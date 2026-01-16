Vendredi 16 Janvier 2026
Alerte Témoin
Ornans
Culture

Nouvelle expérience en partenariat avec le Petit Palais au musée Courbet d’Ornans

Publié le 16/01/2026 - 08:30
Du 7 février au 19 avril 2026, le musée Courbet d’Ornans repense la visite muséale et présente une nouvelle expérience en partenariat avec le musée parisien du Petit Palais. 

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Pour ce début d’année 2026, le musée Courbet a souhaité innover et transformer ses traditionnelles expositions hivernales en présentant "Rencontre intime", décrit par le musée comme "un nouveau concept, une expérience inédite conçue comme un espace de ressourcement, de bien-être et de découverte différente des collections du musée Courbet et de celles d’une institution partenaire invitée". 

Du 7 février au 19 avril 2026, le public est ainsi invité à découvrir et vivre l’art autrement, à travers une sélection "volontairement intimiste", dont les portraits de Régis et Juliette Courbet, prêts exceptionnels du Petit Palais – musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, partenaire de cette première édition. 

Connexion intime avec les oeuvres

Réalisée par les équipes du musée Courbet, cette opération "propose de repenser la visite muséale comme un moment de connexion intime avec les œuvres, en mettant l’accent sur les émotions et les sens", précise encore le musée. 

Une dizaine d’œuvres seront donc présentées, accompagnées de dispositifs de médiation sensorielle innovants : 

  • Des outils de médiation renforcés pour approfondir la rencontre avec les œuvres ;
  • Un espace consacré à la contemplation (paysages sonores, etc.) ;
  • Un espace ludique, intergénérationnel et inclusif, pour manipuler, créer et partager en famille et entre amis.

Un partenariat exceptionnel avec le Petit Palais 

Pour sa première édition, Rencontre intime met à l’honneur une sélection de portraits de famille d’artistes issus des collections du Petit Palais, dont le Portrait de Régis Courbet de Gustave Courbet. Un "prêt exceptionnel", souligne le musée d'Ornans. Cette collaboration marque le début d’un partenariat qui se poursuivra en 2027 avec l’exposition estivale "Juliette Courbet. À l’ombre de Gustave", célébrant les 150 ans de la mort de Gustave Courbet. 

Fidèle à son identité d’institution culturelle en milieu rural, le musée Courbet dit vouloir réaffirmer sa volonté "d’être un lieu fédérateur, accessible et sensible, ouvert à tous les publics". Rencontre intime s’adresse à toutes et tous, en offrant une expérience à la fois personnelle et collective, où chacun devient acteur de sa visite. 

Après-midi festif le 7 février

Le Musée Courbet invite les visiteurs pour un après-midi ludique et convivial autour de Rencontre intime le samedi 7 février 2026 de 14 à 17h. Au programme : découverte des portraits, chasse au trésor et goûter pour les enfants. 

Musée Courbet

  • 1 place Robert Fernier - 25 290 ORNANS
  • Horaires : Musée ouvert le lundi de 14 h à 17 h et du mercredi au dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermé le mardi.
  • Tarifs : Plein tarif : 6 euros / Tarif réduit : 4 euros / Moins de 18 ans : gratuit
Publié le 16 janvier à 08h30 par Elodie Retrouvey
