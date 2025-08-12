Mardi 12 Août 2025
Alerte Témoin
DOUBS (25)
Culture

Musée des maisons comtoises : les rendez-vous à ne pas manquer en août

Publié le 12/08/2025 - 15:56
Mis à jour le 12/08/2025 - 15:04

À Nancray, le musée des Maisons Comtoises continue de proposer des activités tout ce mois d’août 2025, allant des expositions temporaires à des animations en plein air, en passant par des rendez-vous inédits. Voici le programme…

© Anne-Lyse Fousseret
Expositions

Actuellement, le musée des maisons comtoises accueille quatre expositions temporaires :

  • L’art contemporain au musée – les glaneuses

Jusqu’au 2 novembre 2025, les parcs du musée mettent en avant les œuvres de l’artiste plasticienne Léa Dhordain. Celle-ci réinterprète le célèbre tableau « Les Glaneuses » de Jean-François Millet à travers des sculptures qui évoquent le glanage, un droit collectif permettant aux femmes, aux enfants et aux plus démunis de récupérer les épis laissés après la moisson.

  • Les fermes comtoises, un jeu de construction 

Depuis le début de l’été et jusqu’au 2 novembre, le musée accueille une série de nouvelles fermes… en brique Lego ® ! Après avoir admiré les 7 maquetes d’habitats franc-comtois réalisées par la société Unibricks, les visiteurs sont invités à s’improviser architecte et essayer de construire soi-même un modèle réduit.

© Anne-Lyse Fousseret

  • "Le patrimoine en perspective"

Du 25 juin au 2 novembre, cette exposition propose une approche renouvelée du patrimoine régional à travers le regard des photographes de l’Inventaire. Un parcours thématique permet d’explorer la diversité des paysages locaux, avec des carnets ludiques disponibles pour les jeunes visiteurs.

  • "Lignes d’eau " 

Du 12 juillet au 31 août, Pierre Pipien expose ses photographies illustrant la beauté des lacs et des cascades du Jura, tout en sensibilisant le public à la nécessité de préserver ces paysages.

Événements

Le musée des Maisons Comtoises invite également  les visiteurs en août pour trois rendez-vous inédits :

  • Soirée astronomique

Le mardi 12 août, sur la partie haute du site du musée, l’association astronomique de Franche-Comté a prévu d’installer des télescopes permettant aux curieux comme aux passionnés de venir observer les astres. Une conférence à 20h précède l’observation, qui démarre à 21h.

  • Pain traditionnel et culturel

Le samedi 23 août, Yohan Dirand, boulanger, propose de découvrir les secrets de fabrication du pain à l’ancienne, dans le four historique du musée. Les participants pourront s’initier à cet art culinaire, et en découvrir les détails.

Ce stage est destiné aux adultes, et la réservation est indispensable, soit au 03 81 55 02 17, soit via le formulaire de réservation.

  • Ciné-concert

Pour clore l’été, le musée organise le samedi 30 août un ciné-concert. Le musée est à la fois le lieu d’écriture, de tournage et de composition musicale, pour une trentaine d’adolescents, qui présenteront leur projet abouti pour le public en fin de journée.

Animations quotidiennes

© Anne-Lyse Fousseret

Enfin,  de multiples animations sont proposées par le musée, comme des ateliers cuisine et dégustation de recettes à l’ancienne, ou des activités en plein air sur l’artisanat sauvage. Toute la programmation est disponible en ligne.

Publié le 12 aout à 15h56 par Salomé F. • Membre
