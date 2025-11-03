Lundi 3 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
DOUBS (25)
Vie locale

Raid Amazones : cinq Doubiennes partent en Thaïlande...

Publié le 03/11/2025 - 18:00
Mis à jour le 03/11/2025 - 17:12

Le Raid Amazones fête ses 25 ans d’existence, un quart de siècle d’aventures sportives, solidaires et 100% féminines. Cette année, les concurrentes se rendront en Thaïlande du 29 novembre au 9 décembre 2025.

Raid Amazones Sri Lanka 2022 - J2 Canoe © Raid Amazones
Raid Amazones Sri Lanka 2022 - J2 Canoe © Raid Amazones

Créé et organisé par Alexandre Debanne, ce raid itinérant a déjà fait voyager, depuis 2001, des milliers de femmes en Guyane, à Bali, au Kenya, au Cambodge, au Sri Lanka ou encore au Vietnam avec un même état d’esprit : aller ensemble au delà de leurs limites, à la découverte d'elles-mêmes et des autres, dans des paysages exceptionnels et des cultures différentes.

291 baroudeuses venues de toute la France, dont cinq Doubiennes (Besançon, Ornans, Pontarlier, Les Longevilles-Mont-d’Or, Pirey), se donneront rendez-vous à Kanchanaburi, au nord de Bangkok.

Pendant si jours, en équipes de deux ou trois, les "Amazones" se dépasseront à travers des épreuves comme le VTT, le canoë, le trail ou le tir à l’arc, en pleine immersion dans une nature préservée. Les après-midis seront consacrés aux rencontres avec la population locale et aux échanges culturels.

Le Raid Amazones est également un événement solidaire. Cette année encore, le Raid apporte son soutien à l’association “À chacun son Everest”, créée par Christine Janin, qui accompagne des enfants atteints de cancer ou de leucémie, et des femmes en rémission d’un cancer du sein, pour les aider à affronter la phase délicate de l’après-cancer et qu’ils puissent retrouver confiance, joie de vivre et un nouvel élan de vie.

Les Amazones se dépassent aussi pour une cause ou une association choisie en amont de l’aventure, par équipes (lutte contre les violences faites aux femmes, soutien à des associations œuvrant pour des causes médicales...).

Allez + loin

raid amazones

Publié le 3 novembre à 18h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Vie locale

Besançon
Société Vie locale

“Le vivre-ensemble et le bal des caricatures”, un habitant de Battant inquiet face à la montée des crispations

TRIBUNE • Dans une tribune de ce mardi 28 octobre, un riverain de la rue Battant à Besançon, Sylvain, exprime son inquiétude face à la montée des crispations dans son quartier et dans le centre-ville, notamment sur fond de débats autour d’un nouveau projet pour le foyer d’accueil de jour Boutique Jeanne Antide de la rue Champrond, de bruits nocturnes et d’ivresses sur la voie publique, mais aussi des banderoles contradictoires place de la Révolution. Dénonçant les ”caricatures" et les ”replis” qui animent les discussions locales et les réseaux sociaux, il invite les habitants à renouer le dialogue plutôt que de céder à la polarisation.

bar battant boutique jeanne antide citoyen ivresse place de la révolution tribune vivre ensemble
Publié le 28 octobre à 17h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Vie locale

L’Union des commerçants répond aux “râleurs” : les braderies, “un moments clé” pour le centre-ville de Besançon

La braderie d’automne vient de se terminer à Besançon, marquant une nouvelle édition de ces journées populaires qui transforment les rues de la ville en un marché à ciel ouvert. Organisées par l’Union des Commerçants de Besançon (UCB), ces braderies ne sont pas seulement un rendez-vous commercial : elles jouent un rôle central dans la vie économique et associative du centre-ville. C’est justement ce que souhaite clarifier l’UCB dans un communiqué du 23 octobre 2025 après avoir reçu des retours de personnes ”sceptiques”, ”réfractaires”, ”râleuses” et celles qui disent que ”c’était mieux avant”.

2
braderie braderie d'automne braderie d'été ucb union des commercants besancon
Publié le 23 octobre à 17h30 par Alexane
Franche-Comté
Vie locale

Tempête Benjamin : 7.000 clients impactés en Franche-Comté

Des vents violents ont traversé la France dans la nuit du 22 et 23 octobre 2025 impactant aussi la Franche-Comté. Le réseau de distribution électrique fait face à des rafales d’environ 100 km/h qui ont provoqué des chutes d’arbres ou de branches sur les câbles. À midi, Enedis répertoriait 7.000 clients sans électricité en Franche-Comté.

coupure électricité électricité enedis tempete benjamin
Publié le 23 octobre à 14h00 par Hélène L.

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorties cinéma du mois de novembre à Besançon
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours spectacle "Rominou Show" : découvrez les résultats !

Une start-up de Besançon veut offrir un implant à chaque enfant atteint de fente faciale en 2026

Sondage

 8.77
partiellement nuageux
le 03/11 à 18h00
Vent
0.84 m/s
Pression
1026 hPa
Humidité
90 %
 