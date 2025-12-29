Lundi 29 Décembre 2025
Alerte Témoin
Sondage - Pensez-vous que le durcissement des sanctions permettra de réduire les grands excès de vitesse ?

Publié le 29/12/2025 - 11:30
Mis à jour le 29/12/2025 - 11:01

Depuis le 29 décembre 2025, les grands excès de vitesse de plus de 50 km/h seront désormais considérés comme un délit pénal, avec des sanctions renforcées, dont une possible peine de prison et une inscription au casier judiciaire. Pensez-vous que ce durcissement des sanctions permettra de réduire les grands excès de vitesse ? C'est notre sondage de la semaine.

Prison, amende, casier judiciaire... Les excès de vitesse de plus de 50 km/h deviennent un délit

À partir de lundi 29 décembre 2025, les excès de vitesse de plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée changent de statut juridique. En application de la loi du 9 juillet, ces infractions ne relèveront plus du régime contraventionnel mais seront désormais qualifiées de délit.

Publié le 29 décembre à 11h30 par Alexane
