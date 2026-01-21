Piratage de la carte Avantages Jeunes en Bourgogne Franche-Comté : la Région veut “rassurer” les usagers

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Le 8 janvier 2026, un piratage a impacté le site de la Carte Avantages Jeunes en Bourgogne Franche-Comté . Les autorités régionales assurent dans un communiqué du 21 janvier que les données sensibles "n’ont pas été compromises" et que l’accès au service est maintenu.

Le 8 janvier dernier, le site internet de la Carte Avantages Jeunes de Bourgogne-Franche-Comté a été la cible d’une attaque informatique. Dès l’identification de l’incident, des actions ont été engagées pour sécuriser les systèmes concernés, précise la Région Bourgogne Franche-Comté.

Des mesures immédiates pour protéger les usagers

La Région indique avoir réagi sans délai en lien avec le Centre régional d’information jeunesse (CRIJ). Selon le communiqué, ”dès la détection de l’incident, la Région Bourgogne avec le CRIJ, a immédiatement pris les mesures nécessaires afin de préserver les données des utilisateurs et de sécuriser les systèmes concernés.”

Les premières investigations n’ont pas mis en évidence de fuite de données critiques.

Aucune donnée bancaire ou financière compromise

Les analyses techniques menées à la suite de l’attaque ont permis d’écarter le risque sur les informations les plus sensibles. La Région précise ainsi "qu’aucune donnée sensible n’a été compromise.”

Le communiqué ajoute : ”aucune coordonnée bancaire, mot de passe ou information financière n’est concernée par cet incident.” Les données susceptibles d’avoir été exposées concerneraient des éléments d’identification.

Appui du CSIRT-BFC et changement de mot de passe recommandé

Pour gérer l’incident, le CRIJ a été accompagné par le Centre régional de cybersécurité "dans le déploiement des procédures de sécurisation.”

Parmi les mesures mises en place figure une communication directe auprès des usagers, "notamment l’envoi d’un SMS le 19 janvier à l’ensemble des titulaires de la Carte Avantages Jeunes, les invitant à procéder par précaution au changement de leur mot de passe.”

Continuité du service

La collectivité affirme poursuivre ses efforts pour renforcer la protection des systèmes d’information et "prévenir toute nouvelle tentative de piratage, notamment par la sensibilisation aux risques cyber.”

Enfin, les bénéficiaires peuvent continuer à utiliser leur carte sans restriction, puisque ”l’accès aux bons plans proposés par la Carte Avantages Jeunes est intégralement maintenu pour l’ensemble des titulaires.”