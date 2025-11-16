Petits champions de la lecture : déjà 258 classes inscrites en Bourgogne-Franche-Comté

L’engouement pour Les Petits champions de la lecture ne cesse de grandir. Moins d'un mois avant la fin des inscriptions, plus de 164.000 élèves ont déjà rejoint l’aventure en France et dans les classes des établissements français (AEFE) du monde entier. Cette année, pour sa 14e édition, l’événement espère passer la barre des 9.000 classes inscrites contre 7.990 l’an passé.
L’an dernier, 342 classes de la région avaient participé à la 13e édition des Petits champions de la lecture. À ce jour, en Bourgogne-Franche-Comté, 258 classes sont inscrites au concours. Avec ses 70 classes inscrites, le département du Doubs est actuellement le mieux représenté. La répartition par département est la suivante :
- Côte d’Or : 38
- Doubs : 70
- Haute-Saône : 48
- Jura : 14
- Nièvre : 27
- Saône-et-Loire : 25
- Territoire de Belfort : 11
- Yonne : 25
Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site internet du jeu jusqu’au 2 décembre inclus : https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr
À propos des Petits champions de la lecture
- Créée en 2012, l’association Les Petits champions de la lecture a pour objectif de développer le goût de la lecture des 8/11 ans en organisant un grand jeu de lecture à voix haute. En 2024/2025, plus de 200 000 enfants ? soit plus d’un élève de CM1/CM2 sur 10 ? participent à l’opération, sur l’ensemble du territoire français et à l’étranger.
- Placé sous le parrainage du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de celui du ministère de la Culture, présidé par Antoine Gallimard, le jeu Les Petits champions de la lecture est marrainé par Clémentine Beauvais, autrice jeunesse et enseignante-chercheuse dans le domaine de la littérature jeunesse.