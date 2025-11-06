Jeudi 6 Novembre 2025
Alerte Témoin
Franche-Comté
Sport

Sports : rendez-vous européen pour l'ESBF, le FCSM et le GBDH veulent enchaîner en championnat

Publié le 06/11/2025 - 17:13
Mis à jour le 06/11/2025 - 17:13

Le programme sportif sera riche pour ce week-end des 7 et 8 novembre 2025 en Franche-Comté. On fait le point sur les rencontres majeures à suivre. 

Jérôme Delarue, coach de l'ESBF. © ESBF
Jérôme Delarue, coach de l'ESBF. © ESBF

Football 

National : Fleury 91 - FC Sochaux-Montbéliard, vendredi à 19h30

La dernière victoire à Bonal contre Versailles lors de la dernière journée a permis aux Jaune & Bleu de bondir à la deuxième place du classement. Mais comme va toujours très vite en National, s’ils veulent conserver leur rang, les Sochaliens sont tenus d’enchaîner les victoires et cela commence dès ce soir à Fleury 91.

En s’imposant vendredi dernier contre Versailles (l’ex-dauphin) les Sochaliens ont montré qu’ils avaient à coeur de répondre présents lors des matchs décisifs. Et celui de ce vendredi soir le sera d’ailleurs tout autant. Avec 4 équipes (FCSM, Dijon, Versailles et Orléans) au même nombre de points et briguant toutes cette même 2e et dernière place qualificative directe pour la montée en Ligue 2, la bataille est on ne peut plus serrée. Et la saison est encore bien longue ! Pas de quoi s’emballer donc mais il est quand même nécessaire pour les Jaune et Bleu d’engranger le maximum de victoires possibles pour se donner les moyens de continuer à truster le haut du classement. Et cela commence dès ce vendredi face à Fleury 91. 

Le FCSM ne devra pas se laisser abuser par la 7e place au classement de Fleury qui possède bel et bien les armes nécessaires pour rivaliser avec les meilleures équipes. Les Essonniens l’ont d’ailleurs démontré lors de la dernière journée en allant cueillir Dijon (3e) sur son propre terrain (0-1). 

Vincent Hognon a d’ailleurs fait part des qualités adverses identifiées lors de la conférence de presse d’avant-match. Le coach sochalien estime que Fleury est une "révélation", une équipe qui "n’est pas là par hasard" et celle qui "sans contestation" s’est montrée "le plus rapidement au niveau". Pour Vincent Hognon, le groupe de l’Essonne, possède "de vraies qualités", notamment de la créativité et "une capacité à être présent dans la surface assez rapidement après des récupérations". 

Les points de vigilance étant désormais connus, ne reste au FCSM qu’à se montrer prudent et efficace. 

Handball 

Coupe d’Europe : Chambray - ESBF, samedi à 20h

L’ESBF disputera ce samedi le match aller du 3e tour de la coupe d’Europe à Chambray. 

Après une très bonne entrée dans la compétition, les Bisontines s’étant imposées avec la manière face à leurs adversaires tchèques lors du tour précédent, les Engagées ont toutefois pour objectif de prolonger l’aventure au-delà du tour de qualification. 

Pour cela, l’ESBF devra donc livrer une rencontre solide ce vendredi face à Chambray qui occupe actuellement la 6e place du classement LFH, devant les Bisontines 9e. Pas de quoi impressionner pour autant les Engagées qui, après leur victoire face au Havre ce mercredi, sont bien décidées à en découdre. 

Pour rappel, l’ESBF avait décroché son ticket pour la coupe EHF le 8 juin dernier après un match nul contre… Chambray ! On n'en espère pas moins ce samedi pour ce match aller avant le match retour prévu à Besançon le 15 novembre 2025.

Proligue : Valence - GBDH, vendredi à 20h30

Le GBDH reste sur une très belle performance, celle d’avoir battu d’un point Ivry le 24 octobre dernier lors de la dernière journée de championnat. Avec désormais trois victoires au compteur, les Bisontins sont 12e du classement mais à 1 point seulement de la zone des barrages d’accession. 

Face à Valence ce vendredi, les Bisontins espèrent une nouvelle fois créer l’exploit et rester sur leur bonne dynamique. Mais rien n’est moins sûr face au 5e du classement, bien décidé à rattraper son retard sur le leader Cournon. 

Basket 

National : BesAC - Salon-de-Provence, vendredi à 20h au palais des sports de Besançon

Réaction attendue pour le BesAC ce vendredi au palais des sports

À ce stade du championnat, soit à presque mi-chemin des matches aller, le BesAC est à la traîne avec seulement une victoire acquise en 10 matches. Seuls Metz et Charleville ont un parcours aussi peu prolifique. Il est temps pour le BesAC de réagir et cela devra commencer dès vendredi 7 novembre face à Salon-de-Provence à 20h au palais des sports de Besançon.  

Publié le 6 novembre à 17h13
Réaction attendue pour le BesAC ce vendredi au palais des sports

À ce stade du championnat, soit à presque mi-chemin des matches aller, le BesAC est à la traîne avec seulement une victoire acquise en 10 matches. Seuls Metz et Charleville ont un parcours aussi peu prolifique. Il est temps pour le BesAC de réagir et cela devra commencer dès vendredi 7 novembre face à Salon-de-Provence à 20h au palais des sports de Besançon.  

