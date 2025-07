Polo & Pan, Deluxe, Adé, Hatik… Le 23e festival de la Paille s’ouvre vendredi !

Cet été, les libraires de Besançon dévoilent leurs sélections littéraires idéales pour accompagner les lecteurs à la plage, à la montagne ou confortablement installés à la maison. Thierry et Didier des librairies de bande dessinée Mine de Rien et BD Fugue se sont prêtés au jeu, offrant des recommandations pour tous les goûts et toutes les envies.