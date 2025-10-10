Vendredi 10 Octobre 2025
Besançon
Education Société

L’Université Marie et Louis Pasteur signe la Charte d’engagement LGBT+ de L’Autre Cercle

Publié le 10/10/2025 - 18:00
Mis à jour le 10/10/2025 - 17:03

VIDÉO • Au lendemain de la Panthéonisation de Robert Badinter qui a dépénalisé l’homosexualité en 1982 et à la veille de la Journée mondiale du coming out, l’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) a officialisé son engagement contre les LGBT-phobies en signant la Charte d’engagement LGBT+ de l’association L’Autre Cercle vendredi 10 octobre 2024 à la Maison de l’étudiant à Besançon.

La Charte a été signée par Hugues Daussy, président de l’UMLP, aux côtés de Coralie Mayeur-Carpentier, vice-présidente Qualité de vie étudiante, Murielle Ruffier, vice-présidente Égalité et accompagnement social, Hajar Bourbiza et Josias Anate, vice-présidents Étudiants, en présence de Anne Vignot, maire de Besançon et d'Elise Aebischer, adjointe en charge notamment de l’égalité femmes-hommes. Du côté de L’Autre Cercle, était présent Christophe Berthier, secrétaire général de la Délégation Bourgogne–Franche-Comté.

”Cette signature marque une étape importante pour notre université”, a déclaré Hugues Daussy, soulignant ”la volonté institutionnelle forte d’affirmer des valeurs d’égalité, de respect et d’inclusion au sein de la communauté universitaire”.

L’Autre Cercle, un partenaire de référence

Association reconnue au niveau national, L’Autre Cercle œuvre depuis 28 ans pour l’inclusion des personnes LGBT+ dans le monde professionnel et académique. À travers sa Charte d’Engagement, ses guides, baromètres et programmes de rôles modèles, l’association accompagne entreprises, administrations et établissements d’enseignement supérieur dans la mise en place de politiques inclusives concrètes.

Un plan d’action ambitieux pour 2025–2030

Afin de devenir signataire, l’Université a présenté un plan d’action pluriannuel retraçant les mesures déjà mises en place entre 2021 et 2024 et définissant de nouveaux objectifs pour la période 2025–2030. Plus d’une vingtaine d’initiatives concernent tant les étudiants que les personnels, réparties autour de six grands axes :

  • Institutionnaliser l’engagement à travers une politique claire et visible ;
  • Former et sensibiliser les personnels et étudiants ;
  • Prendre en compte les besoins spécifiques de chacun ;
  • Développer la communication et les espaces de visibilité ;
  • Lutter contre les discriminations et les violences, notamment via la plateforme SOS et les dispositifs de signalement ;
  • Évaluer et ajuster régulièrement les actions menées.

Une dynamique collective pour l’inclusion

Cette signature s’inscrit dans une dynamique plus large de promotion de l’égalité des droits et de la visibilité des personnes LGBT+ dans l’enseignement supérieur. Elle illustre également la volonté de l’Université Marie et Louis Pasteur de ”jouer un rôle moteur dans la transformation des mentalités”, selon les termes du communiqué officiel.

En rejoignant la Charte de L’Autre Cercle, l’UMLP devient ainsi l’un des établissements pionniers de la région Bourgogne–Franche-Comté à formaliser un tel engagement institutionnel en faveur de l’inclusion et du respect de toutes les diversités.

charte d'engagement lgbt LGBTQIA université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur

Publié le 10 octobre à 18h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

