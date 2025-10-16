Jeudi 16 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Franche-Comté
Social

Revalorisation des retraites complémentaires : la CGT appelle à la mobilisation le 17 octobre à Besançon et Belfort

Publié le 16/10/2025 - 16:30
Mis à jour le 16/10/2025 - 15:33

À la veille du conseil d’administration de l’AGIRC-ARRCO, qui doit décider ce vendredi 17 octobre de la revalorisation des retraites complémentaires, la CGT appelle salarié(e)s et retraité(e)s à se mobiliser. Le syndicat dénonce une politique patronale qu’il juge défavorable au pouvoir d’achat des retraités.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Selon la CGT, la réunion du conseil d’administration de l’AGIRC-ARRCO sera ”déterminante” pour le montant des retraites complémentaires. L’organisation syndicale affirme que ”depuis des années, le patronat désindexe les pensions et augmente le prix du point, entraînant une baisse de 40 % du montant des retraites complémentaires”.

La confédération critique une gestion qu’elle estime injuste au regard de la situation financière du régime. Le communiqué souligne que ”le régime dispose de près de 88 milliards d’euros de réserves, et dégage depuis trois ans des excédents financiers importants”. Pour la CGT, ”ces fonds doivent servir à améliorer le niveau des retraites, pas à alimenter un pactole sur le dos des salarié·es et retraité·es”.

Les revendications de la CGT

Le syndicat avance plusieurs revendications à la veille de la décision du conseil d’administration :

  • ”Une augmentation immédiate de 10 % de la valeur du point”,
  • ”Le gel du prix d’achat du point”,
  • ”L’abandon des minorations pénalisant les carrières incomplètes”.

La CGT estime que ces mesures sont nécessaires pour ”défendre nos droits présents et futurs” et préserver le niveau de vie des retraités.

Des rassemblements à Besançon et Belfort

Deux rassemblements sont prévus dans la région vendredi 17 octobre :

  • À Besançon, à 11h devant le MEDEF, rue Jouchoux,
  • À Belfort, à 10h devant l’AGIRC-ARRCO, 7 rue de Richelieu (près de la piscine Pannoux).

L’organisation appelle à la participation la plus large possible, rappelant que ”que vous soyez en activité ou en retraite, la décision vous impactera donc tôt ou tard”.

Le syndicat entend maintenir la pression sur les représentants patronaux et défendre une revalorisation qu’il juge indispensable au regard des excédents du régime complémentaire.

agirc-arrco cgt manifestation mobilisation retraite retraite complémentaire

Publié le 16 octobre à 16h30 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Social

Franche-Comté
Social

Revalorisation des retraites complémentaires : la CGT appelle à la mobilisation le 17 octobre à Besançon et Belfort

À la veille du conseil d’administration de l’AGIRC-ARRCO, qui doit décider ce vendredi 17 octobre de la revalorisation des retraites complémentaires, la CGT appelle salarié(e)s et retraité(e)s à se mobiliser. Le syndicat dénonce une politique patronale qu’il juge défavorable au pouvoir d’achat des retraités.

agirc-arrco cgt manifestation mobilisation retraite retraite complémentaire
Publié le 16 octobre à 16h30 par Alexane
Besançon
Santé Social

La résidence autonomie Les Salins de Bregille se renouvelle après un an de travaux

Présente depuis plus d’un demi-siècle sur les hauteurs de Besançon, la Résidence autonomie Les Salins de Bregille vient d’achever une importante phase de rénovation, a-t-on appris le 15 octobre 2025. Une transformation qui marque une nouvelle étape de son histoire…

gérontologie handicap les salins de bregille rénovation résidence autonomie
Publié le 16 octobre à 09h35 par Alexane
Saint-Vit
Social

Une nouvelle résidence pour seniors verra le jour à Saint-Vit en 2027

La Mutualité Française Comtoise annonce la pose de la première pierre de sa future Résidence Autonomie à Saint-Vit, mercredi 22 octobre 2025. Cette étape marque la deuxième phase d’un ambitieux projet gérontologique, après la construction de l’Ehpad L’orée du Doubs, un établissement de 88 places actuellement en phase d’achèvement.

gérontologie maison de retraite mutualité comtoise mutualité française résidence autonomie retraite
Publié le 16 octobre à 08h44 par Alexane
Franche-Comté
Economie Social

En Franche-Comté, les Casques Bleus accompagnent les chefs d’entreprise en détresse

