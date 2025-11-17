Lundi 17 Novembre 2025
Franche-Comté
Nature

Météo France : Baisse des températures et premières neiges annoncées en Franche-Comté

Publié le 17/11/2025 - 14:00
Mis à jour le 17/11/2025 - 12:34

Après une douceur des températures observées la semaine dernière, le thermomètre devrait cette fois afficher des températures en dessous des normales de saison y compris en Franche-Comté pour cette semaine du 17 au 21 novembre. Cette chute du mercure s’accompagnera de précipitations qui pourraient donc être propices à l’arrivée de la neige en plaine pour la première fois de la saison. 

Selon Météo-France, un décrochage polaire atteint la Franche-Comté lundi matin et les vents d’ouest basculent plein Nord aux premières heures. Ce changement de masse d'air « particulièrement radical », s'associe à de fréquentes pluies aux premières heures de la journée. Dans la région, les températures maximales passent sous les normales de saison avec au minimum 2°C annoncé à Potnarlier dans l’après-midi de lundi et 8°C pour le Jura.

Arrivée de la neige possible dès lundi

D’après-Météo franc-comtoise, la limite pluie-neige reste, pour l'heure, « près des plus hauts sommets montagneux malgré une amorce de plongeon par les Vosges ». De petites gelées seront observées dès mardi du Nord-Est au Massif central. Elles seront fréquentes sur les régions de l’est jusqu’au week-end prochain. Ce changement d’ambiance s’accompagne d’un temps perturbé.

La neige, elle, pourrait bien faire son apparition dès ce lundi après-midi à partir de 700 m d’altitude. Jeudi enfin, une large partie de la bande frontalière pourrait être sous les flocons avec des températures comprises entre -2°C et 4°C sur la Franche-Comté. 

Publié le 17 novembre à 14h00 par Elodie Retrouvey
