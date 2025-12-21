Souvenir, souvenir... À quand remonte le dernier Noël sous la neige à Besançon ?

Un Noël sous la neige à Besançon : l’image fait rêver, mais elle appartient désormais davantage aux souvenirs qu’à la réalité. En 2025, la capitale comtoise s’apprête à vivre son 15e Noël consécutif sans flocons. Une situation qui contraste fortement avec le Haut-Doubs, où la neige était bien au rendez-vous il y a encore un an. Ilyès Ghouils, fondateur de Météo franc-comtoise, fait le point sur cette évolution climatique locale.

La tendance est claire et chiffrée. Comme le résume Ilyès Ghouil, "la neige à Noël diminue drastiquement depuis des dernières années".

À Besançon, l’année 2025 marque un cap symbolique : il s’agira du 15e noël sans neige à Besançon, "c’est un record", précise le météorologue.

Si quelques flocons ont parfois fait de brèves apparitions ces dernières années, ils n’ont jamais suffi à recouvrir durablement la ville pour la nuit de Noël.

Dans le Haut-Doubs, un Noël 2024 encore dans toutes les mémoires

Le contraste est frappant avec les zones plus élevées du département. Dans le Haut-Doubs, le dernier Noël enneigé remonte à… 2024. Une date récente, et surtout marquante. "Je vis dans le Haut-Doubs depuis 2011, et c’était l’un des plus beaux Noël en terme de quantité de neige", se souvient Ilyès Ghouil,

L’épisode avait été aussi soudain qu’intense. Il nous explique que "le 22 décembre, il n’y avait rien, et le 23 décembre, il y a eu une tempête de neige avec 30 centimètres en 24 heures à Pontarlier, ce qui est remarquable par rapport aux dernières années, 60 centimètres à Mouthe et 20 centimètres de neige à Morteau, et ça avait tenu ! On avait un ciel tout bleu, de la neige fraîche au sol".

Avant cela, un autre épisode notable avait eu lieu en 2021, avec de la neige tombée le soir de Noël puis le soir du réveillon du 31 décembre dans le Haut-Doubs.

Pas de neige pour Noël 2025, mais un air plus hivernal

Pour cette fin d’année, les prévisions sont sans appel. "Il n’y aura pas de neige, à minima, avant le Nouvel an", annonce le météorologue. En revanche, un changement d’ambiance est attendu : "il y aura une masse d’air plus froide quand même, mais c’est tout, ce sera sec, avec quelques pluies prévues ce week-end."

Des températures plus basses, donc, mais pas de paysages immaculés pour accompagner le Père Noël.

Les regards déjà tournés vers janvier

Si Noël se fera sans neige, l’espoir reste permis pour le début de l’année prochaine, notamment pour les professionnels de la montagne. "On croise les doigts pour que la neige reviennent début janvier pour les stations de ski", conclut le fondateur de Météo franc-comtoise.

En attendant, à Besançon comme ailleurs en plaine, le Noël blanc reste une exception… et un souvenir que l’on ressort volontiers autour de la table.