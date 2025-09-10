Mobilisation au lycée Pergaud du 10 septembre : les AED en grève, un internant fermé

Les assistants d’éducation (AED) du lycée Pergaud ont répondu à l’appel national à la grève et à la mobilisation du mercredi 10 septembre. Dans un communiqué de l’intersyndicale CGT Éducation, Snes-FSU et Sud Éducation, ils expliquent agir ”afin de dénoncer la casse sociale et le budget du gouvernement”.

L’intersyndicale annonce que l’un des internats du lycée Pergaud est fermé mardi et mercredi, conséquence directe de la mobilisation. Cette fermeture vise à mettre en lumière ”la précarité de la situation des AED” et plus largement ”la casse sociale et la casse des services publics”.

Revendications générales et spécifiques

Dans leur communiqué les syndicats déclarent s’opposer ”à la suppression de 3000 postes de fonctionnaires, à la suppression de deux jours fériés et au gel des prestations sociales et des salaires”. Ils demandent ”des embauches massives de fonctionnaires, des augmentations de salaire et la titularisation de tout·e·s les contractuel·le·s de la fonction publique”.

Concernant les assistants d’éducation, les organisations syndicales réclament que ”le temps plein et le CDD de 3 ans deviennent la norme”, ainsi qu’”une revalorisation des salaires” et ”la titularisation sous un statut de fonctionnaire au bout de 3 ans d'exercice de la fonction”. Figurent également parmi les revendications ”le passage à 35 heures par semaine et la rémunération des heures de nuit”.

Les syndicats affirment que la mobilisation du 10 septembre s’inscrit dans un mouvement national contre la ”casse sociale” et pour ”un statut pour les AED”.