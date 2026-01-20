Mardi 20 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Politique

Municipales 2026 : la liste “Faire mieux pour Besançon” présente ses candidat(e)s sur les réseaux sociaux

Publié le 20/01/2026 - 09:52
Mis à jour le 20/01/2026 - 09:30

La liste “Faire mieux pour Besançon”, soutenue par La France insoumise et menée par Séverine Véziès, candidate à l’élection municipale de Besançon, a diffusé le 19 janvier 2026 un communiqué annonçant le lancement d’une série de publications en ligne. Cette initiative s’inscrit dans la campagne des élections municipales prévues les 15 et 22 mars prochains.

© Page Facebook
© Page Facebook "Séverine Véziès - Nouveau Front Populaire"

Le communiqué s’ouvre sur une formule qui donne le ton de la démarche : ”Un jour, une candidate”. Selon le communiqué, la liste a commencé, depuis plusieurs jours, à présenter sur ses réseaux sociaux les candidats et candidates qui la composeront. Cette présentation se fait via différents canaux numériques et concerne la liste ”Faire mieux pour Besançon”, conduite par Séverine Véziès.

Le communiqué précise que les personnes engagées sur cette liste se veulent représentatives de la population bisontine : ”Ils et elles sont à l'image de notre ville, habitantes de nos quartiers, militant-es politiques, associatifves, syndicalistes, ou citoyennes engagées.”

Le texte met également en avant l’orientation politique et programmatique de la liste. Les candidates et candidats partagent, selon le communiqué, un objectif commun : "porter un programme de rupture et un horizon de transformation profonde pour notre ville.”

la france insoumise municipale 2026 municipale besançon séverine véziès

Publié le 20 janvier à 09h52 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

