Jeudi 28 Août 2025
Alerte Témoin
Besançon
Evénements Vie locale

Pendant quatre jours, les Instants gourmands investissent la place Granvelle

Publié le 28/08/2025 - 17:50
Mis à jour le 28/08/2025 - 17:50

Ce jeudi 28 août 2025 la maire de Besançon, Anne Vignot a inauguré le lancement des quatre journées consacrées aux Instants gourmands. Le célèbre festin culinaire bisontin qui prend chaque année ses quartiers sur la promenade Granvelle se tiendra cette année du 28 au 31 août 2025. Pour l’occasion, l’événement célèbrera à la fois sa 30e édition et les 50 ans de jumelage avec la commune de Neuchâtel. 

Pour l’occasion, le créateur de l’événement, Jean-Charles Dieterlé était présent à l’inauguration et a rappelé que la première édition des Instants Gourmands s’appelaient en premier lieu « Pain, vin, fromage » avant de devenir « Les Territoires gourmands » puis les Instants Gourmands.

Jean-Charles Dieterlé a déclaré être très heureux de voir que « la manifestation perdure » et qu’elle « reste un événement attendu, partagé et apprécié des commerçants ».

Pour Jacques Mariot, il s’agit là « d’un anniversaire pas comme les autres parce que c’est le 30e ». L’occasion donc de célébrer « 30 ans où le commerce et l’artisanat se donnent rendez vous pour faire vibrer les papilles ».

Enfin, monsieur Vauchez représentant de la Ville de Neuchâtel en a profité pour saluer les « 50 ans du jumelage qui unit les villes de Besançon et Neuchâtel » en rappelant que trois stands (caves de la ville, des fondues suisse, chocolats) étaient présents au cours de l’événement pour célébrer cet anniversaire.

« Une ville à besoin d’hommes et de femmes qui s’engagent et quand les idées sont bonnes elles vivent et se transforment » a pour sa part indiqué Anne Vignot lors de ses remerciements à Jean-Charles Jean-Charles Dieterlé et l’équipe de l’OCAB. Pour la maire de Besançon, ils sont les acteurs qui ont permis à l’événement de prendre aujourd’hui « sa maturité, sa place et il attire désormais au-delà du territoire ».

Depuis 30 ans, Les Instants gourmands réunissent petits producteurs, restaurateurs, artisans, épicuriens et curieux dans une ambiance festive et conviviale. Le festival incarne la richesse du terroir en privilégiant une majorité de producteurs locaux, et surtout, le plaisir simple de se retrouver autour de la table. 

Cette année, ils seront plus d’une quarantaine d’exposants (restaurateurs, artisans, producteurs, viticulteurs, brasseurs etc.) venus faire découvrir ou redécouvrir aux visiteurs la richesse du terroir local et des savoir-faire d’ici et d’ailleurs. 

À l’occasion de cette 30e édition, le programme se veut une nouvelle fois riche, festif et savoureux… même si la pluie, venue jouer les troubles fête, risque de porter un coup à la fréquentation cette année. 

Mais loin de venir gâcher la fête, plusieurs temps forts viendront ponctuer le festival tout au long de ces quatre jours : concerts, ateliers cuisine et même brunch le 31 août dans la cour du palais Granvelle. 

Les Instants gourmands : le rendez-vous culinaire revient à Besançon

 Les Instants gourmands reviennent à Besançon pour fêter leur 30e anniversaire, du 28 au 31 août 2025. Une cinquantaine de chalets seront installés sur la place Granvelle pour célébrer la gastronomie locale, mettre en avant les producteurs et artisans de la région, et accueillir les quelques 12000 visiteurs attendus.

Infos +

  • Gratuit et ouvert à tous, de 10h30 à 1h du matin. La vente de produits de restauration et de boissons s’arrête à 00 :30.
  • Pour limiter les déchets, la ville invite les participants à venir avec sa vaisselle et son gobelet.
  • La liste complète des exposants et le programme sont disponibles ici

granvelle instants gourmands office du commerce et de l'artisanat ville de besançon

Publié le 28 aout à 17h50 par Elodie Retrouvey
Besançon
