Monument préféré des Français : la Citadelle a la 5e place

Les résultats ont été dévoilés mercredi 17 septembre dernier, la Citadelle de Besançon qui représentait la région Bourgogne-Franche-Comté, décroche la 5e place au classement du Monument préféré des Français 2025.

Le reportage de près de 7 min présentant le monument Vauban et ses musées est "une formidable mise en lumière de la Citadelle et de ses atouts culturels et touristiques", se réjouit la direction dans un communiqué.

Diffusée en prime time, l’émission a réuni 1,4 millions de spectateurs constituant un véritable levier de rayonnement pour le site et plus globalement pour la destination.

"Cette distinction récompense le travail des équipes et l’attachement du public à ce chef d’œuvre emblématique de notre histoire et de notre territoire", est-il souligné dans un communiqué. "C’est également la reconnaissance des efforts engagés par le Réseau Vauban qui regroupe la Citadelle de Besançon et 11 autres sites inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, pour l’attention porté à la préservation et à l’adaptation du patrimoine exceptionnel Vauban."