À partir de lundi 29 décembre 2025, les excès de vitesse de plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée changent de statut juridique. En application de la loi du 9 juillet, ces infractions ne relèveront plus du régime contraventionnel mais seront désormais qualifiées de délit.
Prison, amende, casier judiciaire... Les excès de vitesse de plus de 50 km/h deviennent un délit
Sondage - Pensez-vous que le durcissement des sanctions permettra de réduire les grands excès de vitesse ?