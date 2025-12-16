Mardi 16 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Social

Préavis de grève illimité au CHU de Besançon sur fond de contestation du temps de travail

Publié le 16/12/2025 - 15:45
Mis à jour le 16/12/2025 - 15:26

Les organisations syndicales FO, SUD et CGT du CHU de Besançon ont déposé un préavis de grève illimité mardi 16 décembre 2025 pour les agents de l’établissement. En cause : un projet de la direction concernant la gestion du temps de travail, qui prévoit un passage de journées de 7h36 à 7h30, entraînant selon les syndicats la perte de trois jours de RTT par agent.

CHU de Besançon © Alexane Alfaro
CHU de Besançon © Alexane Alfaro

Ce mardi 16 décembre, les trois organisations syndicales ont boycotté le comité social d’établissement (CSE). Selon le communiqué commun, cette action a été soutenue par une forte mobilisation des personnels : ”plus de 150 agents du CHU ont accompagné et soutenu les organisations syndicales CGT, FO et SUD Santé Sociaux, au boycott du CSE.”

Les agents présents ont investi la salle des instances peu avant le début de la séance. ”L'envahissement de la salle des instances quelques minutes avant le début du CSE a permis aux agents d'exprimer devant une Direction médusée, leur refus catégorique de sacrifier 3 jours de leur RTT", précisent les syndicats.

Opposition au changement d’organisation du temps de travail

Les syndicats et les agents mobilisés contestent la remise en cause d’une organisation en vigueur depuis plusieurs années. ”Les agents veulent des journées de travail en 7h36, comme cela se fait naturellement et sans aucun problème, depuis de longues années. Pourquoi changer ce qui fonctionne bien ?” La direction a justifié son projet par des considérations financières, selon le communiqué. ”Mr le Directeur a pris la parole et a exposé des arguments financiers pour justifier ce projet de perte de 3 jours de repos annuels par agent", rapportent les organisation syndicales.

Une détermination maintenue malgré les explications de la direction

Les syndicats indiquent que ces explications n’ont pas convaincu les agents mobilisés. Le communiqué conclut sur un refus de voir les agents supporter les difficultés financières de l’établissement : ”nous n'avons pas à payer les déficits du CHU, ni les failles du financement hospitalier.”

cgt chu de besançon force ouvrière hôpital rtt sud

Publié le 16 décembre à 15h45 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Social

Besançon
Social

Préavis de grève illimité au CHU de Besançon sur fond de contestation du temps de travail

Les organisations syndicales FO, SUD et CGT du CHU de Besançon ont déposé un préavis de grève illimité mardi 16 décembre 2025 pour les agents de l’établissement. En cause : un projet de la direction concernant la gestion du temps de travail, qui prévoit un passage de journées de 7h36 à 7h30, entraînant selon les syndicats la perte de trois jours de RTT par agent.

cgt chu de besançon force ouvrière hôpital rtt sud
Publié le 16 décembre à 15h45 par Alexane
DOUBS (25)
Economie Social

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale : Force ouvrière du Doubs appelle les députés à voter contre

L’Union départementale Force ouvrière (FO) du Doubs a adressé une lettre ouverte aux députés du département, les invitant à voter contre le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026. Le vote solennel est prévu le 16 décembre.

allocation force ouvrière plfss projet de loi de financement de la sécurité sociale retraites sécurité sociale syndicat
Publié le 16 décembre à 14h00 par Alexane
Besançon
Social

Journée internationale des migrant(e)s : mobilisation le 18 décembre à Besançon

À l’occasion de la Journée internationale des migrant(e)s, une mobilisation est annoncée à Besançon le jeudi 18 décembre 2025. Plusieurs organisations syndicales, associatives et politiques appellent à un rassemblement en fin de journée afin de défendre les droits des personnes migrantes et de dénoncer les politiques migratoires actuelles.

immigration manifestation rassemblement travail
Publié le 16 décembre à 10h55 par Alexane
Dijon
Social Société

Bourgogne-Franche-Comté : sept projets de l’ESS distingués en 2025

La Région Bourgogne-Franche-Comté a dévoilé, lundi 15 décembre 2025, les lauréats 2025 de son appel à projets Économie Sociale et Solidaire (ESS). Pour la 19e année consécutive, la collectivité a récompensé des initiatives associant utilité sociale, impact écologique et viabilité économique. Une dotation globale de 22 000 euros a été attribuée à sept projets.

