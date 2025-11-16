Petits champions de la lecture : déjà 258 classes inscrites en Bourgogne-Franche-Comté

Alors que les inscriptions se clôtureront le 2 décembre 2025, le grand jeu de lecture à voix haute, Les petits champions de la lecture, comptabilise déjà plus de 7 120 classes de CM1 et CM2 inscrites en France. C’est près de 20% de plus que l‘année dernière à la même date selon l’organisation. Actuellement, 258 classes de Bourgogne-Franche-Comté sont inscrites au concours.

L’engouement pour Les Petits champions de la lecture ne cesse de grandir. Moins d'un mois avant la fin des inscriptions, plus de 164.000 élèves ont déjà rejoint l’aventure en France et dans les classes des établissements français (AEFE) du monde entier. Cette année, pour sa 14e édition, l’événement espère passer la barre des 9.000 classes inscrites contre 7.990 l’an passé.

L’an dernier, 342 classes de la région avaient participé à la 13e édition des Petits champions de la lecture. À ce jour, en Bourgogne-Franche-Comté, 258 classes sont inscrites au concours. Avec ses 70 classes inscrites, le département du Doubs est actuellement le mieux représenté. La répartition par département est la suivante :

Côte d’Or : 38

: 38 Doubs : 70

: 70 Haute-Saône : 48

: 48 Jura : 14

: 14 Nièvre : 27

: 27 Saône-et-Loire : 25

: 25 Territoire de Belfort : 11

: 11 Yonne : 25

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site internet du jeu jusqu’au 2 décembre inclus : https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr

À propos des Petits champions de la lecture