classement de Leiden témoigne de la vitalité scientifique de l’Université Marie et Louis Pasteur, ainsi que de la qualité du travail de nos chercheurs et chercheuses dans toutes les disciplines", s’est réjoui Hugues Daussy, président de l’Université Marie et Louis Pasteur.

Pour rappel, l’université a déjà été distinguée dans les classements Stanford et THE 2026.