L’association Casques Bleus 25 a tenu jeudi 9 octobre 2025 une conférence de presse à Besançon pour présenter son dispositif d’accompagnement des dirigeants d’entreprise en difficulté. Créée en janvier 2024, la structure départementale fait partie du réseau Casques Bleus France, né en 2018 dans le Nord Franche-Comté à la suite du suicide d’un chef d’entreprise.

accompagnement casques bleus entreprises
Publié le 9 octobre à 18h00 par Alexane
Besançon
Santé Social

À Besançon, une mobilisation pour défendre les droits à la Sécurité sociale

Dans le cadre des 80 ans de la création de la sécurité sociale, une mobilisation mêlant le syndicat CGT et la fédération du Doubs du Parti communiste a été organisée devant les locaux de la CPAM du Doubs, rue Denis Papin à Besançon. L’occasion également de rappeler certaines revendications…

cgt cpam cpam du doubs sécurité sociale
Publié le 9 octobre à 17h30 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Economie Social

Les associations de Bourgogne-Franche-Comté tirent la sonnette d’alarme : “Pas un euro, pas un centime de moins pour le monde associatif !”

Le Mouvement associatif de Bourgogne-Franche-Comté (LMA BFC) a tenu, mercredi 8 octobre 2025, une conférence de presse en visioconférence pour alerter sur la situation financière critique que traversent de nombreuses associations de la région et de la France entière. Animée par Estelle Jeannin, coordinatrice régionale, et Daniel Jacquier, secrétaire du Mouvement, cette rencontre a rassemblé plusieurs représentant·e·s associatifs venus témoigner de leurs difficultés et de leur engagement.

association
Publié le 9 octobre à 12h00 par Alexane
Besançon
Politique Social

80 ans de la Sécurité sociale : la CGT et le PCF organisent un rassemblement public à Besançon

À l'occasion du 80e anniversaire de la création de la Sécurité sociale, la CGT et la fédération du Parti communiste français du Doubs annoncent un rassemblement public jeudi 9 octobre 2025 de 11h à 13h devant l'entrée de la Sécurité sociale, rue Denis Papin à Besançon. 

anniversaire cgt parti communiste rassemblement sécurité sociale
Publié le 7 octobre à 10h22 par Alexane
TERRITOIRE DE BELFORT (90)
Social Société

Un clip musical inédit alerte sur l’urgence d’agir pour le grand âge en Franche-Comté

Diffusé à partir du 6 octobre, à l’occasion de la Journée nationale des aidants et de la Semaine bleue, un clip musical inédit réalisé par des professionnels du secteur du grand âge appelle à une mobilisation collective autour des enjeux du vieillissement. À l’origine de cette initiative originale, la Confédération de gérontologie du Territoire de Belfort.

clip gérontologie seniors vidéo
Publié le 6 octobre à 17h29 par Alexane
Besançon
Social Société

La flottille ”Global Sumud” interceptée en mer par Israël : un rassemblement ce jeudi soir à Besançon

La flottille internationale ”Global Sumud” cherchant à atteindre la bande de Gaza a été interceptée par la marine israélienne dans la nuit du 1er au 2 octobre 2025, ont rapporté plusieurs médias internationaux et les organisateurs de l’opération. À Besançon, un rassemblement est prévu ce jeudi à 18h30 place du 8 Septembre.

flotille gaza guerre israel palestine
Publié le 2 octobre à 15h43 par Alexane
Besançon
Social

Mobilisation du 2 octobre à Besançon : 1.600 manifestants dans les rues, trois interpellations

Ce jeudi 2 octobre, une nouvelle journée de grève et de mobilisation intersyndicale a rassemblé 1.600 personnes à Besançon, d’après les chiffres des syndicats, 1.200 selon la police. La matinée a été marquée par l’interpellation de trois manifestants devant la préfecture du Doubs.

austérité budget grève intersyndicale manifestation sébastien lecornu syndicats
Publié le 2 octobre à 14h28 par Alexane

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Le musée d’Orsay expose une rareté du peintre Gustave Courbet
Offre d'emploi

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Larnod : un cabaret transformiste pour sauver le chiffre d’affaires de la boulangerie
Jeu-concours

Jeu-concours valise DELSEY : découvrez les résultats !

Une nouvelle résidence pour seniors verra le jour à Saint-Vit en 2027

Sondage

 14.32
ciel dégagé
le 16/10 à 15h00
Vent
4.24 m/s
Pression
1020 hPa
Humidité
71 %
 