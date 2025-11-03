Raid Amazones : cinq Doubiennes partent en Thaïlande...

Le Raid Amazones fête ses 25 ans d’existence, un quart de siècle d’aventures sportives, solidaires et 100% féminines. Cette année, les concurrentes se rendront en Thaïlande du 29 novembre au 9 décembre 2025.

Créé et organisé par Alexandre Debanne, ce raid itinérant a déjà fait voyager, depuis 2001, des milliers de femmes en Guyane, à Bali, au Kenya, au Cambodge, au Sri Lanka ou encore au Vietnam avec un même état d’esprit : aller ensemble au delà de leurs limites, à la découverte d'elles-mêmes et des autres, dans des paysages exceptionnels et des cultures différentes.

291 baroudeuses venues de toute la France, dont cinq Doubiennes (Besançon, Ornans, Pontarlier, Les Longevilles-Mont-d’Or, Pirey), se donneront rendez-vous à Kanchanaburi, au nord de Bangkok.

Pendant si jours, en équipes de deux ou trois, les "Amazones" se dépasseront à travers des épreuves comme le VTT, le canoë, le trail ou le tir à l’arc, en pleine immersion dans une nature préservée. Les après-midis seront consacrés aux rencontres avec la population locale et aux échanges culturels.

Le Raid Amazones est également un événement solidaire. Cette année encore, le Raid apporte son soutien à l’association “À chacun son Everest”, créée par Christine Janin, qui accompagne des enfants atteints de cancer ou de leucémie, et des femmes en rémission d’un cancer du sein, pour les aider à affronter la phase délicate de l’après-cancer et qu’ils puissent retrouver confiance, joie de vivre et un nouvel élan de vie.

Les Amazones se dépassent aussi pour une cause ou une association choisie en amont de l’aventure, par équipes (lutte contre les violences faites aux femmes, soutien à des associations œuvrant pour des causes médicales...).