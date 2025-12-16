Préavis de grève illimité au CHU de Besançon sur fond de contestation du temps de travail

Les organisations syndicales FO, SUD et CGT du CHU de Besançon ont déposé un préavis de grève illimité mardi 16 décembre 2025 pour les agents de l’établissement. En cause : un projet de la direction concernant la gestion du temps de travail, qui prévoit un passage de journées de 7h36 à 7h30, entraînant selon les syndicats la perte de trois jours de RTT par agent.

Ce mardi 16 décembre, les trois organisations syndicales ont boycotté le comité social d’établissement (CSE). Selon le communiqué commun, cette action a été soutenue par une forte mobilisation des personnels : ”plus de 150 agents du CHU ont accompagné et soutenu les organisations syndicales CGT, FO et SUD Santé Sociaux, au boycott du CSE.”

Les agents présents ont investi la salle des instances peu avant le début de la séance. ”L'envahissement de la salle des instances quelques minutes avant le début du CSE a permis aux agents d'exprimer devant une Direction médusée, leur refus catégorique de sacrifier 3 jours de leur RTT", précisent les syndicats.

Opposition au changement d’organisation du temps de travail

Les syndicats et les agents mobilisés contestent la remise en cause d’une organisation en vigueur depuis plusieurs années. ”Les agents veulent des journées de travail en 7h36, comme cela se fait naturellement et sans aucun problème, depuis de longues années. Pourquoi changer ce qui fonctionne bien ?” La direction a justifié son projet par des considérations financières, selon le communiqué. ”Mr le Directeur a pris la parole et a exposé des arguments financiers pour justifier ce projet de perte de 3 jours de repos annuels par agent", rapportent les organisation syndicales.

Une détermination maintenue malgré les explications de la direction

Les syndicats indiquent que ces explications n’ont pas convaincu les agents mobilisés. Le communiqué conclut sur un refus de voir les agents supporter les difficultés financières de l’établissement : ”nous n'avons pas à payer les déficits du CHU, ni les failles du financement hospitalier.”