Plus d'1,8 tonne de pollen de cannabis au milieu des olives saisie par la douane de Besançon

Plus d'1,8 tonne de pollen de cannabis a été découverte le 23 juin dernier au milieu de bocaux d'olives, a annoncé lundi la douane de Besançon, soulignant qu'il s'agissait là d'une "saisie record".

Le 23 juin 2025, la brigade des douanes de Besançon a décidé de contrôler un camion immatriculé en Pologne et se trouvant sur l'autoroute A36 sur l'aire de Dole-Audelange, dans le département du Jura. Le chargement - 23 palettes filmées dans un camion frigorifique - étant difficile à contrôler sur l'aire d'autoroute, et "ayant remarqué certains indices qui les intriguent", les agents ont transféré le camion chez un prestataire dans le Doubs pour le décharger.

Le contrôle approfondi d'une palette a révélé qu'au milieu des bocaux d'olives, était cachée une tout autre marchandise : "plusieurs ballots, cerclés de différentes couleurs, et pesant tous entre cinq et huit kilos". Les palettes étaient "toutes évidées en leur centre et remplies de ballots de pollen de cannabis". "Au total, il s'agit d'une saisie record de 1,862 tonne de pollen de cannabis", se félicite la douane de Besançon.

Le chauffeur, ukrainien, a été placé en retenue douanière et les stupéfiants ont été détruits par incinération vendredi.

(AFP)