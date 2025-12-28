Où faire son marché à Besançon et dans le Grand Besançon ?

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Infos pratiques • À Besançon et dans le Grand Besançon, nombreux sont les marchés pour faire le plein de fruits et de légumes, mais aussi d’autres produits locaux tels que du fromage, du pain, de la viande, des plats préparés, ou encore des pâtisseries. Voici la liste des marchés avec l’Office de tourisme et des congrès de Grand Besançon Métropole…

Marché d’Avanne-Aveney - place Chamfrêne

Tous les jeudis d'été de 16h à 21h et en Hiver de 16h à 19h, Tous les jeudis d'été de 16h à 21h et en hiver de 16h à 19h

Halles Beaux-Arts - rue Goudimel à Besançon

Ouvertes du mardi au jeudi de 7h à 14h Les vendredis et samedis de 7h à 18h30, le dimanche matin de 8h à 13h

Marché des producteurs à Busy

Le 3eme vendredi du mois de mai à octobre de 17h30 à 21h

Marché de Cussey-sur-l’Ognon - 1, rue du Village

Dimanche de 8h à 12h (uniquement au printemps)

Marché de Gennes - salle polyvalente, rue de Besançon

Marché 2e vendredi du mois 17h30 – 21h30 (sauf juillet – août)

Marché des Auxons

Tous les dimanches matin 9h à 12h

Marché de Morre

2ème et 4ème samedi du mois de 9h à 12h

Marché de Pugey - Halle du marché, route de Levier

Tous les samedis de 8h à 12h,

Marché Guinguette de Saint-Vit - place de la Mairie

Quatrième vendredi du mois en période estivale (d’avril à octobre) à partir de 16h30

Marché de producteurs à Saône - place de la Liberté

Tous les samedis matin 8h à 13h30

Marché de Thise - sous les halles, place de Partenstein

Tous les Vendredis de 17h30 à 21h

Marché de Vaire - à la Tuilerie Vaire

Dernier vendredi du mois de 17h30 à 21h30

Infos +

La Foire mensuelle de Battant se tient le 2ème lundi du mois de 8h à 17h en hiver (17h30 en été).