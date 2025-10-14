Mardi 14 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Bourgogne
Faits Divers

Plus de 400 kilos de cocaïne saisis sur l'autoroute en Saône-et-Loire

Publié le 14/10/2025 - 16:49
Mis à jour le 14/10/2025 - 16:41

Près de 405 kilos de cocaïne ont été saisis dans le plancher d'un camion, lors d'un contrôle fin septembre sur l'autoroute A6 en Saône-et-Loire, ont annoncé mardi 14 octobre 2025 les services de douanes dans un communiqué.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Lors d'un contrôle routier le 29 septembre sur l'aire des Sablons, dans le sens Lyon-Paris, les agents de la brigade de surveillance intérieure (BSI) de Chalon-sur-Saône s'intéresse à un camion transportant des plaques d'aluminium. Une équipe maître-chien anti-stupéfiants est alors mobilisée pour vérifier la remorque, rapportent les douanes.

Après plusieurs signalements de l'animal, "les douaniers décident alors de percer le plancher du véhicule, duquel s'écoule une poudre blanche". Il s'agit de cocaïne.

"Le déchargement complet de la marchandise permet la découverte de nombreux pains rectangulaires dissimulés dans les travées du chargement, pour un poids total de près de 405 kg de cocaïne", poursuivent les douanes.

En 2024, près de 21 tonnes de cocaïne ont été saisies en France, selon les services douaniers.

(AFP)

autoroute douane drogue saisie

Publié le 14 octobre à 16h49 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Retour des "24h dans le supérieur'' cet automne à l'université Marie et Louis Pasteur
Jeu-concours

Jeu-concours valise DELSEY : découvrez les résultats !

"Un verre, une oeuvre" revient au musée des beaux-arts de Besançon

Sondage

 13.17
ciel dégagé
le 14/10 à 18h00
Vent
2.55 m/s
Pression
1021 hPa
Humidité
79 %
 