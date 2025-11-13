Procédure : le Havre obtient gain de cause, match perdu pour le Besac

La Fédération française de basket-ball (FFBB) avait en première instance retiré la victoire du Havre acquise face au BesAC lors du match d’ouverture de la saison de N1 pour un imbroglio administratif. Plaidant l’erreur administrative, le STB a finalement obtenu gain de cause en commission d’appel, privant le BesAC du point de la victoire a-t-on appris mercredi 12 novembre 2025.

Le match d'ouverture du championnat de N1, Le Havre - BesAC, en date du 19 septembre 2025, avait vu la formation normande battre de justesse l'équipe bisontine (72-70). Mais la commission 5X5 de la FFBB avait noté, côté havrais, une irrégularité dans la qualification d'un de ses deux joueurs étrangers, en l'occurrence Kevin Richard Bercy (12 pts contre le BesAC) et avait donné, par décision en date du 3 octobre, match perdu par pénalité au Havre (0 point), la victoire revenant dès lors au BesAC.

En N1, il faut savoir que le règlement n'autorise qu'un seul joueur extra-communautaire. Ce qui, pour Le Havre, est le cas avec l'Américain J. Robertson. Or contre le BesAC, Kevin Richard Bercy figurait sur la feuille de match avec son passeport canadien, donc passeport de joueur extra-communautaire, alors que pour être qualifié, il aurait dû l'être sous son double passeport, haîtien celui-là, donc avec statut Cotonou.

Mais, dans cet imbroglio, vous l'aurez compris, Bercy n'était pas enregistré sous ce dernier statut, ce qui avait logiquement valu le jugement en première instance du 3 octobre. Bien évidemment, Le Havre, leader de Nationale 1, a fait appel et fait valoir par son avocat qu'il n’y a pas eu dans ce dossier de manquement volontaire ou d'intention de contourner le règlement, mais simplement une erreur matérielle de saisie administrative de la licence sur la plate-forme fédérale FBI.

Résultat confirmé sur tapis vert

La commission d'appel, le 24 octobre dernier, est allée dans ce sens et a mis en exergue que la commission de première instance "a méconnu la réalité objective de la situation réelle du joueur". Affirmant aussi que "Le Havre s'est montré de bonne foi, diligent et transparent, en se prévalant également du droit à l’erreur".

En conséquence, la Commission d'appel a réformé la décision prise en première instance et a rétabli Le Havre dans sa victoire. Le résultat acquis sur le parquet des Docks Océane le 19 septembre dernier est donc ainsi confirmé sur tapis vert : Le Havre vainqueur, le BesAC perdant.

Un Besac qui pourrait contester cette décision d'appel auprès du CNOSF et du Tribunal administratif de Paris. Mais la direction du club, pour un résultat qui serait bien loin d'être acquis, a décidé de ne consacrer ni argent, ni temps, ni énergie à la poursuite de ce dossier et de se plier à la décision d’appel.

L'embellie entrevue d’une victoire supplémentaire s'est donc évanouie, c’est donc bel et bien sur le parquet qu'il faudra aller prendre les points nécessaires au maintien. Rappelons que le BesAC jouera son prochain match ce vendredi 14 novembre à Charleville, le prochain rendez-vous à domicile est quant à lui fixé au vendredi 21 novembre contre Orchies au palais des sports de Besançon.