“Musique en tribune” : un nouveau festival de musique ancienne à Pesmes débarque à l’automne

L’association Orgue & Musique Pesmes a décidé de créer ce festival en réponse à un manque : "l’absence de propositions autour des musiques anciennes (du Moyen Âge à l’époque baroque), entre Dijon-Besançon et Vesoul-Dole". Pesmes, situé à la jonction de la Haute-Saône, du Jura et de la Côte-d’Or, constitue "une situation géographique propice à attirer le public le plus large, étant équidistant de Dijon et Besançon, de Gray et Dole et de Vesoul et Lons-le-Saunier".

C’est l’église Saint-Hilaire de Pesmes, "l’un des fleurons du patrimoine comtois à l’acoustique exceptionnelle" souligne l'association, qui accueillera l’ensemble des concerts. L’orgue historique de 1727, classé Monument historique, sera mis à l’honneur dans le cadre d’un des concerts.

Trois soirées pour explorer les musiques anciennes

Vendredi 3 octobre – 20h

Le festival s’ouvrira avec un concert de sonates pour viole de gambe et clavecin de Johann Sebastian Bach, interprétées par Mathilde Vialle, "l’une des grandes violistes actuelles", et Matthieu Boutineau, claviériste renommé. Tous deux se produisent régulièrement avec des ensembles tels que Correspondances (Sébastien Daucé) et Pygmalion (Raphaël Pichon). Ces œuvres sont décrites comme "probablement les plus belles composées pour la viole de gambe et le clavecin et représentent un sommet de l’art musical".

Samedi 4 octobre – 20h30

Le jeune ensemble de vents anciens Into the Winds, salué par la critique, proposera Le Grand Embrasement. Musiques au temps de Charles VI (1368-1422). Ce programme mêle musiques médiévales jouées sur des copies d’instruments d’époque et textes historiques, offrant "un voyage musical inédit dans une époque troublée et méconnue, aux problématiques et aux défis profondément contemporains".

Dimanche 5 octobre – 17h

Clôture du festival avec le récital Amarilli mia bella, un programme de motets et madrigaux italiens du XVIIe siècle, interprété par la soprano Perrine Devillers et Matthieu Boutineau à l’orgue. Perrine Devillers, spécialiste de ce répertoire, chante régulièrement avec les ensembles Correspondances, Pygmalion, La Tempête, Huelgas Ensemble et Vox Luminis. Ce concert explorera "quelques facettes de cette musique si riche et subtile" dans une configuration originale avec orgue.

Infos pratiques

Tarifs : plein tarif 15 € ; tarif réduit 12 € (adhérents, étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires RSA/AAH) ; gratuit pour les moins de 18 ans.

Réservations en ligne : HelloAsso – Festival Musique en tribune 2025

