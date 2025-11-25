Pour ”briser le silence”, l’Université Marie et Louis Pasteur distribue des sifflets anti-agression

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l’Université Marie et Louis Pasteur a annoncé, dans un communiqué daté du 25 novembre 2025, le lancement d’une action conjointe avec Pays Montbéliard Agglomération : la distribution de sifflets anti-agression sur l’ensemble de ses campus.

L’université explique avoir choisi cette initiative pour marquer la journée du 25 novembre par un geste à la fois visible et utile, la distribution de sifflets anti-agression sur plusieurs campus.

Ces sifflets se veulent un outil simple permettant d’alerter en situation de danger. Ils sont décrits comme discrets, légers et faciles à utiliser. L’établissement rappelle également leur intérêt dans les situations où les victimes témoignent ”de l’impossibilité, dans certaines situations, de crier ou d’appeler à l’aide".

Une fabrication locale et durable

L’Université Marie et Louis Pasteur met en avant une démarche respectueuse de l’environnement. Les sifflets ont été conçus localement grâce à une collaboration entre plusieurs structures : le Fab Lab de Besançon, l’IUT NFC et l’UFR STGI de Montbéliard.

Le communiqué souligne que leur fabrication a été assurée ”en plastique PLA biosourcé à base de maïs, biodégradable et à faible impact environnemental”, avec le soutien de Pays de Montbéliard Agglomération. L’université affirme ainsi vouloir associer ”protection, innovation et responsabilité écologique”.

Un message : agir en brisant le silence

Au-delà de l’objet, l’établissement revendique une démarche de sensibilisation. ”Briser le silence, c’est déjà agir”, rappelle-t-il, insistant sur la portée symbolique de ces sifflets dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

La distribution aura lieu dans de nombreux lieux de vie étudiante, notamment les bibliothèques universitaires, l’INSPE, plusieurs UFR, les IUT, mais aussi des structures partenaires telles que Mémo, la Maison des Étudiants, l’ESTA, l’ISBA et l’UTBM.

Infos +

Cette opération s’inscrit dans un ensemble d’initiatives que l’université mène depuis plusieurs années. Le communiqué rappelle l’existence de plusieurs outils : la plateforme SOS de signalement, le MOOC ”Lutter contre les VSS” sur Moodle, ainsi que des dispositifs d’écoute et de sensibilisation.