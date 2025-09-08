R. Enthoven maintenu aux Livres dans la boucle : ”un soulagement” pour les libraires

La présidente de Grand Besançon Métropole a annoncé ce lundi 8 septembre le maintien de la présence du philosophe Raphaël Enthoven au festival Livres dans la boucle (du 19 au 21 septembre 2025). Pour les libraires participants à l’événement, c’est un ”soulagement”.

Communiqué des libraires :

"La décision des élus de l’agglomération de reprogrammer Raphael Enthoven suite à la décision d'Anne Vignot d’annuler son invitation à Livres dans la boucle et de rétablir ainsi la liberté d’expression est un soulagement.

Si sur le fond, nous ne partageons pas les propos de Raphaël Enthoven sur les journalistes à Gaza, Livres dans la boucle est depuis toujours un festival ouvert au débat et aux idées.

Cette décision, prise sans concertation avec l’équipe organisatrice du festival à savoir sa responsable Christine Bresson à nos côtés depuis 10 ans, Bertrand Morisset de l’agence Tome 2 mandatée pour la programmation, et nous libraires (de l’Intranquille, du Grand Forum, de la Maison de livre et de la presse, des Sandales d’Empédocle et de Mine de Rien) directement impliqués dans l’organisation du festival, nous a plongé dans une situation des plus préoccupantes. Nous saluons l’intervention de David Foenkinos dont on sait qu’il a joué un rôle important dans ce retournement."