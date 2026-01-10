Neige et verglas : de fortes perturbations de la circulation dans le Doubs

Le département du Doubs a été placé en vigilance orange pour neige et verglas par Météo-France depuis 6 heures, ce samedi 10 janvier 2026. La préfecture a publié un premier point de situation à 13 heures faisant état de conditions de circulation particulièrement dégradées sur plusieurs axes routiers.

Sur l’autoroute A36, la circulation est réduite à une seule voie au niveau du péage d’Écot. D’importants ralentissements sont également signalés dans le secteur de Baume-les-Dames. Au péage de Fontaine, les poids lourds sont orientés vers l’Alsace, tandis que les véhicules légers sont dirigés vers le réseau secondaire. Les aires de stockage ont par ailleurs été rouvertes dans le secteur de Belfort afin de gérer l’afflux de poids lourds.

Des déviations ont été mises en place et le stockage des camions s’effectue notamment sur la RN 57. La circulation est également signalée comme très difficile sur la route départementale RD83.

En raison des conditions météorologiques, les transports en commun sont à l’arrêt sur le territoire de Pays de Montbéliard Agglomération.

Face à cette situation, le préfet du Doubs appelle l’ensemble des automobilistes et des chauffeurs de poids lourds à faire preuve d’une extrême prudence et à respecter strictement les déviations ainsi que les interdictions de circulation mises en place.