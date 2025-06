Quand des élèves de Planoise deviennent commissaires d’exposition au musée des Beaux-Arts de Besançon

Depuis ce jeudi 5 juin, jour du vernissage, le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon accueille une exposition pas comme les autres : ”Arsène et la malle du temps”, fruit du travail de 14 élèves du lycée Victor Hugo, accompagnés par trois enseignantes et l’équipe du musée.

Réalisée ”de A à Z” par les lycéens depuis septembre 2024, cette exposition mêle objets d’art, tableaux et récits fictionnels pour faire voyager les visiteurs à travers les époques. Après une phase d’exploration des collections permanentes et des réserves, les élèves ont sélectionné plusieurs pièces pour construire une narration originale autour d’un personnage central : Arsène. ”Les élèves ont proposé de raconter une histoire autour de différents personnages liés de près ou de loin à Arsène”, nous explique Aline Chassagne, adjointe municipale en charge de la Culture.

Les élèves deviennent commissaires

Disposée sous la forme d’un cabinet de curiosités, l’exposition déploie ”différentes vitrines [qui] nous plongent visuellement dans différentes époques”, offrant une lecture singulière et poétique des collections du musée. Ce projet a aussi permis aux jeunes de se familiariser avec les multiples facettes des métiers muséaux. ”Les élèves, devenus commissaires d'exposition, ont pu découvrir les différents métiers des musées et vivre une expérience unique de création collective”, précise la maire adjointe.

Rappeler le sens et l’utilité de la culture

Ce parcours d’éducation artistique et culturelle prend une dimension particulière dans un contexte national où certaines collectivités réduisent leur soutien à la culture. ”À un moment où certaines régions ont fait le choix de diminuer leurs soutiens à la culture, ces parcours d'éducation artistique et culturelle auprès des jeunes nous rappellent le sens et l'utilité de la culture pour s'émanciper, se donner confiance et se projeter dans un futur plus ouvert”, selon Aline Chassagne, qui souhaitait, avant la fin du mandat, proposer à des jeunes de Planoise de faire un ”commissariat” d’exposition”.