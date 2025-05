Marche des fiertés : 2.000 manifestants (Collectif du 17 mai) dans les rues de Besançon

Cette année, les 24h du temps mettront en lumière l'union entre l'art et le design dans le domaine de l’horlogerie les 21 et 22 juin 2025. Autour d’une quarantaine de marques, de créateurs, d’artisans d’art, d’organismes de formation et de laboratoires de recherche, la programmation ouverte à tous les publics invite les visiteurs à découvrir les nouveautés horlogères, d’en apprendre davantage sur les processus de création et d’apprécier l’évolution du design, de l’innovation ou encore de découvrir quelques collaborations avec l’art dans cet univers.