économie sociale et solidaire jerome durain region bourgogne franche-comte solidarité transition écologique
Publié le 16 décembre à 09h25 par Alexane
actualité Jeunesse Social

Étudiants précaires, des bibliothécaires toujours sur le pont à Besançon…

En septembre dernier, les bibliothécaires universitaires organisaient la "Troc-Party". Objectif : permettre aux étudiants ayant peu de moyens de les conserver pour manger régulièrement et leur apporter à titre gratuit ce dont ils ont besoin par ailleurs, des vêtements aux fournitures universitaires, en passant par des produits d’hygiène corporelle.

étudiants étudiants précaires précarité université Marie et Louis Pasteur
Publié le 12 décembre à 17h22 par Thierry Brenet
Besançon
Social Société

Peuples Solidaires Doubs : des ventes de bougies pour ”animer la flamme de l’espérance” à Besançon

L’association Peuples Solidaires du Doubs relance cette année ses ventes de bougies solidaires jusqu'au 20 décembre 2025 à Besançon, un rendez-vous désormais bien identifié dans la région. Entre soutien à une coopérative de femmes au Togo et formation numérique dans une école primaire, l’initiative se veut un moteur de solidarité internationale.

bougies noël 2025 peuples solidaires doubs solidarité vente
Publié le 12 décembre à 10h48 par Alexane
Besançon
Social Société

Dermatose bovine : les agriculteurs représentent symboliquement les 83 vaches abattues à Pouilley-Français

VIDEO • Plus d'une soixantaine de tracteurs ont élu domicile le temps de quelques heures devant le parvis de la gare Viotte à Besançon ce 10 décembre 2025. Les agriculteurs ont exprimé leur colère face au protocole sanitaire appliqué en cas de dermatose bovine. Ils demandent notamment une vaccination massive...

agriculteurs dermatose bovine gare viotte manifestation
Publié le 10 décembre à 16h33 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Social

Mobilisation du 2 décembre : où sont les manifestations prévues ce mardi en Bourgogne Franche-Comté ?

La CGT a appelé à une journée de grève et de manifestation le 2 décembre 2025, afin de défendre "un budget de progrès social" alors que le Sénat poursuit ce lundi l’examen du projet de loi de finances. Retrouvez le programme des manifestations prévues ce mardi en Bourgogne Franche-Comté.

2 décembre budget finances grève manifestation taxe transition énergétique
Publié le 1 décembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Santé Social

200.000 € en un an pour le CHU de Besançon : le fonds Phisalix célèbre ses premières réussites mais ne compte pas s’arrêter là…

Il y a un an, le 26 novembre 2024, le fonds Phisalix, co-fondé par le CHU de Besançon, Abéo, le Crédit Agricole Franche-Comté et Micronora, était officiellement lancé. À l’occasion de ce premier anniversaire, le fonds revient sur une année jalonnée de réalisations.

Abéo chu de besançon crédit agricole franche-Comté micronora phisalix
Publié le 30 novembre à 18h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Social Société

La Région Bourgogne-Franche-Comté triplement récompensée aux Prix Territoria 2025

La Région Bourgogne-Franche-Comté a été largement distinguée lors des Trophées Territoria 2025, en recevant trois prix saluant des initiatives innovantes menées sur son territoire. La cérémonie s’est tenue le vendredi 21 novembre 2025 dans la salle des fêtes de la mairie de Paris, en présence de plusieurs élus régionaux.

jerome durain prix territoria region bourgogne franche-comte
Publié le 30 novembre à 10h00 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : des moments de bien-être grâce aux bons cadeaux de L’Institut
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : le Gabychon du Tuyé Du Papy Gaby
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un coffret Grands Crus de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre lampe nomade chez Artémis à Besançon

Shopping de Noël : une boîte en métal gourmande de la biscuiterie et chocolaterie Billiotte

Sondage

 7.1
couvert
le 16/12 à 15h00
Vent
0.87 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
92 %
 