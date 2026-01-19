Carte Avantages Jeunes : les données d’identité des jeunes de la région ont été piratées

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté a été victime d’un incident de sécurité le 8 janvier 2026, ayant entraîné une fuite de données concernant l’identité des titulaires de la carte Avantages Jeunes.

"À ce stade, il est important de préciser qu’aucune donnée sensible n’est concernée par cet incident, notamment les coordonnées bancaires, mots de passe ou informations financières", précise Info Jeunes Bourgogne Franche-Comté.

Selon le centre, les données potentiellement exposées concernent uniquement "des informations d’identification".

Une modification du mot de passe est conseillée

Par mesure de précaution, Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté invite les titulaires de la carte Avantages Jeunes ayant créé un espace personnel sur le site avantagesjeunes.com à modifier leur mot de passe dans les plus brefs délais afin de renforcer la sécurité de leur compte.

Les démarches nécessaires sont engagées afin de renforcer les dispositifs de protection et prévenir toute nouvelle tentative de piratage.

L’accès aux bons plans proposés par la carte Avantages Jeunes est maintenu pour l’ensemble des titulaires.

Toute personne souhaitant obtenir des informations complémentaires peut contacter Info Bourgogne-Franche-Comté via les canaux habituels.