Quelles sont les sorties ciné au mois d’août dans les cinémas Mégarama et Victor Hugo à Besançon ?

Qu’il fasse chaud ou froid, aller au cinéma est toujours une bonne idée sortie en solo, en couple, entre amis et en famille. Voici les films qui sortiront dans les cinémas Mégarama Beaux-Arts et Ecole Valentin ainsi qu’au cinéma Victor Hugo à Besançon, ainsi que les rediffusion à ne pas manquer pour se (re)faire plaisir…

Au Mégarama Beaux-Arts

Freaky friday 2 : encore dans la peau de ma mère

L’histoire a lieu des années après la crise d’identité subie par Tess et Anna, les personnages joués par Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan. Anna est à son tour mère d’une fille et aura bientôt une belle-fille. Confrontées aux défis que pose une famille recomposée, les deux femmes vont découvrir que dans leur cas, la foudre peut frapper deux fois au même endroit.

Réalisation : Nisha GanatraActeurs : Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis, Julia Butters, Sophia Hammons, Mark Harmon

Comédie, Fantastique, Familial, 01:51:00 TP

Sortie : 06/08/2025

Badh

Badh est une agente secrète française chargée d’éliminer un puissant trafiquant d’armes en Syrie. Trahie par la DGSE, elle disparaît sans laisser de trace et refait sa vie au Maroc jusqu’au jour où son mari est pris pour cible. Rattrapée par son passé, BADH se retrouve entrainée dans un jeu mortel de vengeance et de trahison où les règles ont changé.

Réalisation : Guillaume de Fontenay

Acteurs : Marine Vacth, Niels Schneider, Emmanuelle Bercot, Slimane Dazi, Grégoire Colin, Lionel Abelanski, Salim Kéchiouche, Hichem Yacoubi, Younes Afroukh

Action, Thriller, 01:30:00 TP

Sortie : 06/08/2025

Y’a pas de réseau

Jonas et Gabi, 9 et 11 ans, passent le week-end avec leurs parents dans un gite isolé au milieu d’une forêt. A peine arrivés, les deux enfants décident de faire le mur, seuls en pleine nature, et vont surprendre deux malfrats aussi stupides que dangereux en train de faire exploser une antenne relais pour couper le réseau. Se lance alors une course poursuite effrénée où pour leur échapper, les deux enfants vont devoir transformer leur gîte en une véritable forteresse de pièges et obstacles.

Réalisation : Edouard Pluvieux

Acteurs : Maxime Gasteuil, Gérard Jugnot, Manon Azem, Julien Pestel, Roxane Barazzuol, Roman Angel, Bernard Farcy, Zabou Breitman

Comédie, 01:21:00

Sortie : 06/08/2025

Évanouis

Lorsque tous les enfants d’une même classe, à l’exception d’un, disparaissent mystérieusement la même nuit, à la même heure, la ville entière cherche à découvrir qui — ou quoi — est à l’origine de ce phénomène inexpliqué.

Réalisation : Zach Cregger

Acteurs : Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Toby Huss, Austin Abrams, June Diane Raphael, Amy Madigan, Cary Christopher, Clayton Farris

Horreur, Mystère, 02:08:00

Sortie : 06/08/2025

Stans

Depuis sa sortie en 2000, « Stan », le morceau d'Eminem sur un fan obsessionnel et instable, s'est imposé comme un classique. À tel point que le mot stan a officiellement été ajouté à l'Oxford English Dictionary en 2017. Dans la chanson, le personnage principal écrit une série de lettres manuscrites poignantes à Eminem, répétant la phrase : I'm just like you.

Réalisation : Steven Leckart

Acteurs : Eminem

Documentaire, Musique, 01:37:00

Sortie : 07/08/2025

#runseokjin_ep.tour in amsterdam : live viewing

De Goyang au Japon, en passant par l'Amérique du Nord jusqu'à l'Europe, Jin entreprend un voyage pour retrouver son ARMY bien-aimé à l'occasion de sa toute première tournée solo.

Réalisation : Hybe & Bighit Music

Concert, 02:30:00

Sortie : 09/08/2025

Les rediffusions

Marathon L’Attaque des titans le 23 août à 14h, 16h30 et 19h

Karate kid : legends

Li Fong, un adolescent qui fréquente l'école de kung-fu de M. Han en Chine, doit déménager à New York avec sa mère. Celle-ci souhaite que son fils intègre une école prestigieuse et qu'il mette de côté son sport de combat. À son arrivée dans sa nouvelle ville, Li rencontre Mia, une camarade de classe, ainsi que le père de celle-ci avec lesquels il se lie d'amitié. Li se retrouve ensuite entraîné dans une compétition d'arts martiaux où il doit affronter un redoutable champion de karaté.

