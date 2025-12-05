Municipale 2026 à Besançon : le syndicat de la filière des musiques actuelles adresse ses questions aux candidats

Dans la perspective des prochaines élections municipales des 15 et 22 mars 2026, le syndicat de la filière des musiques actuelles (SMA) souhaite engager un dialogue avec les diverses formations politiques. C’est pourquoi, il adresse un questionnaire aux candidats à l’élection municipale de Besançon…

"Pour compléter cette analyse et avoir une vision plus proche du terrain, nous avons en outre défini un échantillon de communes aux caractéristiques variées et nous adressons un questionnaire aux principaux candidats dans ces villes", explique la SMA dans un communiqué.

La ville de Besançon fait partie de cet échantillon en ce qui concerne la région Bourgogne-Franche-Comté. Les sujets évoqués dans le questionnaire portent sur les "budgets alloués à la culture ou sur l'action culturelle, sur l'équilibre territorial et le travail avec le tissu indépendant local ou encore sur la liberté de création, avec un angle spécifiquement tourné vers les musiques actuelles", nous est-il précisé.

Les réponses des candidats et des partis seront compilées et présentées à l'occasion des BIS - Biennales internationales du spectacle - de Nantes en janvier prochain.

À propos du SMA

Le SMA est le syndicat de la filière des musiques actuelles et rassemble aujourd’hui plus de 600 entreprises. Il représente des festivals, des salles de concerts (dont les salles labellisées SMAC par l’État), des producteurs de spectacles, des producteurs de disques (labels), des centres de formation ou encore des radios, ainsi que des fédérations et réseaux.