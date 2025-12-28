Où faire son marché à Besançon et dans le Grand Besançon ?

- Marché d’Avanne-Aveney - place Chamfrêne
Tous les jeudis d'été de 16h à 21h et en Hiver de 16h à 19h, Tous les jeudis d'été de 16h à 21h et en hiver de 16h à 19h
- Halles Beaux-Arts - rue Goudimel à Besançon
Ouvertes du mardi au jeudi de 7h à 14h Les vendredis et samedis de 7h à 18h30, le dimanche matin de 8h à 13h
- Marché des producteurs à Busy
Le 3eme vendredi du mois de mai à octobre de 17h30 à 21h
- Marché de Cussey-sur-l’Ognon - 1, rue du Village
Dimanche de 8h à 12h (uniquement au printemps)
- Marché de Gennes - salle polyvalente, rue de Besançon
Marché 2e vendredi du mois 17h30 – 21h30 (sauf juillet – août)
- Marché des Auxons
Tous les dimanches matin 9h à 12h
- Marché de Morre
2ème et 4ème samedi du mois de 9h à 12h
- Marché de Pugey - Halle du marché, route de Levier
Tous les samedis de 8h à 12h,
- Marché Guinguette de Saint-Vit - place de la Mairie
Quatrième vendredi du mois en période estivale (d’avril à octobre) à partir de 16h30
- Marché de producteurs à Saône - place de la Liberté
Tous les samedis matin 8h à 13h30
- Marché de Thise - sous les halles, place de Partenstein
Tous les Vendredis de 17h30 à 21h
- Marché de Vaire - à la Tuilerie Vaire
Dernier vendredi du mois de 17h30 à 21h30
Infos +
La Foire mensuelle de Battant se tient le 2ème lundi du mois de 8h à 17h en hiver (17h30 en été).