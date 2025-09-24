Qui sont les 8 demi-finalistes du 59e Concours international de jeunes chefs d’orchestre ?

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Après deux jours d’épreuves réunissant vingt candidats, le jury international a désigné ce mardi 23 septembre les huit demi-finalistes qui poursuivront le 59e Concours de jeunes chefs d’orchestre de Besançon. À noter que l’Asie renforce sa présence et qu’aucune femme n’accède au tour suivant.

Tous les candidats ont eu la possibilité d'exprimer leurs qualités techniques et artistiques dans deux répertoires très différents : des extraits de Pulcinella d’Igor Stravinsky pour le premier tour (lundi 22 septembre), puis des extraits de la Symphonie n°3 "Écossaise" de Félix Mendelssohn pour le deuxième tour (mardi 23 septembre).

De fortes personnalités

Le président du jury Michael Schonwandt a souligné "le niveau très élevé et les fortes personnalités" qu’ont démontré les candidat(e)s sur ces deux premiers tours. Trois tours de vote ont été nécessaires pour les départager.

Les huit candidats sélectionnés pour les demi-finales sont les suivants, dans l’ordre de passage qui vient d’être tiré au sort après l’annonce des résultats :

Min Gyu Song • Corée du Sud • 32 ans (14h30 et 20h)

Theodoros Kameris • Chypre • 26 ans (14h48 et 20h18)

Satoshi Yoneda • Japon • 29 ans (15h06 et 23h36)

Brian Liao • Taipei chinois • 33 ans (15h24 et 20h54)

Tianyi Xie • Chine • 21 ans (16h02 et 21h32)

Yingzhi Zhang • Chine • 24 ans (16h20 et 21h50)

Kyrian Friedenberg • Etats-Unis • 26 ans (16h38 et 22h08)

Drummado Wijnhamer • Pays-Bas • 26 ans (16h56 et 22h26)

Rendez-vous est donné ce mercredi 24 septembre :

À 14h30 au Théâtre Ledoux pour la demi-finale Opéra, au cours de laquelle les candidats feront travailler les chanteurs étudiants de l’École Normale de Musique de Paris et l’Orchestre Dijon Bourgogne sur des extraits de l’incontournable Così fan tutte de W. A. Mozart. L’épreuve d’opéra est souvent redoutée par les candidat(e)s qui n’ont que rarement acquis une expérience lyrique. La configuration est particulière, avec l’orchestre dans la fosse et les chanteurs sur le plateau : il faut parvenir à créer un lien fluide entre les deux, à diriger et à accompagner.

Verdict mercredi minuit, à l’issue des deux épreuves, avec l’annonce des trois finalistes qui concourront samedi en conditions de concert.