Réalisation : Jonathan Entwistle

Acteurs : Jackie Chan, Ben Wang, Joshua Jackson, Sadie Stanley, Ming-Na Wen, Wyatt Oleff, Aramis Knight, Ralph Macchio, Olivia Yang Avis, Aaron Wang

Action, Aventure, Drame, 01:34:00

Sortie : 13/08/2025

À toute épreuve

En 1997, alors que les Britanniques sont sur le point de rendre à la Chine une Hong?Kong gangrénée par le crime, et alors que bien des policiers ont baissé les bras, un groupe d’inspecteurs inflexibles mené par « Tequila » Yuen décide de mettre fin à la suprématie des gangs.

Réalisation : John Woo

Acteurs : Chow Yun-fat, Tony Leung Chiu-Wai, Anthony Wong Chau-sang, Wong Tak-bun, John Woo, Jun Kunimura, Benny Lam, Wai-Sun Lam, Jacky Cheung Chun-Hung

Policier, Action, Thriller, Crime, 02:10:00 -16 ans

Sortie : 16/06/1993

Au Mégarama Ecole-Valentin

Les rediffusions

Le voyage de chihiro

Chihiro, 10 ans, a tout d’une petite fille capricieuse. Elle s’apprête à emménager avec ses parents dans une nouvelle demeure. Sur la route, la petite famille se retrouve face à un immense bâtiment rouge au centre duquel s’ouvre un long tunnel. De l’autre côté du passage se dresse une ville fantôme. Les parents découvrent dans un restaurant désert de nombreux mets succulents et ne tardent pas à se jeter dessus. Ils se retrouvent alors transformés en cochons. Prise de panique, Chihiro s’enfuit et se dématérialise progressivement. L’énigmatique Haku se charge de lui expliquer le fonctionnement de l’univers dans lequel elle vient de pénétrer. Pour sauver ses parents, la fillette va devoir faire face à la terrible sorcière Yubaba, qui arbore les traits d’une harpie méphistophélique.

Réalisation : Hayao Miyazaki

Acteurs : ??? , Miyu Irino, ???? , ???? , ????

Animation, Enfants, Fantastique, Familial, Aventure, 02:06:00

Sortie : 10/04/2002

Aladdin

Aladdin, un jeune orphelin chapardeur, fait équipe avec Jasmine, une princesse astucieuse et sure d’elle, pour empêcher le sorcier maléfique Jafar de s’emparer du royaume. En chemin, il prend confiance en lui grâce à un génie métamorphe facétieux, dont les trois souhaits peuvent tout changer.

Réalisation : Ron Clements, John Musker

Acteurs : Scott Weinger, Robin Williams, Linda Larkin, Jonathan Freeman, Gilbert Gottfried

Animation, Enfants, Romance, Familial, Aventure, Fantastique, Dessin animé, Musique, 01:30:00 TP

Sortie : 10/11/1993

Ponyo sur la falaise

Alors qu'il joue sur la plage, le petit Sosuke découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve et décide de la garder avec lui. Le petit garçon lui promet de la protéger et de s'occuper d'elle, mais le père de Ponyo, Fujimoto – un sorcier autrefois humain qui vit tout au fond de la mer – la force à revenir avec lui dans les profondeurs. Bien décidée à devenir humaine, Ponyo s'échappe pour retrouver Sosuke. Mais avant, elle répand l'élixir magique de Fujimoto dans l'océan qui va provoquer des vagues gigantesques et engloutir le village.

Réalisation : Hayao Miyazaki

Acteurs : Hiroki Doi, Kazushige Nagashima, Tomoko Yamaguchi

Animation, Enfants, Familial, Fantastique, Aventure, 01:40:00 TP

Sortie : 08/04/2009

Le vent se lève

Inspiré par le fameux concepteur d'avions Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de dessiner de magnifiques avions. Mais sa mauvaise vue l'empêche de devenir pilote, et il se fait engager dans le département aéronautique d'une importante entreprise d'ingénierie en 1927. Son génie l'impose rapidement comme l'un des plus grands ingénieurs du monde. Le Vent se lève raconte une grande partie de sa vie et dépeint les événements historiques clés qui ont profondément influencé le cours de son existence, dont le séisme de Kanto en 1923, la Grande Dépression, l'épidémie de tuberculose et l'entrée en guerre du Japon. Jiro connaîtra l'amour avec Nahoko et l'amitié avec son collègue Honjo. Inventeur extraordinaire, il fera entrer l'aviation dans une ère nouvelle.

Réalisation : Hayao Miyazaki

Acteurs : Hideaki Anno, Hidetoshi Nishijima, ???? , Masahiko Nishimura, Stephen Alpert

Animation, Enfants, Drame, Histoire, Romance, Guerre, Biopic, 02:06:00 TP

Sortie : 22/01/2014

Au cinéma Victor Hugo

YI YI

sortie le: 06/08/2025

Ingénieur en informatique âgé d’une quarantaine d’années, père de deux enfants, NJ fait partie de la classe moyenne taïwanaise. Le soir du mariage de son beau-frère, deux événements vont ébranler sa vie : sa belle-mère tombe dans le coma et son ancien amour de jeunesse ressurgit après vingt ans d’absence. C’est l’heure de la remise en question pour NJ : est-il possible de tout quitter et de repartir à zéro ? Sa femme et ses enfants font eux aussi face à de profonds questionnements...

