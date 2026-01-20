Municipales 2026 : la liste “Faire mieux pour Besançon” présente ses candidat(e)s sur les réseaux sociaux

Le communiqué s’ouvre sur une formule qui donne le ton de la démarche : ”Un jour, une candidate”. Selon le communiqué, la liste a commencé, depuis plusieurs jours, à présenter sur ses réseaux sociaux les candidats et candidates qui la composeront. Cette présentation se fait via différents canaux numériques et concerne la liste ”Faire mieux pour Besançon”, conduite par Séverine Véziès.
Le communiqué précise que les personnes engagées sur cette liste se veulent représentatives de la population bisontine : ”Ils et elles sont à l'image de notre ville, habitantes de nos quartiers, militant-es politiques, associatifves, syndicalistes, ou citoyennes engagées.”
Le texte met également en avant l’orientation politique et programmatique de la liste. Les candidates et candidats partagent, selon le communiqué, un objectif commun : "porter un programme de rupture et un horizon de transformation profonde pour notre ville.”
