Météo : un week-end entre pluie et grisaille

Samedi le ciel sera très nuageux sur toute la région dès la matinée. L’après-midi la situation ne s’arrangera pas puisque la pluie fera son apparition par l’ouest avec quelques averses de Vesoul à Lons-le-Saunier en passant par Besançon. La moitié Est de Belfort à Morez sera quant à elle épargnée par les pluies jusqu’à la fin d’après-midi.

Du côté des températures, le matin Météo France prévoit à 9°C à Pontarlier Morez, 10°C à Belfort, 12°C à Vesoul, 13°C à Besançon et Dole et 14°C à Lons-le-Saunier.

Dans l’après-midi, elles évolueront peu avec 10°C à Pontarlier et Morez, 13°C à Besançon, Belfort et Lons, et 14°C à Vesoul et Dole.

Dimanche la pluie devrait être présente dès la matinée sur toute la région, excepté Vesoul qui sera dans la brume.

Dans la matinée les températures seront plus fraîches que la veille, comptez 4°C à Pontarlier, 6°C à Morez, 7°C à Belfort, 9°C à Besançon, Vesoul et Dole et 10°C à Lons-le-Saunier.

Dans l’après-midi, ça s’arrange ou presque côté ciel avec des pluies plus éparses sur toute la région. Elles pourraient même s’accompagner de quelques éclaircies surtout sur la partie Est de la Franche-Comté.

Les températures resteront douces puisque Météo France prévoit 9°C à Morez, 10°C à Pontarlier et Belfort, 12°C à Besançon, 13°C à Vesoul et Lons et 14°C à Dole.

Bon week-end !