réalisateur: Edward Yang

acteurs: Elaine Jin, Chen Xisheng, ...

version: VOST

nationalité: Taiwan / Japon

durée: 2h53

genre: drame

L’été de Jahia

sortie le: 06/08/2025

À 15 ans, Jahia a fui le Sahel en guerre en compagnie de sa mère. Tendue et déterminée, elle gère leur quotidien avec le sérieux d'un adulte. De son côté, Mila a quitté la Biélorussie, avec sa famille. Curieuse, insatiable, elle vit chaque jour comme une échappée belle. Cet été-là, par delà les différences, leurs solitudes se croisent. Entre elles naît une amitié rare, intense, comme une évidence dans un monde incertain. Mais le jour où Mila reçoit une obligation de quitter le territoire, ce qui semblait inébranlable menace soudain de voler en éclats.

réalisateur: Olivier Meys

acteurs: Noura Bance, Sofiia Malovatska, Céline Sallette, ...

version: VF

nationalité: Belgique / France

durée: 1h30

genre: drame

Confidente

sortie le: 06/08/2025

Ankara, 1999. Arzu enchaîne les appels tarifés dans le call center érotique où elle travaille. Quand un séisme soudain frappe Istanbul, un jeune homme avec lequel elle était en ligne est pris au piège sous des décombres et la supplie de le sauver. Arzu saurait bien qui appeler au péril de sa propre vie.

réalisateur: Ça?la Zencirci, Guillaume Giovanetti

acteurs: Saadet I??l Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, ...

version: VOST

nationalité: Turquie / France

durée: 1h16

genre: thriller

Chronique des années de braise

sortie le: 06/08/2025

Algérie, au début de la Seconde Guerre mondiale. Ahmad, paysan dans un petit village, vit dans la misère avec sa femme et son fils. Il tente de faire face à la sècheresse, à l'expropriation mais aussi à l'occupation française. Beaucoup de ses compatriotes mettent sur le même plan la France, Hitler ou les Américains. Pour eux, il faut entrer en résistance.

réalisateur: Mohamed Lakhdar Hamina

acteurs: Yorgo Voyagis, Mohamed Lakhdar Hamina, Leila Shenna, ...

version: VOST

nationalité: Algérie

durée: 2h57

genre: drame

À feu doux

sortie le: 13/08/2025

Élégante octogénaire, Ruth Goldman reçoit un homme à déjeuner. Alors qu'elle pense poursuivre le rendez-vous galant vers une destination surprise, elle est menée à une résidence médicalisée. Portée par un appétit de vivre insatiable et malgré sa mémoire capricieuse, Ruth s'y réapproprie son âge et ses désirs.

réalisateur: Sarah Friedland

acteurs: Kathleen Chalfant, Katelyn Nacon, ...

version: VOST

nationalité: USA

durée: 1h30

genre: drame

Sally Bauer à contre courant

sortie le: 13/08/2025

Sud de la Suède, été 1939. La Seconde Guerre mondiale est imminente. Sally Bauer, mère célibataire de 30 ans est déterminée à battre le record de la traversée de la Manche à la nage. Face à la pression sociale et sanctionnée par sa famille qui menace de lui retirer son fils, elle affronte les conventions pour tenter d'accomplir son rêve.

réalisateur: Frida Kempff

acteurs: Josefin Neldén, Mikkel Boe Folsgaard, ...

version: VOST

nationalité: Suède / Danemark / Finlande

durée: 1h59

genre: drame

ALPHA

sortie le: 20/08/2025

Alpha, 13 ans, est une adolescente agitée qui vit seule avec sa mère. Leur monde s'écroule quand, un jour, elle rentre de l'école avec un tatouage sur le bras.

réalisateur: Julia Ducournau

acteurs: Tahar Rahim, Golshifteh Farahani, ...

version: VF

nationalité: France / Belgique

durée: 2h08

genre: drame

La femme qui en savait trop

sortie le: 27/08/2025

En Iran, Tarlan, professeure de danse à la retraite, est témoin d'un meurtre commis par une personnalité influente du gouvernement. Elle le signale à la police qui refuse d'enquêter. Elle doit alors choisir entre céder aux pressions politiques ou risquer sa réputation et ses ressources pour obtenir justice.

réalisateur: Nader Saeivar

acteurs: Maryam Boubani, Nader Naderpour,

version: VOST

nationalité: Autriche / Allemagne

durée: 1h40

genre: drame

Fantôme utile

sortie le: 27/08/2025

Après la mort tragique de Nat, victime de pollution à la poussière, March sombre dans le deuil. Mais son quotidien bascule lorsqu'il découvre que l'esprit de sa femme s'est réincarné dans un aspirateur. Bien qu'absurde, leur lien renaît, plus fort que jamais, mais loin de faire l'unanimité. Sa famille, déjà hantée par un ancien accident d'ouvrier, rejette cette relation surnaturelle.