Nouveaux lynx tués : le centre Athénas rappelle l’importance de ralentir en zone boisée

Suite à la mort de deux nouveaux lynx dans le département de l’Ain, le centre Athénas a souhaité rappeler ce mois de décembre 2025 l’importance d’une mobilisation collective et notamment de ralentir en zone boisée.

Rappel du numéro urgence lynx : 06 76 78 05 83

Nous avions contacté Gilles Moyne, directeur du centre Athénas, en décembre 2024 afin de faire le point sur les bons gestes à adopter face à un lynx blessé. Ce dernier avait insisté sur l’importance de ne "pas l’approcher" afin de ne pas l’effrayer davantage, aggraver son état et qu’il ne prenne la fuite…

Les trois conseils du directeur du Centre Athénas

Ralentir en milieu boisé (afin de préserver les animaux et sa propre sécurité)

Rester à 20 m du lynx blessé (pour éviter qu’il ne prenne la fuite)

Appeler le Centre Athénas lorsque vous voyez un lynx blessé ou ayant un comportement anormal (lynx boitant, trop proche des habitations…)

Et concernant les sifflet ultrason ?

Le centre Athénas répond dans un poste Facebook : "les sifflets ultra-son sont un élément de perturbation très important de la faune (beaucoup d’espèces ont une gamme d’audition dans les infra et les ultra sons bien supérieure à la nôtre) et ils rajoutent encore à la fragmentation des milieux en effrayant et perturbant la faune. La solution est de ralentir".