Franche-Comté
Société

Sondage - quel votre budget cadeau pour Noël cette année est-il en augmentation ou en baisse par rapport à 2024 ?

Publié le 02/12/2025 - 11:57
Mis à jour le 02/12/2025 - 11:57

© Alexane Alfaro
Sondage - Votre budget cadeau pour Noël est-il en augmentation ou en baisse par rapport à 2024 ?

Publié le 2 décembre à 11h57 par Hélène L.
Société

Besançon
Religion Société

Climat électoral à Besançon : une étude éclaire les forces en présence à l’approche des municipales 2026

En septembre 2024, soit plus d'un an avant les prochaines élections municipales prévues en mars 2026, l’Ifop a réalisé pour la Fédération départementale Les Républicains du Doubs une enquête détaillant l’état de l’opinion politique à Besançon. Publiée en novembre 2025, elle dresse un panorama du climat électoral local, des niveaux de notoriété des principales personnalités bisontines, ainsi que du souhait de réélection accordé à la maire actuelle, Anne Vignot.

anne vignot étude ifop les républicains ludovic fagaut municipale 2026
Publié le 2 décembre à 11h09 par Alexane
France
Economie Société

Remboursement des fauteuils roulants, prime de Noël, Parcoursup… Ce qui change à partir du 1er décembre 2025

Qui dit nouveau mois, dit nouveautés et le mois de décembre n'échappe pas à la règle. Économie, santé, éducation... On fait le point sur les changements qui pourront concerner les Français à partir du 1er décembre 2025. 

ce qui change fauteuil roulant impôts parcoursup prime de noël taxe d'habitation
Publié le 1 décembre à 08h57 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Santé Société

Téléthon 2025 : la mobilisation s’intensifie en Bourgogne–Franche-Comté

Le Téléthon 2025 se déploie en France y compris en Bourgogne–Franche-Comté les 5 et 6 décembre 2025 avec un message fort : "Nous faisons bouger les lignes". Entre avancées en thérapie génique, immersion dans les laboratoires et initiatives locales originales, cette édition met en lumière la mobilisation de tous pour faire progresser la recherche et sauver des vies.

handicap solidarité téléthon
Publié le 30 novembre à 10h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Social Société

La Région Bourgogne-Franche-Comté triplement récompensée aux Prix Territoria 2025

La Région Bourgogne-Franche-Comté a été largement distinguée lors des Trophées Territoria 2025, en recevant trois prix saluant des initiatives innovantes menées sur son territoire. La cérémonie s’est tenue le vendredi 21 novembre 2025 dans la salle des fêtes de la mairie de Paris, en présence de plusieurs élus régionaux.

jerome durain prix territoria region bourgogne franche-comte
Publié le 30 novembre à 10h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Société

Acheter responsable en Bourgogne Franche-Comté : le Pôle Ressources IAE lance son catalogue

Le Pôle Ressources Insertion par l’Activité Économique Bourgogne-Franche-Comté a dévoilé vendredi 28 novembre 2025 son nouveau catalogue d’idées d’achats responsables, un outil destiné à renforcer les liens entre acheteurs publics ou privés et Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). Ce nouveau document vise à rendre plus visible l’offre sociale, locale et environnementale portée par plus de 200 structures régionales.

éco-responsable emploi insertion
Publié le 29 novembre à 17h30 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Société

L214 devant Carrefour Chalezeule pour demander une réduction du nombre d’animaux tués

À l’occasion du Black Friday, l’association L214 organise ce samedi 29 novembre une série d’actions simultanées devant 36 magasins Carrefour en France. À Chalezeule, les militants seront présents de 14 h à 17 h devant le magasin. L’organisation demande à l’enseigne de réduire "de 50 % le nombre d’animaux tués" pour l’alimentation.

animaux association L214 carrefour porc végétal
Publié le 29 novembre à 14h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Immobilier Société

Logement en Bourgogne–Franche-Comté : une “évolution lente” face aux mutations démographiques selon l’Insee

L'Insee Bourgogne–Franche-Comté a présenté, le 27 novembre 2025, un diagnostic régional mettant en lumière un parc de logements qui peine à suivre les transformations démographiques et sociales. La progression de la vacance, la diminution de la taille des ménages et les tensions dans certaines zones structurent un paysage contrasté.

appartement démographie immobilier logement maison
Publié le 29 novembre à 09h30 par Alexane
Besançon
Société Vie locale

Noël 2025 à Besançon… C’est parti !

Depuis ce vendredi 28 novembre à 18h00, Besançon a revêtu son traditionnel manteau de lumières pour célébrer les fêtes de fin d’année. De la place du 8 Septembre aux places de la Révolution et Pasteur, jusqu’à la promenade Granvelle avec son marché, illuminations et chalets gourmands installent peu à peu les Bisontines et les Bisontins dans la magie de Noël.

anne vignot marché de noël noël 2025 ville de besançon
Publié le 29 novembre à 08h42 par Alexane
DOUBS (25)
Société

Le Département du Doubs et la CCI Saône-Doubs récompensés au Salon des maires

Le Département du Doubs et la CCI Saône-Doubs ont été distingués au niveau national lors du Salon des Maires, le 19 novembre à Paris. Les deux institutions ont reçu le Trophée des Territoires 2025 de CCI France, une récompense qui vient mettre à l’honneur le Club RH Haut-Doubs, initiative conjointe destinée à accompagner les entreprises confrontées aux enjeux de recrutement en zone transfrontalière.

cci Saône-Doubs jean-luc quivogne ludovic fagaut
Publié le 27 novembre à 11h00 par Alexane

