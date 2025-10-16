Revalorisation des retraites complémentaires : la CGT appelle à la mobilisation le 17 octobre à Besançon et Belfort

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

À la veille du conseil d’administration de l’AGIRC-ARRCO, qui doit décider ce vendredi 17 octobre de la revalorisation des retraites complémentaires, la CGT appelle salarié(e)s et retraité(e)s à se mobiliser. Le syndicat dénonce une politique patronale qu’il juge défavorable au pouvoir d’achat des retraités.

Selon la CGT, la réunion du conseil d’administration de l’AGIRC-ARRCO sera ”déterminante” pour le montant des retraites complémentaires. L’organisation syndicale affirme que ”depuis des années, le patronat désindexe les pensions et augmente le prix du point, entraînant une baisse de 40 % du montant des retraites complémentaires”.

La confédération critique une gestion qu’elle estime injuste au regard de la situation financière du régime. Le communiqué souligne que ”le régime dispose de près de 88 milliards d’euros de réserves, et dégage depuis trois ans des excédents financiers importants”. Pour la CGT, ”ces fonds doivent servir à améliorer le niveau des retraites, pas à alimenter un pactole sur le dos des salarié·es et retraité·es”.

Les revendications de la CGT

Le syndicat avance plusieurs revendications à la veille de la décision du conseil d’administration :

”Une augmentation immédiate de 10 % de la valeur du point”,

”Le gel du prix d’achat du point”,

”L’abandon des minorations pénalisant les carrières incomplètes”.

La CGT estime que ces mesures sont nécessaires pour ”défendre nos droits présents et futurs” et préserver le niveau de vie des retraités.

Des rassemblements à Besançon et Belfort

Deux rassemblements sont prévus dans la région vendredi 17 octobre :

À Besançon, à 11h devant le MEDEF, rue Jouchoux,

À Belfort, à 10h devant l’AGIRC-ARRCO, 7 rue de Richelieu (près de la piscine Pannoux).

L’organisation appelle à la participation la plus large possible, rappelant que ”que vous soyez en activité ou en retraite, la décision vous impactera donc tôt ou tard”.

Le syndicat entend maintenir la pression sur les représentants patronaux et défendre une revalorisation qu’il juge indispensable au regard des excédents du régime complémentaire.