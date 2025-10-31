Vendredi 31 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté
Education

L’université Marie et Louis Pasteur se classe à la 24e position du classement international de Leiden

Publié le 31/10/2025 - 17:01
Mis à jour le 31/10/2025 - 15:29

L’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) signe son retour dans le classement international de Leiden qui évalue chaque année la performance scientifique des universités à travers le monde. Pour l’édition 2025, l’UMLP se distingue, en se plaçant directement à la 24e position des établissements d’enseignement supérieurs français classés, apprend-on ce 31 octobre 2025.

© Sacha B.
© Sacha B.

Ce classement, élaboré par le Centre d’études des sciences et des technologies de l’Université de Leiden (Pays-Bas), évalue les universités selon leurs performances scientifiques, en se basant exclusivement sur des indicateurs bibliométriques et notamment sur le nombre de publications scientifiques. Il mesure la qualité et l’impact de la recherche menée au sein des établissements. Cette année, 1594 universités ont été répertoriées.  Sur les quelque 80 établissements d’enseignement supérieur français, seuls 34 ont été classés.

Seuls 34 établissements français figurent dans ce classement.

"Ce retour dans le classement de Leiden témoigne de la vitalité scientifique de l’Université Marie et Louis Pasteur, ainsi que de la qualité du travail de nos chercheurs et chercheuses dans toutes les disciplines", s’est réjoui Hugues Daussy, président de l’Université Marie et Louis Pasteur.

Pour rappel, l’université a déjà été distinguée dans les classements Stanford et THE 2026

université Marie et Louis Pasteur

Publié le 31 octobre à 17h01 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Education

Franche-Comté
Education

L’université Marie et Louis Pasteur se classe à la 24e position du classement international de Leiden

L’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) signe son retour dans le classement international de Leiden qui évalue chaque année la performance scientifique des universités à travers le monde. Pour l’édition 2025, l’UMLP se distingue, en se plaçant directement à la 24e position des établissements d’enseignement supérieurs français classés, apprend-on ce 31 octobre 2025.

université Marie et Louis Pasteur
Publié le 31 octobre à 17h01 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Education

WorldSkills 2025 : les Bourguignons-Francs-Comtois ont brillé lors des finales nationales à Marseille

Les finales nationales de la 48e édition de la compétition des métiers WorldSkills France se sont tenues du 16 au 18 octobre 2025 à Marseille. L’événement a réuni près de 800 jeunes compétitrices et compétiteurs venus de toute la France, répartis sur une soixantaine de métiers, allant de l’artisanat à l’industrie, en passant par les services. La Région Bourgogne-Franche-Comté était représentée par une équipe régionale de 57 candidats engagés dans 50 métiers. 

region bourgogne franche-comte worldskills
Publié le 23 octobre à 11h00 par Alexane
Besançon
Education

Besançon : Théo Saintvoirin remporte le concours régional du Meilleur jeune boulanger

Le CFA Hilaire de Chardonnet (CFA HDC) à Besançon a annoncé avec fierté la victoire de son apprenti boulanger Théo Saintvoirin, lauréat du premier prix régional du concours du Meilleur Jeune Boulanger de France. Ce succès lui ouvre les portes de la finale nationale, où il représentera la région Bourgogne-Franche-Comté.

boulangerie cfa hilaire de chardonnet
Publié le 15 octobre à 08h56 par Alexane
Franche-Comté
Education

Retour des “24h dans le supérieur” cet automne à l’université Marie et Louis Pasteur

Du 20 au 24 octobre 2025, l'université Marie et Louis Pasteur proposera aux lycéens en classe de seconde, première et terminale une immersion dans le monde universitaire à l'occasion de l'opération "24h dans le supérieur". 

24h dans le supérieur études supérieures lycée université bourgogne franche-comté université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 13 octobre à 11h42 par Elodie Retrouvey
Besançon
Education Société

L’Université Marie et Louis Pasteur signe la Charte d’engagement LGBT+ de L’Autre Cercle

VIDÉO • Au lendemain de la Panthéonisation de Robert Badinter qui a dépénalisé l’homosexualité en 1982 et à la veille de la Journée mondiale du coming out, l’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) a officialisé son engagement contre les LGBT-phobies en signant la Charte d’engagement LGBT+ de l’association L’Autre Cercle vendredi 10 octobre 2024 à la Maison de l’étudiant à Besançon.

charte d'engagement lgbt LGBTQIA université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 19 octobre à 14h30 par Alexane
Besançon
Education Société

Un dictionnaire juridique franco-suisse pour “se comprendre un peu mieux”

En marge du cinquantième anniversaire du jumelage des villes de Neuchâtel et Besançon, le centre de recherches juridiques de Franche-Comté (CRJFC) et la faculté de droit de l’Université de Neuchâtel (UniNE) viennent de publier un dictionnaire juridique "éclectique" franco-suisse. Pour célébrer son lancement et présenter l’ouvrage à la communauté judiciaire et universitaire, l’université Marie et Louis Pasteur (UMLP) a organisé une journée d’échanges franco-suisse ce vendredi 10 octobre 2025 à l’espace Gramont du centre diocésain de Besançon.

dictionnaire neuchâtel universite université Marie et Louis Pasteur
Publié le 10 octobre à 14h28 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Education

L’Université Marie et Louis Pasteur progresse dans le classement Times Higher Education 2026

Pour la troisième année consécutive, l’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) figure dans le classement international Times Higher Education (THE), l’un des plus reconnus et influents au niveau mondial, a-t-on appris vendredi 10 octobre 2025.

classement enseignement supérieur recherche université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 10 octobre à 11h07 par Alexane
Franche-Comté
Education

Soixante-dix chercheurs de l’Université Marie et Louis Pasteur parmi les 2 % les plus cités au monde

Chaque année, l’Université de Stanford publie une étude répertoriant les 2 % des chercheurs les plus cités au monde, tous domaines confondus. Dans l’édition 2025, 70 chercheurs de l’Université Marie et Louis Pasteur figurent dans ce classement mondial, une distinction qui témoigne de la qualité et de la visibilité internationale de leurs travaux.

recherche scientifiques université de stanford université Marie et Louis Pasteur
Publié le 7 octobre à 10h54 par Alexane
Besançon
Culture Education

La nuit des étudiants, c’est ce soir à la Rodia

Véritable temps fort de la rentrée, la nuit des étudiants du monde vise à accueillir lors d'une soirée festive les étudiants internationaux fraîchement arrivés dans la capitale comtoise. Organisé pour la 11e année par l'association des étudiants internationaux ESN Besançon avec ses partenaires, l’événement se tiendra à la Rodia de Besançon le samedi 11 octobre 2025. 

ESN Besançon étudiants La Rodia nuit des étudiants
Publié le 11 octobre à 10h34 par Elodie Retrouvey

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorcières du film Hocus Pocus sorties du chaudron de Marotte et Charlie pour Halloween
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche-Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Quels sont les déguisements populaires pour Halloween en 2025 ?
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez votre soirée repas-spectacle "Rominou Show"

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon

Sondage

 14.71
couvert
le 31/10 à 18h00
Vent
2.43 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
85 %
 