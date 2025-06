Stupéfiants, armes et argent liquide : 3 personnes interpellées rue Berlioz à Besançon

Les faits se sont déroulés entre 18h40 et 20h55. Les policiers en patrouille ont repéré deux individus au sein du Parc de la famille. À la vue des forces de l’ordre, ils ont immédiatement quitté les lieux. Une surveillance discrète a alors été mise en place.

L’un des individus a été vu entrant dans une cave de la rue Hector Berlioz, tandis que le second, s’est dirigé vers un foyer de la rue des Cras. Il en est ressorti avec un sac à dos et une sacoche en bandoulière, avant de retourner rue Berlioz. Devant son comportement jugé suspect, les policiers ont procédé à son contrôle. Dans sa sacoche entrouverte se trouvaient de la résine de cannabis et des billets de banque. La fouille a ensuite permis de découvrir 1.190 euros en liquide, 35 grammes de résine de cannabis, 8 grammes d’héroïne, 3 grammes de cocaïne, ainsi qu’un bâton télescopique de défense et deux couteaux.

Une surveillance a alors été mise en place devant son domicile. Un autre individu a été interpellé après être sorti de l’appartement, d’où émanait une forte odeur suspecte. La perquisition du logement a permis la découverte de résine de cannabis, d’héroïne, de drogue de synthèse, d’une feuille de comptabilité, de cartouches, de matériel lié au trafic de stupéfiants et d’un pistolet mitrailleur de type Airsoft. Une femme âgée de 37 ans a également été interpellée alors qu’elle venait d’entrer dans l’appartement.

Deuxième perquisition et saisie importante de stupéfiants

Les trois personnes ont été placées en garde à vue. Une seconde perquisition au domicile du premier individu a permis de trouver un fusil airsoft non approvisionné, trois balances de précision, deux munitions, 155 euros en espèces, une feuille de comptabilité et un sac contenant notamment 153 grammes de kétamine, 16 grammes de cannabis, 7 grammes de cocaïne et 26 grammes d’héroïne.

Lors de son audition, la femme a déclaré vendre des stupéfiants depuis environ trois semaines, principalement pour financer sa propre consommation. Elle aurait récupéré les produits place Cassin et effectuait les livraisons à pied. L’homme de 38 ans a, quant à lui, reconnu accompagner sa compagne lors des livraisons pour assurer sa sécurité. Le troisième individu, âgé de 19 ans, a reconnu être au courant des activités illicites de sa tante, tout en niant y avoir participé. Cette version a été confirmée par les deux autres mis en cause.

Les trois gardes à vue ont été levées le 31 mai dans l’après-midi. L’homme de 38 ans et la femme ont été convoqués devant la justice par une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) fixée en mars 2026. Le jeune homme de 19 ans a été libéré sans poursuites.