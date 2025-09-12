Sports : un soir de grandes premières pour le GBDH, le BesAC et le FC Sochaux-Montbéliard

En National, le FC Sochaux-Montbéliard reçoit Caen au stade Bonal pour le compte de la 6e journée de National tandis que le GBDH reçoit Pontaul-Combault au palais des sports de Besançon dans le cadre de la 2e journée de Proligue. Le BesAC quant à lui débutera officiellement sa saison par un premier tour de coupe de France à Mulhouse.

Football

National : FC Sochaux-Montbéliard - Caen, vendredi à 19h30 au stade Bonal

C’est sans doute le premier gros match à enjeux de la saison pour les Sochaliens qui affrontent Caen ce vendredi. Actuellement leader du championnat, le FCSM doit pour conserver son rang, s’imposer face aux Normands, actuellement 6e.

Rétrogradé la saison dernière, Caen n’entend pas faire de vieux os en National et espère retrouver au plus vite la ligue 2. Ce sérieux prétendant à la montée est donc un adversaire à mettre derrière pour les Jaune & Bleu qui sont également talonnés de près par le dauphin Versailles, qui compte 4 points de retard mais surtout deux matchs en moins.

Peu convaincants à domicile la saison dernière, les Sochaliens ont réussi leur première entrée en matière à Bonal le 29 août dernier (victoire 2-0 contre Stade Briochin). Mais le public attend de ses joueurs qu’ils confirment leur bon début de saison en enchaînant les victoires à domicile pour que Bonal redevienne une réelle forteresse redoutée des autres concurrents de National.

Pour cela, Vincent Hognon compte sur "les mêmes ingrédients" en "commençant le match pour le gagner comme on le fait à chaque fois". S’il sait qu’il s’agit là pour son groupe d’un "vrai test" face à ce qui sera "la meilleure équipe techniquement que l’on a rencontré depuis le début de saison", le coach sochalien sait que son équipe devra être vigilante notamment dans la récupération du ballon. "À nous d’élever notre niveau" a encore ajouté Hognon qui espère voir son groupe continuer à "progresser si on veut maintenir un niveau de performance".

Dans leur quête de victoire, le FCSM pourra s’appuyer sur son public qui aura lui aussi son rôle de 12e homme à jouer. Près de 14.000 personnes sont attendues dans les travées de Bonal.

Handball

Proligue : GBDH - Pontault-Combault, vendredi à 20h30 au palais des sports de Besançon

Après une première défaite à Cherbourg, malgré un match plutôt solide mais gâché par quelques erreurs qui pèsent lourd, le GBDH espère cette fois livrer une rencontre plus aboutie devant son public du palais des sports.

Avec une première victoire glanée à domicile contre Pau, Pontault a entamé son début de saison de la meilleure des manières et viendra à Besançon avec l’envie de prolonger ce bon départ. Vigilance donc pour les hommes de Christophe Viennet qui devront se retrousser les manches et se montrer efficaces devant les cages pour imposer leur jeu à domicile et lancer leur saison.

Le GBDH vient d’accueillir une nouvelle recrue. En provenance d’Aix, le jeune ailier droit Robin Molliex a rejoint le GBDH sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Il fait d’ores et déjà partie du groupe prévu ce soir face à Pontault. Adrien Claire fait également son retour dans le groupe.

Basket

Coupe de France : Mulhouse - BesAC, vendredi à 20h à Mulhouse

Le moins que l’on puisse écrire, c’est que les deux équipes se connaissent bien. En préparation, elles ont déjà été opposées à deux reprises, avec à chaque fois l’avantage à la formation alsacienne qui, faut-il le rappeler, a disputé en juin dernier la finale des play-offs de Nationale 1 et qui bénéficie ainsi d’un statut supérieur.

Assurément donc les Alsaciens partiront favoris pour décrocher leur ticket de qualification pour le tour suivant. Pour Laurent Kleefstra qui aimerait stopper la série, ce match constituera une répétition générale dans la perspective du championnat qui débutera vendredi 19 septembre sur le parquet du Havre.

Le coach bisontin a bien sûr fixé des objectifs à sa troupe pour ce match à Mulhouse : "Au delà du résultat, c’est surtout le contenu qui sera important. Parmi les objectifs, celui de rester solides défensivement comme nous l’avons fait en préparation. Avec de l’application pour déployer notre jeu offensif face à une équipe qui impose une grande intensité physique sur 40 minutes" .

Malheureusement Laurent Kleefstra devra encore se passer des services de son capitaine Quentin Hanck qui continue à (bien) récupérer de l’opération à un genou qu’il a subie en aout, avec un retour prévu fin septembre – début octobre.

Le BesAC alignera donc neuf joueurs sur la feuille de match et compte tenu des indisponibilités, Laurent Kleefstra sera contraint de procéder à quelques adaptations.

Le groupe bisontin : Pouye, Bronner, Eliezer-Vanerot, Waltefaugle-Tempesta, Thomas, Hook, Cluysen, Jubenot (cap.), Nkonkou. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot.